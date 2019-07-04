Представители 12 стран приняли участие в большом техническом туре на Нововоронежскую АЭС

Основная цель визита – расширение международного сотрудничества в сфере ядерного образования.

В мероприятии приняли участие 23 специалиста из 12 стран. Среди них как уже знакомые с атомной энергетикой страны (Финляндия, Италия, Швеция, Румыния, Индия, Словакия), так и представители стран-новичков (Турция, Узбекистан, Египет, Нигерия, Боливия, Индонезия).

Для ознакомления с передовыми технологиями Нововоронежской АЭС на станцию приехали преподаватели и студенты технических вузов, ученые, представители власти и специалисты в области атомной энергетики.

«Мы очень много слышали о Нововоронежской АЭС. Поэтому побывать здесь, увидеть своими глазами результат грандиозного строительства и получить исчерпывающие ответы на все вопросы – уникальная возможность, которую нельзя было упускать. Инновационные энергоблоки Нововоронежской АЭС являются для нас референтными. Мы верим, что в ближайшие 8-9 лет такая же станция появится и в Республике Узбекистан», – сказал директор управления по сооружению АЭС Агентства по развитию ядерной энергетики Министерства энергетики Республики Узбекистан Отабек Аманов.

В ходе визита делегация посетила смотровую площадку инновационных энергоблоков поколения «3+», машинный зал и БПУ энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200, осмотрела брызгальные бассейны и градирни. Кроме того они ознакомились с процессом обучения персонала атомных электростанций в новом учебно-тренировочном пункте НВ АЭС.

Подобные туры на Нововоронежскую АЭС являются регулярными и способствуют популяризации атомной энергетики в мире.

*Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Техническая академия Росатома» – организация, специализирующаяся на дополнительном профессиональном образовании, профессиональной переподготовке руководителей и специалистов атомной энергетики и промышленности, аттестации персонала.

Организация является образовательным, научно-методическим центром Госкорпорации «Росатом» в области обеспечения безопасного использования атомной энергии, контроля, государственной безопасности, операционных и поддерживающих процессов, а также обеспечивает деятельность учебного антитеррористического центра защиты ядерных объектов и материалов Госкорпорации «Росатом».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС