2019-05-27T16:32:43+03:00
Общество

На архитектурном форуме в Воронеже обсудят генплан и застройку центра города

"ЗодчествоVRN" пройдет на Советской площади в последний день весны
Елена ФЕДЯШЕВА
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В рамках форума обсудят проблемы застройки центра городаВ рамках форума обсудят проблемы застройки центра городаФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В пятницу, 31 мая, в Воронеже пройдет 12-ый архитектурный форум «ЗодчествоVRN» 2019. Местом его проведения станет Советская площадь (здесь разместятся три открытых шатра - лектория) и помещения Воронежского концертного зала (здесь пройдут еще два лектория и выставка конкурсных проектов).

- Тема форума «Города будущего», - рассказал Андрей Еренков, руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области. - В рамках форума пройдет награждение победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. На церемонию к нам приедут больше 50 субъектов с делегациями, которые будут получать награды.

К сожалению, городов Воронежской области среди победителей в этот раз нет. К участию в конкурсе были поданы 403 заявки со всей России. И это, по словам организатором, абсолютный рекорд.

- В этом году мы учредили две новых награды, - продолжает Еренков. – Это премия имени Троицкого и гран-при конкурса.

Познакомиться с проектами можно будет в помещении Воронежского концертного зала, который практически полностью отдадут под выставку.

-При формировании программы мы акцентировали внимание на участие молодых специалистов из разных городов России, - рассказал Андрей Еренков. – Мы заметили, что во всех регионах сейчас началось активное обновление кадров.

В рамках форума среди прочих тем обсудят проект генерального плана Воронежа и актуальную для нас проблему регулирования застройки центра города.

Познакомиться с программой и зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте http://zodchestvo.uaig.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

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