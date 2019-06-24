Трагедия с лодкой под Воронежем: «Гидроцикл влетел прямо в моего отца»

Обычный летний отдых на воде в Рамонском районе обернулся трагедией. Напомним, около десяти вечера 22 июня на реке Воронеж в Чертовицах гидроцикл наехал на резиновую лодку. В результате 32-летний мужчина погиб, а водитель водного транспорта скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Позже в ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что лодка могла перевернуться из-за сильных волн. А они, в свою очередь, появились благодаря близкому прохождению гидроцикла к резиновому плавсредству. Пока следователи выясняют, что же произошло тем вечером, «КП» связалась со старшим сыном погибшего. 18-летний Влад стал свидетелем смерти отца.

«ОН РЕЗКО РВАНУЛ В НАШУ СТОРОНУ»

32-летний воронежец Андрей вместе с сыном и приятелем Иваном приехал в гости к еще одному своему другу - Стасу. С ним тоже была пара знакомых. Все вместе ребята решили отдохнуть: лето, речка, шашлыки. У воды компания оказалась около девяти вечера. Вскоре решили покататься на резиновой вёсельной лодке.

- Сразу скажу, нас не переворачивало. Мужчина на гидроцикле въехал в лодку. Я сидел лицом к нему в задней части, а мой отец - спиной к нему, на самом носу. Сначала гидроцикл ехал медленно. Но даже, несмотря на то, что расстояние позволяла ему спокойно проехать, мы развернули лодку, чтобы точно не соприкоснуться, - рассказывает Влад. - До нас оставалось уже метра два-три, и тут он резко рванул в нашу сторону. Влетел прямо в отца. Четверых раскинуло по сторонам в воду. В лодке остался молодой человек, который сидел на веслах: они ему и позволили сохранить равновесие. Этого парня обхватила девушка, поэтому она тоже не выпала.

Знакомый погибшего и еще один пассажир Иван также утверждает, что водитель гидроцикла намеренно врезался в лодку.

- Сначала его транспорт был на малых оборотах. Потом он поднял голову, увидел нас, и начал набирать скорость. Задрал свою машину. Думаю: «Ну, рядом пролетит». Я был трезвый, все прекрасно осознавал. Если бы он шел по своей траектории, то проехал мимо. Он специально ударился в нас.

Иван рассказывает, что очнулся в воде. Вокруг все было серым. Когда выплыл, увидел, что нет только Андрея. Все остальные вынырнули и забрались обратно в лодку

- Я начал кричать: «Где Андрей?». Обратился к этому кружащему рядом мотоциклисту: «Мол, помоги, тебе же сверху виднее». А он завел свой транспорт, посмотрел на меня и уехал. Может, его так мое разбитое лицо испугало.

Иван с Владом начали самостоятельные поиски, но результатов они не принесли. К ним сразу же приплыли ребята с берега. Помогли перебраться на сушу, а сам продолжили поиски. Но нашли только тапочек погибшего.

«КАКАЯ ЭТО СМЕРТЬ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ?»

Очевидцы столкновения гидроцикла с лодкой позвонили в экстренные службы. Вскоре на место приехали и спасатели, и правоохранители.

- Их действия, конечно, вызывают вопросы. Сначала просто фонариком посветили в воду, сказали, что у них другой вызов и уехали. Прибывшие полицейские назвали это причинением смерти по неосторожности. Но как же так? Он ведь специально в нас врезался! - негодует Иван. - На берегу были адекватные свидетели - парень и девушка. Их никто не опросил, хотя они видели этот гидроцикл где-то за час до случившегося. У меня, кстати, тоже показания до сих пор никто не взял.

По словам мужчины, в разговоре спасателей между собой он услышал, что и те встречали скрывшегося. В тот же день на своем транспорте он уткнулся в берег.

- Они сказали: «Если бы мы знали, что он убьет человека, мы бы его остановили». И вот я не понимаю, если этого мужчину знают, почему не говорят, кто он? Как просто оттого, что лодка перевернулась, я мог получить сотрясение и перелом верхней челюсти?

«КАК СИДЕЛ, ТАК И УМЕР»

Тело 32-летнего Андрея нашли около трех часов 23 июня. Знакомые и родственники утверждают, что вся голова, шея и спина были черные.

- Это была мгновенная смерть. В какой позе сидел, в такой и умер. Там куча ударов, - добавил сын погибшего.

Кроме Влада у 32-летнего Андрея осталось еще четверо детей (старшему он приходится отчимом). Все они живут с мамой в Железнодорожном районе Воронежа. Женщина сейчас находится дома по уходу за ребенком, так как у самого младшего четырехлетнего малыша проблемы со здоровьем.