Жители воронежского села перенеслись в славянское прошлое

На прошлой неделе в небольшом воронежском селе в четвертый раз прошла культурно-просветительская акция«Назад в будущее». Ее основная задача - популяризация культурного наследия России. Но обозначить сухим термином «популяризация» то, что увидели корреспонденты «Комсомольской правды» в Макашевке, язык не поворачивается.

- Я как будто в другом мире побывала, - сказала Галина Быкова, руководитель Каменно-Верховского Дома культуры в Каширском районе, приехавшая на акцию впервые за передовым опытом.

фото с мероприятия.

Кошка Макашка и кот Хопер

Да, это другой мир. Удивительный мир открытых, сердечных, гостеприимных людей. Для макашевских активистов патриотизм, любовь к Родине - не красивые слова, а необходимость действовать. Это их село, их Борисоглебский округ, их Воронежская область, - так кто же за них сделает жизнь здесь комфортней и привлекательней?

Гостей акции «Назад в будущее» встречали ожившие туристические бренды Макашевки в исполнении местной детворы: кошка Макашка и кот Хопер. Назовем организаторов этой и других акций, потому как они того стоят: Елена Скрябина, руководитель макашевского Дома культуры; Ольга Герц, главный хормейстер вокального народного ансамбля «Коханочка»; Дина Хмелева, директор по рекламе местной газеты; Илья Колодяжный, заведующий Макашевской сельской библиотекой; Рашид Байгельдиев, культорганизатор макашевского Дома культуры.

фото с мероприятия.

Одетые в народные костюмы, улыбчивые организаторы акции приглашали гостей ознакомиться с разными экспозициями. Их вниманию были представлены выставка вышиванок и номера сельской газеты «Макашевские вести», глиняные сувениры ручной работы и местные душистые травы, уголок старинной одежды и рабочих предметов обихода, а также другие выставки, знакомящие с культурным наследием России.

- Школа идет и садик! Давайте встретим, - взволнованно сообщила Ольга Герц.

И все высыпали на улицу встречать детвору. Совсем крошечные и постарше, к Дому культуры шли сияющие дети в ярких народных костюмах. Ради них, собственно, и проводится уже четвертый раз акция «Назад в будущее». Впервые в ней приняли участие около 35 человек. Сегодня она выплеснулась далеко за пределы Макашевки, куда с удовольствием съезжаются десятки жителей соседних и даже дальних сел.

фото с мероприятия.

На «Распотешной лужайке»

Началась акция с традиционного Макашевского карагода. Русский народ создал за века не только былины и сказки, музыкальные инструменты и вышивки, но и многообразные по содержанию танцы. Хоровод, он же карагод - один из шедевров танцевального искусства. Взявшись за руки, взрослые и дети закружились в хороводе под акапелльноепение ансамбля «Коханочка».

Вторым пунктом программы стало выступление Юрия Апалькова, директора Борисоглебского историко-художественного музея. Он рассказал собравшимся о славянских племенах в истории Воронежского края, при этом продемонстрировав археологические артефакты.

- Такие ежегодные праздники, поддержка своей культуры, родной и близкой, дорогого стоит, - отметил, начиная выступление, директор музея. - В народе сильна родовая вера. И русский народ всегда умел отстоять себя, свою родину.

Мастер музыкальных народных инструментов, руководитель нескольких творческих ансамблей Валерий Дьяченко приехал в Макашевкуаж из села Белогорье Подгоренского района вместе с женским ансамблем «Тюри-тюри». Он убежден, что детей нужно знакомить с аутентичными народными песнями, народными костюмами и музыкальными инструментами. С большим интересом аудитория прослушала его лекцию-концерт «Волшебная жалейка». При этом выступавший мастерски исполнял старые песни на самых разных древних музыкальных инструментах, которые он же умеет и изготавливать.

фото с мероприятия.

Но, пожалуй, самое большое оживление у детей вызвали народные забавы на «Распотешной лужайке» у Дома культуры. Здесь можно было померяться силой, перетягивая канат и палку, посоревноваться в ловкости, пытаясь сбить шапку с головы соперника. А еще попробовать походить на ходулях, без которых не обходилась в старину ни одна сельская ярмарка.

К 13.00 зал макашевского Дома культуры заполнился зрителями, и начался концерт с красноречивым названием «Все наше здесь». В начале концерта макашевцев поздравила с праздником Светлана Колесникова, помощник депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова. И передала его слова о том, «уникальный опыт макашевцев заслуживает изучения и распространения».

С приветственным словом от Андрея Пищугина, главы администрации Борисоглебского городского округа к макашевцам и гостям обратилась Елена Гробова, помощник главы администрации по решению вопросов сельской территории. А затем начался удивительный концерт. Порадовать макашевцев своим творчеством пришли-приехали не только ансамбль «Коханочка», но и творческие коллективы из соседних сел.

фото с мероприятия.

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены

...Уезжая домой, представители «Комсомолки» задержались у Колодца желаний, к которому прилагалась такая инструкция: «Загадать желание. Трижды обернуться вокруг себя. Бросить в колодец монетку любого достоинства». При этом макашевцы обещают: при правильном выполнении инструкции желание обязательно сбудется.

Мы поверили - и загадали два желания. Потратив две монетки: все по-честному! Мы очень верим, что наши желания сбудутся. Ведь в Макашевке сбывается все задуманное ее неугомонными заводилами.