«Блондинки против брюнеток»: воронежские девушки сражаются в конкурсе «КП»

Русские сабли, турецкие ятаганы, сюрикэны, стрелы, ядра, пули, баллистические ракеты - все это просто детские игрушки по сравнению с куда более серьезным оружием - женской красотой. Улыбка, взгляд, мягкое движение пряди после плавного наклона головы... Попробуйте подсчитать жертвы!

Но наивны те, кто считает, что цель применения такого вооружения - исключительно внимание мужчин. Куда важней - собственные ощущения, понимание, что оказываешься по-настоящему высоко.

Победительницы нашего конкурса «Блондинки против брюнеток» в буквальном смысле окажутся на высоте. Наш партнер - клуб «Авиатор», базирующийся на аэродроме «Борщево». Блондинка и брюнетка, набравшие наибольшее число голосов, получат сертификат на прогулочный полет на Bristell NG-5! «К вашим услугам опытный летный состав и нереально красивые виды из кабин наших самолетов!», - говорят в «Авиаторе».

Ну а в завершении конкурса (итоги подведем 8 июля) мы сравним результаты всех блондинок и всех брюнеток, чтобы в конце концов поставить точку в вечном споре. Ледяная северная красота светловолосых или жаркое южное обаяние темненьких? Кто победит?

P.S.: Однажды мы уже проводили подобный конкурс, и тогда получили несколько сообщений от обладательниц огненных волос: «А как же рыжие?» Уважаемые красавицы, в этот раз мы предлагаем вам поддержать ту армию, которая вам ближе по духу. Предлагайте свои фотографии в раздел «блондинки», и в раздел «брюнетки» - мы их обязательно примем!

P.P.S.: С подробными условиями конкурса можно познакомиться по ссылке.