Выходные в Воронеже: "Рамонский родник" и чайное шоу

РАМОНСКИЙ РОДНИК

С 12 по 14 июля в Воронежской области пройдет фестиваль «Рамонский родник». 17-й форум авторской песни развернется возле хутора Степной в Рамонском районе (поворот на Горожанку).

По традиции, на фестивале будет работать три сцены: «Исток» представит классиков бардовской песни, «Водопад» - молодых современных авторов и исполнителей, а на главной сцене «Родник» пройдут церемонии открытия и закрытия и конкурсный концерт.

На фестивале выступят музыканты из 13 городов России, Украины и Беларуси: Андрей Козловский, Александр Щербина, Григорий Данской, Роман Филиппов, Алексей Вдовин, Владимир Кожекин, Алексей Панасовский, Юлия Мамочева, Павел Пиковский, Алексей Шмелев (Москва), Кирилл Комаров (Санкт-Петербург), Шухрат Хусаинов, Ольга Чикина (Рязань), Роман Ланкин (Томск), Марат Фахртдинов (Электросталь), Николай Клюшкин, Антон Серебряков (Саратов), MEZOZOY (Суздаль), Илья Оленев, Наталья Байрак, Андрей Бобровников, Николай Недорезов (Воронеж), Павел Халтурин (Павловск), Тимофей Яровиков, Александр Мельников (Могилев), Владимир Каденко (Киев), Дмитрий Макляков (Харьков).

На фестиваль можно добраться на автобусах от памятника Славы: 12 июля в 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 13 июля в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Обратно автобусы отправятся от фестивальной поляны до памятника Славы 14 июля в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. С посетителей взимается экологический сбор 50 рублей. Разводить костры на поляне запрещено. Для приготовления еды можно пользоваться мангалами или газовыми горелками. Автопарковка и автокемпинг платные.

МУЗЕЙ В КИНО: «Девушка с жемчужной сережкой»

13 июля в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла. «Девушка с жемчужной сережкой» повествует о выдающемся живописном произведении нидерландского художника Яна Вермеера, картине, которая спустя столетия после создания надежно хранит свои тайны. Во время недавнего мирового турне к ней выстраивались огромные очереди, в одной только Японии посмотреть на картину пришло более миллиона человек... Неслучайно «Девушку с жемчужной сережкой» называют северной Моной Лизой. Режиссер фильма проводит захватывающее расследование, призванное пролить свет на тайны этой известной картины. Начало в 15.00.

ТЕАТР В КИНО: «Комеди Франсез: Двенадцатая ночь»

14 июля в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из «Комеди Франсез». Театр возвращается к одной из самых популярных комедий Шекспира, и в этот раз представляет спектакль в трактовке знаменитого немецкого режиссера Томаса Остермайера. Хорошо знакомые театральным зрителям герои действуют в новом антураже, но вечные шекспировские темы остаются неизменными: Остермайер известен приверженностью к тому типу театра, где рассказывается история, где создатели спектакля пытаются понять замысел автора, а не переписывают знаменитую пьесу под свою концепцию. Это комедия положений, в которой героям предстоит разобраться со смешным и жестоким любовным маскарадом - в сопровождении ренессансной музыки, исполняемой на сцене согласно традициям шекспировского театра. Начало в 18.00.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КУЛЬТУРЫ

В Воронеже завершается масштабный проект Дни культуры районов Воронежской области.

В субботу, 13 июля, жители столицы Черноземья познакомятся с историей и культурой Терновского района. В 13.00 на площадке у Зеленого театра в Центральном парке откроется выставка-ярмарка, на которой можно поучаствовать в играх и конкурсах, частушечном батле, мастер-классам по изготовлению корзин, кукол-оберегов, глиняных игрушек, посмотреть дефиле вязаных нарядов. Мастерицы музея под открытым небом «Кудель» покажут процесс изготовления пуховых изделий. Мастера декоративно-прикладного творчества представят кованые ножи, изделия из бумажной лозы, бисера, джутовой филиграни, а литературный клуб - произведения терновских писателей и поэтов. В гастрономической лавке можно будет угоститься вареньем из терна и чаем на травах. В 14.00 в Зеленом театре пройдет концерт «С Россией ты связан душой, Терновский край родной». В программе примут участие лучшие коллективы и исполнители района.

В воскресенье, 14 июля с творческой программой выступят таловцы. В 13.00 в Центральном парке откроется выставка-ярмарка «На Таловских просторах. Культура, искусство, ремесло». На ней воронежцы узнают о достопримечательностях Таловского района, туристических объектах и интересных местах, увидят работы таловских мастеров, примут участие в мастер-классах от народных умельцев. На площадке «Я говорю с тобой стихами» местные поэты представят свое творчество. Фотовыставки покажут снимки православных святынь и красот природы района, а на экспозиции «Ба! знакомые все лица!», посвященной Году театра, гости узнают о земляках, известных актерах театра и кино, которые родились и делали свои первые творческие шаги в Таловском районе. Во время чайного шоу можно продегустировать травяные чаи, узнать о полезных свойствах растений таловской земли. Для детворы будут работать интерактивные площадки и мастера аквагрима. В 14.00 в Зеленом театре лучшие коллективы и исполнители района представят концертную программу «Мой Таловский край, ты любовь и отрада!».

Вход свободный.

МАСТЕР-КЛАСС ПР РИСУНКУ КАРАНДАШОМ

Художественный музей имени Крамского приглашает воронежцев на мастер-класс «Натюрморт карандашом». Азам графической техники желающих научит художник Виктория Афанасьева. Она окончила художественно-графический факультет Воронежского педагогического университета. Автор иллюстраций к книгам «Воронежский край - история зверей и птиц» и «Начало».

На занятии воронежцы познакомятся с такими понятиями, как композиция и пропорции золотого сечения в природных формах. В процессе создания натюрморта из веточки, ракушки и птичьего пера, участники узнают о принципах изображения объема и приемах работы простым карандашом.

1,5-часовой урок пройдет 14 июля, начало в 12.00.

ТАЙНЫ ВОРОНЕЖСКИХ ПОДЗЕМЕЛИЙ

Кандидат исторических наук Владимир Размустов приглашает воронежцев 14 июля на прогулку по лабиринтам заповедных улиц, о которых не догадывается большинство современных горожан. Начало в 17.00. Всех желающих к этому времени ждут у нового сквера «Нобелевских лауреатов», напротив главного корпуса ВГУ. Продолжительность - два часа.

СТАРИННЫЕ БРОШИ

Воронежцы могут бесплатно полюбоваться на старинные броши. В атриумном зале Центра Галереи Чижова (1 этаж) «Галерея в «Галерее» покажет более 300 антикварных и винтажных брошей из серебра из коллекции Виктории Власюк.

- Старинные украшения - вечные ценности, красивые и изысканные, настоящие произведения искусства, дошедшие до нас из глубины времен. Они несут в себе едва уловимую магию момента, которого уже нет. Момента прошлой эпохи, когда костюмы подбирались по правилам этикета, когда не подобало выйти в свет без головного убора, когда вещи имели особое значение, и обладание ими ценилось и уважалось. Эти броши изготовлены вручную мастерами ювелирного дела Америки, Европы, Мексики, азиатских стран, России времен империи, антикварные броши Викторианской и Эдвардианской эпох, изготовленные в конце 1890-х годов такими известными мастерскими, как Unger Brothers, W.Kerr & Co, Kirk & Sons, William Link, Foster & Bailey. Многие известные музеи мира, такие как Museum of Fine Arts (Бостон) и Metropolitan Museum of Arts (Нью-Йорк), имеют в своих экспозициях данные экземпляры, - говорит о своих раритетах владелица коллекции.

Экспозиция представит фрагмент частного собрания (которое насчитывает более 500 винтажных и антикварных экземпляров). Броши, составляющие ядро коллекции, изготовлены не позднее 50-х годов прошлого века, самый старинный экземпляр датируется 1860 годом.

Выставку можно посмотреть ежедневно до конца августа. Вход свободный.

ШЕДЕВРЫ ИЗ ЛИПЕЦКА

В выставочном зале музея имени Крамского открылась новая экспозиция. «XX век – ты сердца частица» - выставка из фондов картинной галереи имени Сысоева (филиала Липецкого художественного музея).

Выставка объединяет работы 15 авторов, в том числе основателей галереи, и представляет 40 произведений живописи и графики в жанре портрета, пейзажа, натюрморта.

- Экспозиция охватывает все многогранные стороны истории нашей страны: революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну, труд и быт советского колхозного крестьянства, повседневной жизни советских граждан и дает возможность по-новому взглянуть на ушедшую эпоху СССР, - отметили в музее.

Выставка продлится до 31 июля.

О БОЯХ ЗА ВОРОНЕЖ

В краеведческом музее работает выставка «Твой подвиг, Воронеж!». Экспозиция знакомит посетителей с военным периодом истории Воронежской области, показывает значение сражений, мужество и героизм защитников города. В 1942-1943 годах Воронежская земля стала ареной ожесточенных боев. Город 212 был оккупирован фашистами. Именно Воронеж остановил огромную группировку гитлеровцев на подступах к Волге, именно бои за Воронеж стали предтечей разгрома фашистов под Сталинградом.

- На выставке можно посмотреть предметы военного времени - фрагменты обмундирования, гильзы, каски, трофейный итальянский барабан, скульптуру Тибрской волчицы, эрзац-обувь. Также в экспозицию вошли фронтовые рисунки участников сражений, их воспоминания, записки с поля боя, подлинники и копии дневников бойцов с описанием боев за Воронеж, фронтовые письма-треугольники, - сообщили в музее.

Выставка «Твой подвиг, Воронеж!» будет работать до 22 июля.