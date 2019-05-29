Маршруты для бережливых: как сэкономить на парковке в центре Воронежа

Центр Воронежа – огромный магнит, который каждое утро притягивает людей из разных районов. Как автомобилисту не потерять время в пробках на узких улицах, сэкономить на парковке и вдобавок сократить свой „дымный вклад“ в чистоту воздуха? Выход – припарковаться до зоны платной парковки, а далее, или небольшая пешая прогулка, полезная для здоровья, или пару остановок на автобусе. Мы подготовили гид по бесплатным парковкам вокруг платных. Выбирали при этом те места, где машина будет в безопасности и не обратит на себя лишнего внимания. Поехали!

Утром – прогулка в парке

Если вы едете с левого берега через Северный мост, машину можно оставить у Центрального парка. Нужно подняться к Пединституту или остановке «Работница»? Не грех прогуляться. Кардиологи рекомендуют делать не менее десяти тысяч шагов в день! Если путь лежит дальше, поможет общественный транспорт. 17 рублей в один конец и 17 в другой – так даже не набирается цена одного часа парковки.

.

Кстати, тут же, у парка, который все по-прежнему называют «Динамо» (ну что уж тут поделать!) вы встретите и тех, кто едет в центр с улицы Ломоносова. Для них это наиболее удачная площадка бесплатной парковки.

Отметим также, что перехватывающая парковка может появиться и со стороны левого берега. Однако сейчас участок на улице Остужева находится в собственности региональных властей. Обсуждается вопрос передачи его в ведение муниципалитета.

В палисадник лезть не надо

Совсем простая ситуация у тех, кто приезжает в центр через Чернавский мост. Вот же она, перехватывающая парковочка! В городском управлении транспорта говорят, что скоро для удобства ее пользователей установят пешеходные светофоры. Да будет так!

.

Кстати, идею разместить парковку именно здесь критиковали за соседство с жилым домом. Говорили, что получится не общественная парковка для всех воронежцев, а собственная – для жильцов конкретного здания. Вот только жильцы, как показывает практика, сами с утра уезжают, освобождая пространство. Да и в целом их машины не составляют ощутимого процента от общей массы на этой парковке.

Что, если нужная вам точка совсем рядом – например, у Петровского сквера? Тут преодолевать крутой подъем пешком не хочется, а отдавать 17 рублей ради пары остановок – просто жалко. Попробуйте завернуть на улицу Цурюпы. Поразительно, но она осталась бесплатной!

.

А вот на параллельной улице Вайцеховского ставить машину на долгое время настоятельно не рекомендуем. Дело в том, что рядом находятся медучреждения – места нужны пациентам. Весь частный сектор вдоль улицы Сакко и Ванцетти тоже не представляет интерес для любителей бесплатной парковки. Местные жители гостям не рады. Есть информация, что особенно уверенным в себе автомобилистам, заезжающим в чей-то палисадник, спускают шины.

Главное – рабочий ручник

Едете с левого берега через Вогрэсовский мост? На правой стороне, конечно, не хватает крупной перехватывающей парковки. Таковую, кстати, обещают в итоге построить. Но пока ее не существует, остается преодолеть подъем улицы 20-летия Октября и поискать местечко на самой вершине (главное – перед этим удостовериться, что с ручником у машины все в порядке). Дело в том, что платная зона начинается только от остановки «Некрасова». Прямо перед ней, как правило, есть свободные места.

.

Тут бы площадочку для велошеринга, и сама площадь Ленина появилась бы перед вашими глазами столь же быстро, как если бы располагалась в соседнем дворе.

Волшебный пешеходный мост

Спешите в центр со стороны улицы Матросова? Присмотритесь к улице Моисеева. Несмотря на то, что значительная ее часть занята платными парковками, есть и бесплатные. Прекрасная с архитектурной точки зрения Депутатская тоже к вашим услугам. Тут, правда, существует дефицит свободных мест. Но почему бы не попытать счастья?

.

Куда меньше способов сэкономить для тех, кто врывается в центр через полуразрушенный виадук на 9 Января. Посудите сами: с одной стороны улицы Свободы – негостеприимный для чужих авто частный сектор, с другой – дворы, забитые и без вашего участия. Еще есть немаленькая бесплатная парковка у магазина техники с оранжевой вывеской. Вот только пускают туда исключительно клиентов. Мы же не будем покупать каждый день какой-нибудь гаджет, чтобы сэкономить на парковке?

Но почему бы не оставить машину до виадука? На участке 9 Января напротив городского Дворца культуры всегда есть свободные места. Поставил автомобиль – и на маршрутку, коих ходит здесь немало.

.

Те, кто едет в центр из Северного, могут сэкономить не только деньги, но и время. Речь о пешеходном мостике над железной дорогой, соединяющим улицу Урицкого и вокзал «Воронеж-1». Если вы воспользуетесь этим переходом в первый раз, то почувствуете, что телепортацию уже изобрели. Только что вы были между промзоной и частным сектором, пара минут – и вы в самом центре! Никаких вам стояний перед «Заставой» или у «Работницы». Указанный переход явно сыграет свою роль, когда начнется реконструкция виадука на улице Ленина.

.

Ну и в заключение отметим: самый легкий способ если не освободить себя от платы, то сэкономить –просто купить абонемент. Ничего лучше пока не придумали.

Автор Виктор ПАВЛОВ.