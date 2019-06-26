2019-06-26T18:21:26+03:00
Общество

Зоотехник из Воронежской области взлетит на самодельном паралете

А пока 58-летний Василий Грушевский из села Кутки Грибановского района тренируется летать на параплане и укрепляет здоровье, закапываясь с головой в снег и обливаясь ледяной водой на морозе
Светлана КОЛЕСНИКОВА
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Паралет еще нуждается в доработке.Паралет еще нуждается в доработке.Фото: личный архив.
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...Два года назад друзья подарили ему параплан. Так в 56 лет сбылось детское стремление Василия Грушевского: летать! Это мечта всей его жизни. В 8 лет он уже прыгал с крыши с «парашютом» - материной шалью. За что и получал понятно по какому месту.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Но маленький Вася еще не раз пытался взлететь. Собирал игрушечные самолеты, вертолеты. Он вообще сызмальства рукастый, дружил с техникой. Пошел, видать, в отца-столяра, авторитетного в их селе мастера по дереву.

Однако вопреки мечте в 1976 году по окончании школы он стал осваивать очень земную, далекую от полетов специальность. Сверстники шли в механизаторы, а он - в зоотехники. В то время это была престижная на селе профессия. По окончании Алешковского зооветтехникума работал по специальности. Но с техникой не расставался никогда! Из велосипедов мастерил разные механизмы. Купил 401-й старенький «Москвич» и пытался из него сделать машину.

А мечта летать его не оставляла.

- Но для этого нужны деньги. Полеты - по-настоящему дорогое удовольствие. То есть мне нужно было не только содержать семью, но и зарабатывать, и я задумался, откуда же брать деньги, - вспоминает наш герой.

Василий Грушевский мечтал летать с детства. Фото: личный архив.

Василий Грушевский мечтал летать с детства.Фото: личный архив.

Василий Грушевский самоучка. Все постигал самостоятельно. Стремился освоить навыки кузнечного дела, а еще токарного, сварочного. Стремился - и освоил! Потихоньку выучился ремонтировать автомобили и другую технику односельчан, это стало приносить стабильный доход. Мастер с гордостью показал нам свою мастерскую, которую начал строить в 1996-м на пустом месте.

Руки у него и вправду золотые. Обычный трактор он усовершенствовал, создав, по сути, универсальную машину. Которая и пашет, и сеет, и косит, и погрузку-разгрузку весом до 500 кг в состоянии совершить. А если что, выполнит функции пожарной машины.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕБЕ 58!

Два года назад, 22 июня в 4 утра, он первый раз полетел на параплане, подаренном друзьями. Дата неслучайна. Ведь сколько людей полегло в Великую Отечественную за нашу Родину, их мечты никогда не исполнятся!..

Сам полет на параплане длится недолго – 30 - 40 секунд, при этом нужно разогнаться, поймать попутные потоки. Полеты же на паралете дают возможность находиться в воздухе гораздо дольше - час и больше. При этом не требуется разгоняться, ловить восходящие потоки, взлетать можно прямо с места.

Параплан Василию подарили друзья. Фото: личный архив.

Параплан Василию подарили друзья.Фото: личный архив.

Но сконструированный Василием Грушевским в прошлом году паралет нуждается в существенных доработках. Пока попытки взлететь на этом аппарате были безуспешными. Удалось только немного оторваться от земли. Чтобы осуществить задуманное, нужно поменять силовую установку.

- У меня на паралете движок стоит мощностью 29 лошадиных сил, а чтобы взлететь, нужно почти в два раза больше. Фермеры, которым я не раз помогал с их техникой, пообещали помочь с таким двигателем. Стоит он, между прочим, 120 тысяч рублей, - говорит мастер.

Можно не сомневаться, что паралет будет доработан и Василий Грушевский таки на нем полетит! Такой уж характер: он всегда добивается цели, а уж если это мечта детства...

Пока он для тренировки летает на параплане. Чтобы взлететь на нем, нужно наловчиться, а к самому состоянию полета необходимо привыкнуть. Кстати, требуется еще и недюжинное здоровье. С которым у мастера полный порядок. Он отлично выглядит, ему ни за что не дашь его 58.

ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО В ПРИРОДЕ

Об укреплении здоровья он задумался в 36 лет, когда запас природного здоровья у человека исчерпывается. Стала болеть спина, появились и другие болячки.

- Я не мог с этим смириться. 36 лет, а самочувствие как у глубокого старика, - вспоминает Василий.

Зимой мужчина обливается. Фото: личный архив.

Зимой мужчина обливается.Фото: личный архив.

Тогда-то и попалась ему на глаза знаменитая «Детка» известного народного целителя и экспериментатора над собственным телом Порфирия Иванова. Василий Грушевский стал осваивать его заповеди здоровья, искать свое место в природе, закаливаться - обливаться с головой водой на морозе, ходить босиком по снегу в одних плавках. Бегает в соседнее село, а это 4 км, зимой тоже босиком. Купается в реке с ластами и маской в любую погоду.

В селе к его «причудам» относятся снисходительно, даже доброжелательно. Поначалу, конечно, думали, что побалуется да и угомонится. Но время шло, а Василий Грушевский не унимался. Зато сейчас он разительно отличается от своих сверстников моложавым видом и крепким здоровьем.

- С возрастом я стал переживать, что моя мечта - летать - так и не сбудется. Но я уже летаю и буду еще летать. Не передать эмоции, когда я первый раз ненадолго оторвался от земли! А потом привыкаешь, и хочется большего...

Мечта - это то, ради чего стоит жить, считает мастер. Драйв! Вот дайте ему самосвал денег, предложите взять их - и отказаться навсегда от стремления летать.

Он бы никогда не согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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