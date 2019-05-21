2019-05-21T16:44:24+03:00
Общество

«Крым - это камешек, о который споткнулась колесница глобализации»

Воронежский писатель Александр Лапин снова посетил места действия своего романа «Крымский мост» и представил книгу читателям в Симферополе
Сергей ПРОХОРОВ
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раньше здесь стояли настоящие "вежливые люди".раньше здесь стояли настоящие "вежливые люди".Фото: Сергей ПРОХОРОВ
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Чтобы вернуться туда, где происходили драматичные события, необязательно быть литературным злодеем, которого влечет на место преступления. Тягу к этому может испытывать и сам писатель. Автору порой необходимо вновь погрузиться в воссозданные им декорации. Освежить воспоминания. Оживить эмоции.

Так Александр Лапин, выпустив роман «Крымский мост», первым делом отправился на полуостров. Как и герой его книги Олег Миров, совершил путешествие во времени, пространстве и самом себе.

«Россия всегда стремилась сюда»

Весенний Симферополь встречает гостей особым колоритом своих уютных улиц. Южным буйством красок и ароматов. И словно переносит в другую - многослойную - реальность, где переплетается исторические эпохи, судьбоносные события, великие имена.

Вот памятник Екатерине II, мимо которого проходил Миров. И под чьим строгим взглядом ему было неловко осознавать, что потомки растранжирили былое величие страны. Вот здание Госсовета республики, который стал эпицентром народных волнений. А вот напротив него - кафе, где герой ждал встречи со своей первой любовью после долгой разлуки…

В этом симферопольском кафе герой ждал встречи с любимой... Фото: Сергей ПРОХОРОВ

В этом симферопольском кафе герой ждал встречи с любимой...Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Пройдя этим маршрутом, автор встретился и с героями реальными - жителями Симферополя, своими читателями. Участниками тех событий, о которых он написал в книге.

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов обратился к писателю:

- Символично, что презентация книги происходит в годовщину открытия Крымского моста, которое состоялось 15 мая 2018-го. Тогда Владимир Путин проехал по нему на КамАЗе. А за год по мосту прошло пять миллионов автомобилей. Экономия на переправе составила 16 миллиардов рублей.

Министр вручил автору памятную пятирублевую монету, изготовленную к пятой годовщине воссоединения.

Министр Зырянов вручает памятную монету. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Министр Зырянов вручает памятную монету.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

- С 1996-го я состою в организации, которая объединяет всех, кто считает малой родиной Крым, а большой - Россию, русский язык - родным. Движение в сторону России началось задолго до 2014-го, - добавила депутат Госсовета Крыма Лариса Чулкова.

Затем слово взял сам автор романа.

- Мы все так или иначе связаны с Крымом. Я побывал здесь еще в юности. Но уже тогда, гуляя по эти улочкам, понимал: Крым - русский рай. Мы северный народ, привыкли жить в холодных условиях, поэтому Россия всегда стремилась сюда: от Ивана Грозного до Екатерины Великой, присоединившей полуостров.

В этом ялтинском ресторане герой беседовал с другом. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

В этом ялтинском ресторане герой беседовал с другом.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Все потрогать и увидеть лично

Автор создавал «Крымский мост» 20 месяцев. И не просто писал, а ковал, как дамасский клинок: слой за слоем накладывал смыслы. Здесь есть и масонская тема, и философская, и любовная… Благодаря хорошо выстроенному сюжету и интересному герою роман читается очень легко.

А еще писателю пришлось посетить много мест, встретиться с большим количеством знающих людей. «Потрогать своими руками, увидеть собственными глазами» - можно сказать, такой принцип лежит в основе любого романа Лапина.

- Например, ходил к председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову. Мы с ним долго и подробно беседовали. Он рассказывал, как, лежа на полу, машинистка документы печатала, а текст постановления депутаты писали, спрятавшись в туалете. Как к нему врывались в кабинет. Все на основе реальных событий, - поделился автор. - Потом я собрал человек десять непосредственных участников: командиров разных подразделений, гражданских активистов, - три часа мы с ними обсуждали, кто чем занимался, где сидели, что кричали, кто кого бил. Если такие вещи высасывать из пальца, читатели тебе не поверят.

Перед зданием Госсовета Крыма развернулись самые драматичные эпизоды. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Перед зданием Госсовета Крыма развернулись самые драматичные эпизоды.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Чтобы досконально все изучить, Александр Лапин путешествовал больше года:

- Роман написан по живому. Как на самом деле происходила война 1812-го? Все мы знаем о ней по книге «Война и мир». Мне бы хотелось, чтобы история крымских событий в умах и душах людей была памятна по моему роману. Что двигало людьми? Народ в тот момент испугался. Чиновники и бизнесмены - за свое положение, за имущество. А обычные люди - за собственную жизнь. Но как говорится, чем больше солдаты бояться, тем крепче будут стоять.

«Страх - это не про нас!»

После этой фразы крымчане решили поспорить с автором, рассказать, почему они хотели присоединения к России.

- Я ничего не боялась, хоть у меня дети. Просто увидела, что творят эти оголтелые массы. Была ненависть. Такая, что аж зашкаливала, - выступила одна из читательниц и получила одобрение еще нескольких женщин: «Правда, ненависть!» А кто-то из них добавил: «Я уже представляла, как моя 12-летняя дочь будет носить записки партизанам».

Следом мужчина поинтересовался у писателя: почему Крым понимал, что происходит на самом деле, а вся остальная Украина - нет?

- Сегодня пропагандистская машина настолько мощная, что люди реальных вещей не видят. События просто создаются. Человек находится в плену информационных технологий. И не может сопротивляться этому, - ответил писатель.

На встрече с читателями. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

На встрече с читателями.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

Еще одна читательница добавила:

- Знакомые из столицы все время говорят: ну что же вы перлись-то? Вас и там неплохо кормили! Они не понимают реальности. У моего ребенка в учебнике по истории за седьмой класс было написано: «22 июня 1941 года Украина вступила во Вторую мировую войну и с помощью мирового сообщества выиграла ее». Моя реакция - в печку эту книгу. А ребенок начал переживать, что получит двойку. Но двойка по такой истории Украины – честь для русского мальчика. И эти вещи я не могу объяснить своим друзьям. Тогда у нас были вопросы конкретные: что делать? Куда записываться? И что нести? А еще мы увидели своих мужчин. Как-то привыкли, что они у нас есть. Но тут вдруг рассмотрели их в таком количестве и в таком качестве! Вы нас тогда тоже поддержали, и мы почувствовали себя частью чего-то большого и ценного.

Собеседница поинтересовалась у автора: сможет ли его роман хоть как-то повлиять на настроения материка или Москвы в отношении Крыма?

- Вы никак не повлияете на взгляды либералов, - ответил он. – 15 лет я вел рубрику «Русский вопрос». Сначала мне говорили: «А что это такое?» Прокуратура даже присылала письмо, мол, экстремизма в статьях нет, но употребляйте лучше слово «россияне». Казахские знакомые и сейчас боятся, что мы их захватим. Но они не понимают, что присоединение Крыма было волей народа. Одна часть его жила на Украине, другая - в России. Они захотели объединиться. Если б этого не произошло, сегодняшней власти уже не было бы. Такая у нас страна. Если правитель не улавливает ее настроения, народ его смахивает.

В Ялте автор подарил свою книгу активному участнику украинских событий Олегу Цареву. Фото: Сергей ПРОХОРОВ

В Ялте автор подарил свою книгу активному участнику украинских событий Олегу Цареву.Фото: Сергей ПРОХОРОВ

«Народ и элита - в одном корыте»

Ближе к концу романа один из героев вспоминает китайскую притчу о камешке, попавшем под колесницу императора: повозка сломалась, властитель упал, битва была проиграна и история пошла другим путем. На крымском телевидении, где автор тоже успел побывать, у него поинтересовались, что он вкладывал в этот эпизод.

- Крым - тоже такой маленький камешек, о который споткнулась колесница глобализации. И история, с одной стороны, России, а с другой - мировая, изменила направление. Мы с вами обнаружили, что у нас есть собственные интересы, что они не сходятся с желаниями партнеров. И в конечном итоге - совсем разошлись, - объясняет писатель. - Россия попала под санкции. В каком-то смысле это стало благом. Мы смогли заняться собственными делами, своим производством. Ведь до этого наблюдались большие расхождения в интересах народа, который хотел вести более независимую и прагматичную политику, и чаяниях элиты, желавшей стать своей среди богатых людей Запада. Когда произошло объединение России и Крыма, был общий подъем. Таким образом, и народ, и элита оказались, если хотите, в одном корыте. Другой вопрос, как мы распорядились тем, что имели.

Впрочем, это уже другая история. Покидая полуостров и оставляя за спиной величественные пролеты Крымского моста, автор уносил с собой новый замысел. А воплотится он уже в следующем романе.

В трёх измерениях: интервью с автором книги Крымский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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