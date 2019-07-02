В Воронеже закупят дополнительную технику для очистки тротуаров от снега

Мария САННИКОВА

В понедельник, 1 июля, губернатор Александр Гусев провел совещание, посвященное готовности комбинатов благоустройства Воронежа к зиме.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства области Сергей Честикин, и.о. главы Воронежа Сергей Петрин, руководитель департамента дорожной деятельности области Максим Оськин и руководители управ районов областного центра.

Открывая совещание, глава региона напомнил, что минувшей зимой воронежцы жаловались на недостаточно качественную уборку улично-дорожной сети и дворовых территорий. Он подчеркнул, что в новом сезоне упор необходимо сделать именно на этих видах работ.

В докладе о подготовке комбинатов благоустройства (КБУ) к предстоящей зиме Сергей Петрин сообщил, что прошлой зимой КБУ использовали 294 единицы коммунальной техники. В начале года было приобретено 22 единицы техники, в основном снегопогрузчики. К будущей зиме парк коммунальной техники пополнится еще 115 единицами, причем упор будет сделан на небольшие погрузчики, погрузочное оборудование и пескоразбрасыватели, которые смогут обрабатывать именно тротуарную часть улично-дорожной сети.

Кроме того, для уборки тротуаров и остановок в зимнее время КБУ планируют увеличить штат работников ручной уборки на 140 человек – до 520. А в периоды пиковой загруженности будут привлекаться дополнительные трудовые ресурсы.

Также Сергей Петрин сообщил об организации дополнительных мест складирования снега в каждом районе Воронежа и о разработке схем уборки тротуарных частей с закреплением техники и людских ресурсов. Районы будут поделены на зоны, за каждой из которых закрепят бригаду дворников и набор техники. Это позволит избежать «перетягивания» ресурса с тротуаров и остановок на уборку проезжей части.

На зимний режим работы комбинаты благоустройства будут переведены 1 ноября. К середине октября завершатся проверки готовности коммунальной уборочной техники и баз для хранения противогололедных материалов, а также наличия необходимого количества песко-соляной смеси. Так, минувшей зимой было закуплено118 тыс. тонн песко-соляной смеси. К предстоящей зиме, с учетом остатка почти в 10 тыс. тонн, закупят 102 тыс. тонн. Завершить заготовку планируется до конца сентября (в настоящее время заготовлено 30%).

Александр Гусев оценил подготовку комбинатов благоустройства к зимнему периоду как удовлетворительную и дал поручение проработать с управляющими компаниями ряд вопросов, касающихся уборки дворовых территорий, особенно - укомплектованности техникой и дворниками.