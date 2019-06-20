Судью из Воронежской области назвали лучшим прозаиком

Первое место литературной премии «Антоновка. 40+» в номинации «Проза» получила Ирина Владимировна Соляная из Калача Воронежской области. На начальном этапе ее конкурентами были сотни людей более чем из двадцати стран. Жюри, которое составили писатели, филологи, представители литературных журналов, сначала выделило лонг-лист (в номинации «Проза» он составил 44 фамилии). Потом из них вычленили короткий список (7 авторов), и уже из этого числа выбрали победителей. Ирина Соляная разделила золото с Дмитрием Коржовым из Мурманска.

Отметим, что премия «Антоновка. 40+» учреждена в память поэта, прозаика и критика Алексея Антонова, преподавателя Литературного института им. А.М. Горького. В этом году она проходила впервые.

- Узнала из соцсетей, что можно отправить работу, - рассказывает Ирина. – Увидела условие: для тех, кому больше 40 лет, и кто только начинает литературную карьеру. Мне подходит! Заполнила заявку.

Ирина Владимировна - кандидат юридических наук, работает судьей Калачеевского районного суда Воронежской области.

- Мой дедушка был редактором районной газеты, сразу два дяди моей мамы тоже руководили «районками». Родной дядя – журналист. Поэтому в семье всегда присутствовала любовь к книге, - поясняет Ирина.

Жюри премии покорил рассказ под названием «Инвентаризатор».

- Его назвали мистическим. Но считаю, что мистика тут – только форма выражения авторской мысли. Главный герой произведения волею судеб получает тетрадь. Все, чьи имена он туда запишет, умирают. Можно проследить за трансформацией человека – от того, кто не хочет брать на себя ответственность за чужую жизнь, до жестокого палача, который находит в своей работе наслаждение. В нем происходит уничтожение всего человеческого.

Мы спросили, был ли прототипом героя кто-то из тех, кого Ирина встречала на работе.

- Трудно сказать. Любой наблюдательный человек всегда всматривается в окружающих, подмечает определенные качества. Мой герой – скорее, собирательный образ. Он самый обычный человек, лишенный каких-то ярких черт. Отмечу: любой, кто принимает властные решения, боится превратиться в палача. И он должен внимательно следить, чтобы все эти решения были взвешенными.

Церемония награждения прошла в московской библиотеке им. Ленина. Победительница получила путевку в Крым.