У Воронежа появился еще один город-побратим

Соглашение об установлении побратимских отношений между городами подписали глава Воронежа Вадим Кстенин и председатель Гомельского городского исполнительного комитета Петр Кириченко.

ПУТИ ВОЗМОЖНОГО СОТРУДНЧЕСТВА

Гомель стал седьмым городом-побратимом Воронежа (другие шесть – чешский Брно, Земельный округ Везермарш (ФРГ), Шарлотт (Северная Каролина, США), Чунцин (КНР), болгарский Сливен, испанский Леон).

– Помимо культурного обмена, который нам очень интересен, мы будем активно развивать торгово-экономические отношения. Логистика хорошая, а белорусские товары пользуются у нас огромным спросом. К тому же, и Воронежу есть что предложить. Начнём с обмена бизнес-миссиями. Уверен, что мы обязательно найдём точки соприкосновения. Как, например, это уже было при проведении в мае в Воронеже мотофестиваля H.O.G. Spring Challenge, - отметил Вадим Кстенин

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Значимость экономического взаимодействия между регионами также подчеркнул и Пётр Кириченко:

– Экономика – это паровоз, который тянет за собой всё остальное. На долю российских городов-побратимов приходится около 60 процентов товарооборота в целом между Гомелем и Российской Федерацией, - отметил председатель горисполкома.

ВНУЧАТЫЙ ПЛЕМЯННИК ГЕНЕРАЛА АЛЕКСАНДРА ЛИЗЮКОВА ПОЛУЧИЛ ВЫСШУЮ НАГРАДУ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Также мэр Вадим Кстенин от имени губернатора Воронежской области Александра Гусева вручил гомельчанину Ивану Афанасьеву высшую награду региона – почётный знак «Благодарность от земли Воронежской». Торжественная церемония прошла в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины.

Иван Афанасьев, внучатый племянник Героя Советского Союза Александра Лизюкова, написал книгу о легендарном командарме, которая увидела свет в 2017 году. При содействии Ивана Афанасьева в 2008-2009 годах в воронежской СОШ №94 была подготовлена экспозиция школьного музея, посвященного генералу Лизюкову. В 2009-м по инициативе Ивана Афанасьева и финансовом участии правительства Воронежской области был осуществлен патриотический проект «Именной комбайн «Командарм А. Лизюков». В 2013-м году на основе личной коллекции Афанасьева при кафедре русской и мировой литературы Гомельского государственного университета открылся уникальный литературно-просветительский центр. В нем представлены раритеты военной поры, найденные воронежскими поисковиками в тех самых местах, где в июле 1942 года сражалась 5-я танковая армия под командованием Александра Лизюкова.

– Кропотливую работу, которую проделал потомок героя, едва ли можно переоценить, – подчеркнул Вадим Кстенин. – Память о подвиге генерал-майора Лизюкова священна для наших народов.

Получая знак отличия, Иван Афанасьев с присущей ему интеллигентностью поблагодарил за высокую оценку его «скромного труда»:

– Успех книги, работа над которой велась около девяти лет, наверняка был бы невозможен без тесного сотрудничества с российскими коллегами. Не сомневаюсь - мы всегда будем учиться у великого поколения победителей любви к Родине, силе духа, стойкости и сплочённости. А память о людях, положивших жизнь на алтарь Отечества, никогда не предастся забвению, - сказал внучатый племянник Героя Советского Союза.