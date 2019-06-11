Том Сойер в Воронеже: волонтеры восстановили классический дом дореволюционной застройки

Если вам доводилось прогуливаться по извилистым воронежским склонам у Никольской церкви, то вы наверняка помните, что вперемежку с новостройками, усыпанными спутниковыми антеннами, здесь все еще стоят старинные дома. Покосившиеся и накренившиеся… Их спешат обшить дешевым сайдингом, обложить кирпичами или вовсе снести. А что? Разве можно придумать что-то лучше?

Можно: пример тому дом №20 на улице Таранченко. Это здание стало первым пациентом «Том Сойер Феста» в Воронеже.

Фото: Антон Позднухов

Человек с улицы что-то предложил сделать бесплатно?

На одном из фестивалей «Зодчество VRN» воронежец Антон Позднухов пришел на лекцию о том, как работать с исторической застройкой. Именно здесь будущий куратор воронежского проекта узнал о родившемся в Самаре «Том Сойер Фесте».

Как вкратце объяснить, что это? Это трудная работа по восстановлению исторической среды. Волонтеры своими силами приводят в порядок старинные деревянные и кирпичные дома. Речь идет о частных «квадратных метрах». Нет, это не памятники архитектуры, это просто частицы нашей городской памяти.

Фото: Антон Позднухов

Зачем это нужно самим участникам?

- У меня был интерес к старой архитектуре. Фестиваль стал возможностью как-то повлиять на нее, а не просто говорить: «Как жаль, что все уходит», - делится Антон Позднухов.

Корыстных целей тут искать не нужно. Нужно принять простой факт: есть люди, которым не все равно. Хотя поверить в это и сложно. Представьте сами: чтобы подумали вы, если бы кто-то пришел к вам, просто человек с улицы, и что-то предложил сделать бесплатно. Какова будет ваша реакция? Шок? Настороженность? Или вы просто закроете дверь?

Фото: Антон Позднухов

- Домов достаточно, которые нужно восстанавливать и с помощью которых можно сделать наш город красивее и лучше. Проблема во взаимодействии с самими жильцами. Люди сложно идут на контакт, - рассказывает архитектор, участница фестиваля Анна Азизова-Полуэктова.

Любители, которые добиваются результатов

Антон Позднухов вместе с другим участником проекта Денисом Евграфовым первыми забрели на улицу Таранченко к дому №20. Около месяца они ходил по старому центру Воронежа в поисках объектов, которые могли бы подойти.

Уже тогда они определили: здание должно было находиться как можно ближе к центру и обязательно на «красной линии», то есть чтобы было видно непосредственно с улицы как можно большему количеству горожан. Опять же оно должно было быть не более двух этажей, чтобы волонтеры могли безопасно работать. И, безусловно, дом обязан был удивлять свои внешним видом.

Фото: Антон Позднухов

На самом деле был еще как минимум один важный пункт, которому дом должен был соответствовать. Зданию, как шутят участники «Том Сойер Феста», нужно было хотя бы выглядеть крепким. Сражу скажем, что в итоге предположения подтвердились, когда волонтеры снимали обшивку - сруб был в идеальном порядке.

- Что касается конкретно дома на Таранченко, он интересен тем, что это образец типичной дореволюционной воронежской застройки. Каменный низ, деревянный верх - таких домов в нашем городе раньше было довольно много. Это классика, - делится Антон Позднухов.

Стоит ли говорить, что хозяева долго не верили, что «Том Сойер Фест» - это что-то реальное? Но все же согласились, быть может, потому, что понимали, что других возможностей восстановить дом у них просто нет.

- Конечно, у нас команда любителей, но таких, которые любят учиться и добиваются результатов. Изначально мы сделали проект, который нам дал понять, какие объемы материалов понадобятся. Без плана работ был бы хаос. Да и ведь нужна была спонсорская поддержка, - прокомментировала Анна Азизова-Полуэктова.

Фото: Антон Позднухов

Волонтеры были настолько воодушевлены, что им не терпелось творить: для них, конечно, главное было дело, а не «бумажная» работа. Поэтому в команде был прораб, который следил, что и зачем нужно делать.

Утеплитель их гречихи

Во время работ с деревянной частью дома оказалось, что часть досок просто прогнила. Хоть волонтеры и пытаются все максимально сохранить «как было», но тут нужно было фрагментарно поменять обшивку. Для этого прогнившие доски начали снимать. И вот из-под них внезапно посыпалась гречишная скорлупа.

- Мы подняли вопрос: «Что это вообще такое?». И выяснили, что раньше такой был утеплитель - его засыпали между обшивкой и самим срубом. Он интересен еще и тем, что в нем не могут селиться мыши. Мы его не выбросили, собрали в мешки и впоследствии вернули обратно, - поделился Антон Позднухов.

Фото: Антон Позднухов

В русский язык вошло и плотно в нем укрепилось несколько странное слово «евроремонт». Но если бы существовал некий «русский ремонт», то это было бы как раз то, чем занимались активисты. Как выделить самое сложное в их работе? Кто-то говорит, что это были штукатурные работы. Но знали бы вы, какая история развернулась со старинными деревянными наличниками.

- Работы по наличникам продолжались более четырех месяцев. Вначале для этого даже хотели привлечь профессиональных людей, но у них возникли проблемы - они просто не успевали. Основная идея проекта - максимально сохранить все, что мы можем. Я был горой за идею, что мы должны спасти наличники. Но при демонтаже они просто рассыпались. К сожалению, родные наличники восстановлению не подлежали, - подчеркнул Антон Позднухов.

Фото: Антон Позднухов

В группе воронежского фестиваля шаг за шагом выкладывались результаты работы над резными наличниками: результат проведенного труда трудно описать досконально, даже фото не передает того духа, что можно ощутить только вживую.

Впереди второй проект

Дом №20 на улице Таранченко действительно когда-то был типовым для Воронежа. Но сегодня это отнюдь не так: и не только потому, что многие подобные сооружения попросту снесли, теперь у этого здания есть собственный почерк.

- В один из дней волонтер Маргарита предложила в фальшокнах разметить рисунки. Тут мне пришла в голову идея, что у нас есть замечательный художник Роман Жиляев – наш активный волонтер. Он придумал и что нарисует, и как. Интересен эффект от этого: после того как работа была окончена, у него пошли уже коммерческие заказы, - поделился Антон Позднухов.

Работы по восстановлению нашего исторического наследия начались в августе 2018 года - то есть организаторы заняты в проекте уже около года.

Фото: Антон Позднухов

- Когда жильцы сами видят, как дом преображается, они начинают его больше ценить. Когда он был весь обшарпанный, люди относились к нему не очень хорошо. Сейчас же он становится таким, в котором приятно жить, - уверена Анна Азизова-Полуэктова.

Через дом от первого объекта «Том Сойер Феста» стоит еще одно интересное здание, но оно очень высокое и пока волонтеры не уверены, что «потянут» его. Хотя соседка, увидев как преображается дом поблизости, как раз обращалась к волонтерам, что было бы здорово сделать таким же и ее жилище. Быть может, через год активисты вернутся к нему.

Конечно, у воронежцев может появиться вопрос: «Если подобные дома - это наше наследие, не должно ли их ремонтом заниматься государство?»

- Мы работаем с домами, которые находятся в частной собственности. Дело в том, что у нас много памятников архитектуры, а есть еще дома, которые являются рядовыми. Ни в одной стране государство не может восстановить все дома. Во всех развитых странах существуют проекты, где спонсоры и волонтеры, именно граждане, восстанавливают дома. Говорите, что все должно делать государство? У них и без того хватает памятников, за которыми они должны следить, - отметила Анна Азизова-Полуэктова.

Фото: Антон Позднухов

После завершения первого воронежского сезона «Том Сойер Феста» всем волонтерам нужен небольшой перерыв. Однако Антон Позднухов отметил, что уже есть мысли о втором «проекте», но пока конкретных действий не предпринималось. Координатору воронежского фестиваля нравятся домики на улице Урицкого – там есть три замечательных сруба. Два из них точно требуют внимания.

- У Антона на площадке сложилась крепкая команда волонтеров. Я даже не знаю, можно ли их называть волонтерами? - задается вопросом Анна Азизова-Полуэктова. - Это семья. Любой запрос о помощи находит отклик. В фестивале уже поучаствовало 48 человек – это те, кто работал хотя бы один раз. Активных волонтеров – 18 – это все те, кто практически весь сезон с нами. Эти люди познакомились на проекте, но сегодня общаются уже и вне акции.