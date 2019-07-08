При поддержке депутата Госдумы Cергея Гаврилова решен вопрос с жилищной субсидией для матери 24 детей

Мария Дмитриевна оформила опеку над двумя братьями 13-ти и 12-ти лет и их девятилетней сестрой.

Их родные родители больше всего любили выпить. Результатом затяжных запоев стало то, что семью выселили из съемного жилья. Братьям и сестре пришлось жить практически на улице, ночевать где придется и есть что раздобудут. Усыновить же всю троицу согласилась только Мария Литвиненко.

Многодетную семью приехал навестить и поздравить с праздником депутат Государственной Думы (фракция КПРФ), председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В процессе общения выяснилось, что и сама многодетная мама вместе со всем ее семейством нуждается в помощи.

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Секрет педагога - любить детей

Судьба Марии Литвиненко уникальна. Более 20 лет она воспитывает приемных детей. Таким было ее обещание Богу, когда ее родная пятимесячная дочь пережила клиническую смерть. 24 ребенка составляют их большую семью, из которых 9 родных. Хотя сама мама Мария давно не делит детей на родных-неродных. Каждому находится место в ее большом материнском сердце. Старшие дети уже выросли, подарили 5 внуков Марии Дмитриевне и ее супругу Игорю Владиславовичу, часто приезжают в гости.

Материнский труд требует крепкого здоровья. Сейчас в семье находится 15 несовершеннолетних детей. Дети поступают сложные, с изломанными судьбами, трудными характерами. Ситуация усугубляется еще и тем, что Мария Дмитриевна не отказывается от опекунства над детишками с заболеваниями. К каждому нужен подход. Но главный секрет матери, кстати, педагога по образованию, прост: детей нужно любить. Они очень тонко чувствуют настоящее к ним отношение и отвечают на ненависть ненавистью, а на любовь любовью.

Все дети учатся в местной школе, большинство активно занимается спортом. Здесь царит дух взаимопомощи. Старшие заботятся о младших, все вместе помогают маме и папе вести хозяйство. На кухне командир - бабушка Екатерина Георгиевна, мама мамы многодетной семьи.

«Представляю, какой это сложный труд воспитывать детей со сложными судьбами. Это очень важная задача - исправлять нарушенную психику, возвращать детей в социум. Все наше общество в долгу перед такими героическими женщинами-матерями. У меня осталось самое лучшее впечатление от знакомства с этой прекрасной женщиной и ее детьми», - сказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, отец четверых детей.

...Пока дети пили чай с тортами от депутата и лакомились черешней, многодетная мама поделилась с депутатом своей тревогой. Фактически семья не имеет собственного жилья соответствующей площади и живет в съемном доме. Все это время семье оказывает безвозмездную помощь известный в Воронеже правозащитник Илья Сиволдаев.

С 31 мая хозяин настойчиво пытается их выселить. Вот если бы продать небольшой дом в Эртиле, где они жили раньше да добавить к этой сумме причитающиеся им жилищные субсидии, можно было бы приобрести дом. Но выплаты субсидии затягиваются, в бюджете все не находится необходимой суммы.

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Образец для российского общества

«Мария Дмитриевна берет разных детей, в том числе с хроническими заболеваниями. Ее главное лекарство - это огромная материнская любовь. Поэтому таким семьям нужно помогать не только с жилищным вопросом, но и в решении других проблем. Тогда выправится и демографическая ситуация, которая пока остается проблемной для всей страны», - так оценил ситуацию с жилищным вопросом депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Сразу же после посещения этой семьи депутат Госдумы Сергей Гаврилов отправился в правительство Воронежской области. На встрече с заместителем губернатора - руководителем аппарата губернатора и правительства области Сергеем Трухачевым и губернатором Александром Гусевым депутат Госдумы озвучил проблему многодетной семьи и попросил содействия в ее решении.

Уже на следующий день из правительства Воронежской области было получено подтверждение, что необходимая сумма изыскана в резервном фонде. И в ближайшее время многодетная семья получит средства и сможет решить наболевший жилищный вопрос.

«Хочу выразить благодарность губернатору Воронежской области за оперативное решение вопроса этой многодетной семьи. Символично, что проблема решилась накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности. Семья Марии Литвиненко может быть образцом, где старшие помогают младшим, где все заботятся друг о друге. Это пример для нашего общества, которому издавна присущи милосердие и взаимопомощь», - говорит депутат Госдумы Сергей Гаврилов.