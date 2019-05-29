В Воронеже площадь Победы и парк «Орленок» реконструируют в 2020 году

28 мая объявлены торги и на благоустройство площади Победы. На эти цели планируется направить 169 миллионов рублей.

- Площадь Победы - главный городской мемориал, который по уровню благоустройства должен соответствовать особому статусу этого места. Мы начинаем работы на нем уже в этом году, чтобы к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в 2020 году, наш город встретил главный праздник с обновленной площадью. Мы готовим масштабные торжественные мероприятия, в них примут участие десятки тысяч горожан, поэтому подрядные организации, которые планируют конкурировать за получение этого муниципального контракта, должны быть готовы к максимально жесткому контролю со стороны заказчика. И я сам буду лично контролировать ход работ на площади Победы, - подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В рамках этих средств там будут проведены работы по замене тротуарной плитки (6458 кв.м.), благоустройство и озеленение (1005 кв.м.), ремонт гранитной облицовки постамента (324 кв.м.), установлены малые архитектурные формы (скамьи, урны, уличные вазоны для цветов). Будут демонтированы старые и построены новые инженерные сети. Также здесь появится фонтан, который по своему архитектурному решению будет соответствовать смыслу мемориального комплекса. Произведут устройство наружного освещения территории мемориального комплекса, системы охранного видеонаблюдения.

Также муниципалитет готовится и к реконструкции парка «Орленок»:

- Недопустимо, чтобы парк «Орленок» продолжал находиться в таком состоянии, как сейчас - это одна из самых востребованных рекреационных зон центра Воронежа. Поэтому было принято решение о его комплексном благоустройстве в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» уже в этом году. В результате горожане получат современное и комфортное место отдыха - проект учитывает интересы воронежцев всех возрастов. Я ставлю задачу перед заказчиком - управлением строительной политики - и подрядной организацией, которая будет отобрана по результатам торгов, спланировать этапность работ таким образом, чтобы по завершению первого этапа мы могли открыть хотя бы часть парка в уже готовом виде для горожан, - заявил глава города Вадим Кстенин.

На работы в парке планируется направить 238 миллионов рублей, в нем появится блок обслуживания паркового хозяйства с эксплуатируемой кровлей, площадка для выгула собак, пройдет ремонт фонтана, центральной входной группы, ограждения парка. Там заменят тротуарное покрытие площадью более 9 тыс. кв.м., произведут озеленение на площади более 20 тыс. кв.м. с автополивом, создадут детские игровые и спортивные площадки, также будет обновлено освещение и установлены малые архитектурные формы. Произведут устройство системы оповещения, сети беспроводного доступа WI-FI и видеонаблюдения. Завершить весь комплекс работ по парку «Орленок» планируется до сентября 2020 года - ко Дню города.

Напомним, что ранее были опубликованы торги по площадке у Театра оперы и балета. Стоимость этих работ составляет 38,1 миллиона рублей.

Планируется, что площадку замостят гранитной плиткой, будет проведено озеленение и разбиты новые цветники, установлено дополнительное освещение, а также лавочки и малые архитектурные формы.

- Площадка у театра оперы и балета получит новую жизнь, это очень важное общественное пространство - в обычные дни здесь огромный пешеходный трафик, а в День города тут проводятся основные торжественные мероприятия. Подрядчик должен завершить все работы к сентябрю 2019 года. В будущем мы намерены продолжить благоустройство в единой концепции по улице Кирова - до территории у диагностического центра, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Реконструкция общественных пространств пройдет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», все контракты планируется заключить до 1 июля 2019 года. По этой программе также осуществляется финансирование и комплексного благоустройства дворов многоквартирных домов. На эти цели в 2019 году направлено 225 миллионов рублей, за счет этих средств 74 придомовых территории в разных районах города кардинально изменятся.

- Создание комфортных общественных пространств - ключевой приоритет администрации Воронежа. И горожан, конечно, очень интересуют эти масштабные проекты, но состояние своих собственных дворов их волнует больше. Сейчас планы фактически сформированы и расписаны до 2024 года, но я искренне убежден - программа благоустройства дворов должна продолжаться, пока мы вместе с воронежцами не приведем в порядок все придомовые территории, - в ходе инспекционного объезда по контролю над ходом работ во дворах заявлял мэр.