2019-06-19T01:49:56+03:00
Woman

Как воронежцам одеваться модно и недорого

Создавайте хорошую базу, покупайте на распродажах и у ритейлеров
Татьяна Иванова
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..Фото: Ярослав ИВАНОВ
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Тренды стремительно сменяют друг друга. Одни за ними успевают, другие нет. Как воронежцам выглядеть при этом модно и недорого, надо ли вообще гнаться за модой, «Комсомолка» расспросила стилиста.

- Гнаться не надо. Все равно не успеть. Трендов каждый сезон примерно 200. Если следовать им всем, можно из иконы стиля превратиться в жертву моды. А следить надо. Потому что устаревшая одежда подчеркивает возраст, - уверена стилист и модный блогер Татьяна @underapplestyle. - Раньше крой не менялся десятилетиями (даже говорили: мода 60-х, мода 70-х, 80-х, 90-х), сейчас жизнь многократно убыстрилась, мода менялась каждые 7, а сейчас каждые 5 лет. Чтобы выглядеть современно, достаточно выбрать всего лишь несколько направлений - подходящих вам внешне и внутренне.

ЧТО МОДНО

Глобальные тенденции: силуэт оверсайз

Тренды: брюки на высокой посадке, широкие, длинные, джинсы-бананы, летящие платья-миди и макси, пиджаки удлиненные с мужского плеча, викторианские блузы с объемными рукавами, кружевом, оборками, бантами, кроссовки, мюли, обувь с необычными каблуками.

Фастфэшн: ободки, заколки, украшения из ракушек.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

.Фото: Ярослав ИВАНОВ

КАК ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО И НЕДОРОГО

- В первую очередь, надо создать костяк своего гардероба - хорошую базу. Это нейтральные вещи, подходящие вам по фигуре и цвету, - объясняет Татьяна. - Выбирая базу, обращайте внимание на более простые вещи. Например, в магазине множество модных футболок - разных оттенков, с разным декором - слоганами, аппликацией, пайетками, рисунками. Самые трендовые - с принтами в виде рисованных портретов девушек. Базой же являются простые, однотонные белые и черные футболки. Они будут сочетаться с самым большим количеством вещей - с любыми брюками, джинсами и шортами, рубашками, пиджаками, на них сверху можно надеть топ или их надеть под платье-рубашку или комбинацию. Имея хорошую базу, в течение нескольких лет можно просто каждый сезон менять актуальные аксессуары и - вы в тренде.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

.Фото: Ярослав ИВАНОВ

Недорого одеваться модно возможно, ведь вкус не зависит от толщины кошелька.

Во-первых, не пренебрегайте распродажами. Планируйте покупки перед скидками: смотрите, что интересного и необходимого вам есть на сайтах магазинов, составляйте список, что приобрести на сейле.

Что покупать на распродажах:

1. Дорогие базовые вещи, которые не могли себе позволить по полной стоимости. Поэтому имеет смысл на распродажах ходить в магазины более высокой ценовой категории, чем вы привыкли.

2. Супермодный фастфэшн в конце первого сезона, аксессуары.

Во-вторых, не брезгуйте секонд-хэндами и винтажными магазинами. В секондах можно найти недорого качественные вещи 80-90-х – сейчас это стилевое направление снова на пике моды, важно эту одежду современно комплектовать. А в винтажных магазинах можно купить прекрасные блузки и аксессуары - ридикюли и украшения, они сейчас снова в моде. В тренде - миксовать современность с винтажем.

В-третьих, покупайте у интернет-ритейлеров. Эти сайты собирают лучшие предложения брендов, порой там можно отловить вещи, когда они закончились на официальных сайтах и магазинах марок, причем по приемлемой цене. На известном китайском ритейлере можно купить изделия очень похожие на вещи супермодных брендов в десятки раз дешевле (делайте скидку на качество). Многие шоу-румы закупают там вещи и продают по баснословным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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