«Крым - это камешек, о который споткнулась колесница глобализации»

Чтобы вернуться туда, где происходили драматичные события, необязательно быть литературным злодеем, которого влечет на место преступления. Тягу к этому может испытывать и сам писатель. Автору порой необходимо вновь погрузиться в воссозданные им декорации. Освежить воспоминания. Оживить эмоции.

Так Александр Лапин, выпустив роман «Крымский мост», первым делом отправился на полуостров. Как и герой его книги Олег Миров, совершил путешествие во времени, пространстве и самом себе.

«Россия всегда стремилась сюда»

Весенний Симферополь встречает гостей особым колоритом своих уютных улиц. Южным буйством красок и ароматов. И словно переносит в другую - многослойную - реальность, где переплетается исторические эпохи, судьбоносные события, великие имена.

Вот памятник Екатерине II, мимо которого проходил Миров. И под чьим строгим взглядом ему было неловко осознавать, что потомки растранжирили былое величие страны. Вот здание Госсовета республики, который стал эпицентром народных волнений. А вот напротив него - кафе, где герой ждал встречи со своей первой любовью после долгой разлуки…

В этом симферопольском кафе герой ждал встречи с любимой...Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Пройдя этим маршрутом, автор встретился и с героями реальными - жителями Симферополя, своими читателями. Участниками тех событий, о которых он написал в книге.

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов обратился к писателю:

- Символично, что презентация книги происходит в годовщину открытия Крымского моста, которое состоялось 15 мая 2018-го. Тогда Владимир Путин проехал по нему на КамАЗе. А за год по мосту прошло пять миллионов автомобилей. Экономия на переправе составила 16 миллиардов рублей.

Министр вручил автору памятную пятирублевую монету, изготовленную к пятой годовщине воссоединения.

Министр Зырянов вручает памятную монету.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

- С 1996-го я состою в организации, которая объединяет всех, кто считает малой родиной Крым, а большой - Россию, русский язык - родным. Движение в сторону России началось задолго до 2014-го, - добавила депутат Госсовета Крыма Лариса Чулкова.

Затем слово взял сам автор романа.

- Мы все так или иначе связаны с Крымом. Я побывал здесь еще в юности. Но уже тогда, гуляя по эти улочкам, понимал: Крым - русский рай. Мы северный народ, привыкли жить в холодных условиях, поэтому Россия всегда стремилась сюда: от Ивана Грозного до Екатерины Великой, присоединившей полуостров.

В этом ялтинском ресторане герой беседовал с другом.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Все потрогать и увидеть лично

Автор создавал «Крымский мост» 20 месяцев. И не просто писал, а ковал, как дамасский клинок: слой за слоем накладывал смыслы. Здесь есть и масонская тема, и философская, и любовная… Благодаря хорошо выстроенному сюжету и интересному герою роман читается очень легко.

А еще писателю пришлось посетить много мест, встретиться с большим количеством знающих людей. «Потрогать своими руками, увидеть собственными глазами» - можно сказать, такой принцип лежит в основе любого романа Лапина.

- Например, ходил к председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову. Мы с ним долго и подробно беседовали. Он рассказывал, как, лежа на полу, машинистка документы печатала, а текст постановления депутаты писали, спрятавшись в туалете. Как к нему врывались в кабинет. Все на основе реальных событий, - поделился автор. - Потом я собрал человек десять непосредственных участников: командиров разных подразделений, гражданских активистов, - три часа мы с ними обсуждали, кто чем занимался, где сидели, что кричали, кто кого бил. Если такие вещи высасывать из пальца, читатели тебе не поверят.

Перед зданием Госсовета Крыма развернулись самые драматичные эпизоды.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Чтобы досконально все изучить, Александр Лапин путешествовал больше года:

- Роман написан по живому. Как на самом деле происходила война 1812-го? Все мы знаем о ней по книге «Война и мир». Мне бы хотелось, чтобы история крымских событий в умах и душах людей была памятна по моему роману. Что двигало людьми? Народ в тот момент испугался. Чиновники и бизнесмены - за свое положение, за имущество. А обычные люди - за собственную жизнь. Но как говорится, чем больше солдаты бояться, тем крепче будут стоять.

«Страх - это не про нас!»

После этой фразы крымчане решили поспорить с автором, рассказать, почему они хотели присоединения к России.

- Я ничего не боялась, хоть у меня дети. Просто увидела, что творят эти оголтелые массы. Была ненависть. Такая, что аж зашкаливала, - выступила одна из читательниц и получила одобрение еще нескольких женщин: «Правда, ненависть!» А кто-то из них добавил: «Я уже представляла, как моя 12-летняя дочь будет носить записки партизанам».

Следом мужчина поинтересовался у писателя: почему Крым понимал, что происходит на самом деле, а вся остальная Украина - нет?

- Сегодня пропагандистская машина настолько мощная, что люди реальных вещей не видят. События просто создаются. Человек находится в плену информационных технологий. И не может сопротивляться этому, - ответил писатель.

На встрече с читателями.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Еще одна читательница добавила:

- Знакомые из столицы все время говорят: ну что же вы перлись-то? Вас и там неплохо кормили! Они не понимают реальности. У моего ребенка в учебнике по истории за седьмой класс было написано: «22 июня 1941 года Украина вступила во Вторую мировую войну и с помощью мирового сообщества выиграла ее». Моя реакция - в печку эту книгу. А ребенок начал переживать, что получит двойку. Но двойка по такой истории Украины – честь для русского мальчика. И эти вещи я не могу объяснить своим друзьям. Тогда у нас были вопросы конкретные: что делать? Куда записываться? И что нести? А еще мы увидели своих мужчин. Как-то привыкли, что они у нас есть. Но тут вдруг рассмотрели их в таком количестве и в таком качестве! Вы нас тогда тоже поддержали, и мы почувствовали себя частью чего-то большого и ценного.

Собеседница поинтересовалась у автора: сможет ли его роман хоть как-то повлиять на настроения материка или Москвы в отношении Крыма?

- Вы никак не повлияете на взгляды либералов, - ответил он. – 15 лет я вел рубрику «Русский вопрос». Сначала мне говорили: «А что это такое?» Прокуратура даже присылала письмо, мол, экстремизма в статьях нет, но употребляйте лучше слово «россияне». Казахские знакомые и сейчас боятся, что мы их захватим. Но они не понимают, что присоединение Крыма было волей народа. Одна часть его жила на Украине, другая - в России. Они захотели объединиться. Если б этого не произошло, сегодняшней власти уже не было бы. Такая у нас страна. Если правитель не улавливает ее настроения, народ его смахивает.

В Ялте автор подарил свою книгу активному участнику украинских событий Олегу Цареву.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

«Народ и элита - в одном корыте»

Ближе к концу романа один из героев вспоминает китайскую притчу о камешке, попавшем под колесницу императора: повозка сломалась, властитель упал, битва была проиграна и история пошла другим путем. На крымском телевидении, где автор тоже успел побывать, у него поинтересовались, что он вкладывал в этот эпизод.

- Крым - тоже такой маленький камешек, о который споткнулась колесница глобализации. И история, с одной стороны, России, а с другой - мировая, изменила направление. Мы с вами обнаружили, что у нас есть собственные интересы, что они не сходятся с желаниями партнеров. И в конечном итоге - совсем разошлись, - объясняет писатель. - Россия попала под санкции. В каком-то смысле это стало благом. Мы смогли заняться собственными делами, своим производством. Ведь до этого наблюдались большие расхождения в интересах народа, который хотел вести более независимую и прагматичную политику, и чаяниях элиты, желавшей стать своей среди богатых людей Запада. Когда произошло объединение России и Крыма, был общий подъем. Таким образом, и народ, и элита оказались, если хотите, в одном корыте. Другой вопрос, как мы распорядились тем, что имели.

Впрочем, это уже другая история. Покидая полуостров и оставляя за спиной величественные пролеты Крымского моста, автор уносил с собой новый замысел. А воплотится он уже в следующем романе.