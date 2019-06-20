Воронежский депутат Сергей Гаврилов о ЧП в грузинском парламенте: «Я бы и на табуретку сел, но предложили кресло спикера»

В четверг, 20 июня, российская делегация была вынуждена покинуть здание грузинского парламента под охраной, а затем срочно вернуться в Россию, так как в Тбилиси возникли массовые волнения.

А началось все с законодательного собрания, где проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое возглавил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Как президенту организации ему предложили занять кресло спикера парламента, что вызвало ожесточенный протест депутатов от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу» и повышенный интерес местной прессы. Их ярость подогрел тот факт, что Гаврилов обращался к залу на русском языке, который наравне с греческим и английским является официальным языком МАП.

Дальше события развивались молниеносно: Сергея Гаврилова и его российских коллег вывезли под охраной из здания парламента, не удалось им укрыться и в отеле, куда сразу же прибыли протестующие. В итоге российских парламентариев срочно эвакуировали на Родину, а в Тбилиси, похоже, грядет очередная «желтая» революция: в городе начались многотысячные протесты с требованиями отставки руководства страны. В ходе беспорядков были ранены 70 человек.

Мы дозвонились Сергею Гаврилову и узнали, что же все-таки там произошло.

- Они сами нас пригласили занять место в президиуме. И не только нас, но и моего коллегу из Греции. Это общая практика, когда руководящие органы нашей ассамблеи занимают места в президиуме. Я всегда говорил, что мы готовы работать в любых условиях, хоть на табуретке. Но это было предложение грузинской стороны как акт гостеприимства, а может, отчасти, и провокация. Как и то, что в заседании приняли участие оппозиционные фракции, которые распространили обо мне клевету – якобы я участвовал в вооруженном конфликте в Абхазии. Этого не было – ни там, ни в других странах, куда я ездил с гуманитарными миссиями. Несмотря на гарантии безопасности, которые официально были даны Грузией, произошел захват здания радикалами с угрозами убийства российских депутатов, высказанных с трибуны парламента.

Сергей Гаврилов: "Это была заранее спланированная провокация".Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Кроме того, во время экстренной эвакуации из парламента Сергей Гаврилов получил травмы. Насколько они тяжелые, он комментировать не стал. Однако подтвердил, что сегодня утром ему пришлось обратиться за медицинской помощью, после чего парламентарий отправился на работу:

- Нас было четыре депутата и сопровождающие эксперты, всего порядка 15 человек. Во время того, как я выходил к прессе, на нас было совершено нападение. Сложно было. Но думаю, со мной все будет нормально. Выводили нас из здания под прикрытием службы безопасности, были попытки нас перехватить.

По мнению Сергея Гаврилова, оппозиция использовала приезд российских депутатов в своих целях:

- Это была заранее спланированная провокация, целью которой является совершение государственного переворота в Грузии и захват власти радикальными силами, имеющими отношение к заокеанским партнерам Саакашвили. Повод был придуман: это участие российских депутатов в международном православном форуме, на котором присутствовали делегаты из 23 стран. Предпринята попытка дискредитировать православие в этой стране и максимально ухудшить отношения с Россией. Мы видели огромную симпатию со стороны простых людей и многих политиков Грузии, со стороны церковных кругов. На грузинскую церковь также оказывается давление, чтобы она признала украинских раскольников. Но церковь пока держится. В то же время идут нападки в целом на православные ценности за счет бесконечных гей-парадов. Кстати, их участники, либеральные активисты, глобалисты, вместе с украинскими униатами и радикалами, в том числе из Верховной Рады, были основными действующими лицами вчерашних беспорядков у парламента и отеля, где продолжила заседать Межпарламентская ассамблея православия. А кураторы нападавшей толпы разговаривали на английском языке с американским акцентом. Надеюсь, что радикалам не удастся порвать контакты между Россией и Грузией. Верю, что у грузинских властей хватит сил выйти на здоровое укрепление наших отношений.