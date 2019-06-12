Максим Венгеров в Воронеже: Я стал музыкантом, потому что мне везло с соседями

Графики его выступлений расписаны на годы вперед. Но Платоновскому фестивалю в свой девятый сезон удалось заполучить Максима Венгерова. Выдающийся скрипач, лауреат двух премий «Грэмми», премии Gloria, учрежденной Мстиславом Ростроповичем, и премии имени Дмитрия Шостаковича, предстал перед воронежской публикой в двух ипостасях – не только как блестящий музыкант, но и как дирижер. 10 июня маэстро сыграл воронежцам несколько произведений Моцарта - своего любимого композитора.

- Моцарт всегда играет яркими красками. Это очень близкий для меня композитор с раннего детства, мне еще с тех лет казалось, будто я сам написал его произведения! – признался Максим Венгеров. - Музыка Моцарта очень приятна публике. И она всегда современна.

При всей своей значительности в мире музыки Венгеров показал себя как потрясающей харизмы и при этом скромности человек.

- Я счастлив быть в Воронеже: в 11 лет я был у вас с концертом. У меня приятные воспоминания о вашем городе, публике, - признался скрипач.

«Комсомолка» собрала самые интересные высказывания маэстро.

ПРЕМИЯ – ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ

Первую премию получил в пять лет на региональном конкурсе в Новосибирске. Но как таковой радости, что я победил, не было. У меня не было самоцели выиграть премии. Это обязывает. Это ответственность – всегда возникает чувство, что надо оправдать. Получить «Грэмми», конечно, приятно. Мне дорога и «Глория», потому что ее учредил великий маэстро Ростропович, который был моим наставником много лет.

ИЗ МЕНЯ НЕ ДЕЛАЛИ ВУНДЕРКИНДА

Я начал учебу у гениального педагога Галины Турчаниновой. Потом учился у Захара Брона. На первом уроке он послушал мой концерт Мендельсона, похвалил и сказал: «У меня есть к тебе предложение, дорогой друг. Хочешь сыграть с оркестром в Москве? Тогда через 10 дней ты должен выучить концерт №1 Паганини». Будучи ребенком я не знал, что представляет собой это произведение - с труднейшей коденцией Эмиля Соре. Это самая виртуозная музыка, которую можно себе представить. «Конечно, нет проблем», сказал я. Брон дал мне ноты. Я занимался всю ночь (мне везло с соседями, если бы не такие соседи, я бы не стал музыкантом). Когда я на второй урок пришел к Брону с этими нотами, он сказал: «Дорогой друг, мне кажется, ты не достаточно талантлив, если принес концерт не наизусть». Пришлось учить наизусть сразу. Но эта закалка стимулировала меня воспринимать музыку профессионально. Когда я выходил на сцену, не было ничего детского. И на подготовке, и во время концерта - полное погружение в музыку. Это то, чему меня учили великие педагоги. Критику после концерта я воспринимал адекватно, слушал наставления. Из меня не делали вундеркинда, чудо. Все было приземлено и правильно. О звездной болезни речи не было.

Максим Венгеров в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗА РОЯЛЕМ НУЖНО ТОЛЬКО УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧАТЬ

Как привить ребенку любовь к музыке? Мы с супругой решили, что неважно, станут ли наши дети музыкантами, главное, чтобы они получали радость от музыки. В детстве не всегда хочется заниматься, серьезные гаммы и этюды нужно повторять час-другой, нужна выдержка, концентрация, что не естественно для детей. Важна Дисциплина - это неотъемлемая часть образования. Многие считают, что музыкант - это все красивое и возвышенное. Но это профессия, которую надо с четырех лет осваивать, иногда после семи уже поздновато, поезд уехал. Мы понимаем с супругой, что дети ленятся, не хотят заниматься. Однажды старшая Лиза плакала за роялем. Я ей сказал: «За инструментом мы не будем ничего обсуждать, выйди, сядем на диванчик, поговорим. А за роялем - только получаем удовольствие!». Я считаю, надо охранять музыку от негатива, внешних факторов. Отношения с музыкой должны быть чистейшими. Тогда во взрослом возрасте у ребенка будет правильный рефлекс: вышел на сцену - получаешь удовольствие. А работа, обсуждение, весь быт - дома. Должно быть полное погружение в музыку, отрешение от всего, ведь Моцарт. К примеру, - другая планета. Должен быть чистый канал.

НИКАКИХ КРОССОВЕРОВ - Я ЗА ЧИСТОТУ В МУЗЫКЕ

Сейчас в музыке много отвлекающих факторов. Одна из современных тенденций – кроссовер. Я себе его никогда не позволяю: смешение стилей для меня неприемлемо. Я за чистоту в музыке. Сейчас некоторые воспринимают Моцарта как что-то устаревшее, мол, нужно пикантное, интересненькое. А я считаю, прекрасней Моцарта нет. Надеюсь, сейчас будут появляться композиторы, новые Шостаковичи, которые внесут вклад в сокровищницу мировой музыки.

Максим Венгеров в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫУЧИЛ КОНЦЕРТ ЗА ТРИ ДНЯ В ПОЕЗДЕ

Когда я работаю с новым дирижером и новым оркестром, каждый раз Брамс для меня открытие. Если бы я был только скрипачом, я бы играл только то, что выучил. Дирижерский опыт приносит большую пользу и скрипачу, дает более полное, богатое восприятие музыки. Это другой уровень общения с музыкой. Это заставило меня взять дирижерскую палочку. Для дирижера инструмент - оркестр. У него должно быть такое количество опыта и знаний, которые превосходят в десятки раз опыт музыкантов. Иначе дирижер не сможет соединить всех музыкантов, все «краски» в оркестре воедино. Нужно владеть техникой в совершенстве. Поэтому мне хотелось не упустить шанс поучиться у такого мастера как маэстро Юрий Симонов, худрука и главного дирижера академического оркестра Московской филармонии. Я занимался у него девять лет, до сих пор беру консультации. Мы встретились с ним на сцене, когда мне было 13 лет. Интересная была история. Он пригласил меня в итальянское турне с его оркестром играть концерт Чайковского. Но на вокзале профессор Брон ошарашил меня вопросом, выучил ли я концерт №1 Прокофьева. А я о нем и не слышал. Мне забыли сказать. На поезде ехать надо было три дня. Брон меня отговаривал от поездки. В Бресте говорил: «Мы еще можем выйти из поезда, скажем, что ты заболел, ты ребенок!». А я сказал, что хочу в Италию. И за три дня выучил, благо повезло: в поезде тоже соседи-пассажиры хорошие попались. Я только оркестровку не выучил. И вот приходим мы в концертный зал, и Брон объясняет: мол, так получилось, не подготовились, он знает концерт, но не знает оркестровую партию. Симонов отнесся по-отечески ко мне: «Максимчик, ты не волнуйся. Я буду дирижировать и тебе показывать, когда вступать, ты на меня смотри!».

СУПРУГА НЕ РЕВНУЕТ К МОЕЙ ПАРТНЕРШЕ-СКРИПКЕ

Мой инструмент имеет легендарную историю – на нем играл известный скрипач Рудольф Крейцер. Эта скрипка - моя партнерша. Моя супруга знает об этом и не ревнует. С инструментом должен быть роман, родственные отношения. Бывает, инструмент великолепный, музыкант отличный, но они не сходятся характерами. А у нас все сошлось: я играю на этой скрипке более 20 лет – с 1998 года.