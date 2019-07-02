Военно-воздушная академия выпустила рекордное количество молодых офицеров

29 июня в Воронеже на площади Ленина состоялся самый масштабный выпуск офицеров ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». В 2019 году вуз окончили 1925 человек. При этом 238 выпускников получили дипломы с отличием, в том числе 77 - золотые медали.

Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественной церемонии. Глава региона подчеркнул, что выпуски Военно-воздушной академии не случайно проходят ежегодно на центральной площади Воронежа, ведь это радостное событие для всей области.

«ВЫ ПРОШЛИ УНИКАЛЬНУЮ ШКОЛУ»

В этом году среди выпускников академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина - 42 адъюнкта, 140 слушателей и 1668 молодых лейтенантов. Кроме того, в церемонии участвовали 29 слушателей и 46 курсантов, представляющих вооруженные силы 16 иностранных государств.

Поздравление выпускникам направил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

- Профессия защитника Отечества - это достойный выбор жизненного пути. За свою многовековую историю Россия вынесла немало жестоких испытаний, и всегда на ее защиту первыми вставали мужественные воины. Уверен, что вы внесете достойный вклад в повышение боевой готовности армии и флота, организуете эффективное освоение новых образцов вооружения и военной техники, сохраните и приумножите славные традиции российского воинства. Благодарю всех, кто вкладывал душу и сердце в дело подготовки нового пополнения офицерского корпуса, - говорилось в послании.

На торжественную церемонию специально прибыл главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Сергей Суровикин. Он подчеркнул, что ряды Вооруженных Сил пополняются отрядом высокоподготовленных и грамотных специалистов.

- К выпускникам академии в войсках отношение особое. Вы прошли замечательную, во многом уникальную школу обучения и воспитания. Вас ценят за высокий уровень подготовки, профессионализм, ответственность. Именно вам, молодым офицерам, предстоит обеспечить военную безопасность страны. Уверен, что за годы учебы вы впитали и особый дух Города воинской славы, символа стойкости и героизма, - сказал главком ВКС РФ.

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«ОФИЦЕРСКИЕ ПОГОНЫ – БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

По уже сложившейся традиции несколько дипломов вручил губернатор Александр Гусев. Глава Воронежской области, поздравляя выпускников академии с успешным окончанием обучения, пожелал новому поколению военных успешной службы, личного счастья и жизненных побед.

- Пять лет назад на этом же месте большинство из вас произносило слова присяги. За годы обучения вы значительно выросли и в профессиональном, и в личностном плане. Вы освоили сложную авиационную науку и технику, закалили характер, развили в себе лидерские качества. В этом вам помогали преподаватели и наставники одного из лучших военных вузов страны. Этому же, я уверен, способствовали примеры предыдущих выпускников нашей академии и легендарных героев отечественной авиации. Укреплять ее мощь и славу отныне предстоит именно вам. Это очень почетная, но непростая задача. Вместе с офицерскими погонами на ваши плечи теперь ложится большая ответственность за принимаемые решения, за подчиненных, за Отечество. Не сомневаюсь: вы справитесь. И на протяжении всей службы будете высоко нести честь родной академии и репутацию Воронежской области. Хочу сказать большое спасибо вашим родителям за то, что сумели воспитать достойных граждан и защитников нашей страны, - сказал губернатор.

Слушателей и молодых офицеров также поздравили начальник воронежской Военно-воздушной академии Геннадий Зибров и митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

- Два года учебы пролетели быстро, но они навсегда останутся в нашей памяти именно потому, что рядом с нами были лучшие специалисты своего дела. Уверяю, что мы не подведем, - поблагодарил выпускник факультета обеспечения боевых действий авиации, золотой медалист, подполковник Сергей Белоусов.