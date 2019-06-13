Власти Воронежской области примут меры для улучшения демографической ситуации

Он побывал в частном детском саду, а затем вместе с губернатором Александром Гусевым провел в правительстве региона совещание по реализации нацпроекта «Демография» в Воронежской области.

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Нацпроект «Демография» рассчитан на 2019–2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн. рублей.

- С 1990 года численность 16 регионов ЦФО – не считая Москвы и Московской области, где совершенно другая динамика – снизилась почти на 15%, на 3,3 миллиона человек. Конечно, целый ряд факторов повлияли на такое негативное развитие. Главным образом это катастрофическое сокращение первых рождений. В 2017 году по отношению к 1990 году число первых рождений сократилось на 62 тыс. детей в год, и, как следствие, меньше становится вторых и последующих рождений на 16 тыс. в год, - отметил полпред.

По его словам, с 1990 года численность населения Воронежской области сократилась на 5,8%, а в минувшем году отмечен самый высокий за этот период коэффициент естественной убыли населения.

- Мы очень внимательно изучили показатели Воронежской области, которые запланированы в нацпроекте « Демография» в рамках регионального проекта. У нас есть предложения и замечания, которые требуют отдельного внимания и от органов власти, и от общественности, - подчеркнул Игорь Щёголев.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы, связанные с финансовой поддержкой семей при рождении детей, реализацией программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, мерами нематериального стимулирования рождаемости, мероприятиями системы здравоохранения, направленными на повышение рождаемости, с опытом работы на территории региона по охране материнства, отцовства и детства и ряд других.

Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что проблемы демографии характерны для большинства регионов.

- По демографической структуре мы несколько отличаемся от своих соседей с учетом очень низкого коэффициента рождаемости. У нас он всего лишь 1,3, при том, что в среднем по России выше, и по ЦФО в среднем выше, чем у нас. Нам нужно принять результативные меры. Мы взяли компанию-консультанта, которая сейчас проводит исследование и выдаст рекомендации. Со следующего года система мер будет отличаться не просто отчетностью, но и действенностью. Работа будет идти два месяца, и к сентябрю мы уже определимся с новой системой, – пообещал глава региона.

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После совещания состоялась личная встреча полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щёголева и губернатора Воронежской области Александра Гусева. В ходе встречи также шла речь о демографии.

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Позже Игорь Щёголев посетил художественный музей им. И.Н. Крамского. Для полпреда, губернатора и сопровождавших их лиц провели экскурсию по постоянной экспозиции музея и выставке, организованной в рамках IX международного Платоновского фестиваля искусств. Гостям рассказали об истории музея и его выставочной деятельности, особо ценных экспонатах и будущих проектах. А в завершение рабочей поездки полномочный представитель президента побывал на концерте известного скрипача Максима Венгерова, который также прошел в рамках Платоновского фестиваля в Театре оперы и балета.