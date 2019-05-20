В Воронежской области школьники обыграли в шахматы герцога Брауншвейгского и графа Изуара

Порядка 50 детей стали участниками шахматного мастер-класса, который 16 мая при поддержке районного представительства Уральской горно-металлургической компании (УГМК) прошел в селе Елань-Колено Новохоперского района. Чтобы сельское «шахматное дело» спорилось, компания привезла в подарок ребятам шахматные наборы, часы, портреты выдающихся шахматистов, большую магнитную доску для наглядного обучения, наградные комплекты, литературу – этого «задела» должно хватить на долгое время обучения юных шахматистов.

Думать нужно всеобъемлюще

- Пять лет назад мы начали поддерживать сельский спортивный клуб «Елань». Дети занимаются в нем настольным теннисом, футболом, волейболом и многими другими видами спорта. Все эти годы наша компания всегда помогала клубу в организации и развитии новых спортивных секций, с инвентарем, поддерживала в участии в соревнованиях. Когда мы узнали, что ребята увлекаются и шахматами, то решили придать новый импульс развитию данного вида спорта, укомплектовать кружок необходимым инвентарем. Надеемся, что наша поддержка подтолкнет развитие шахмат в районе, тем более, что они здесь и так достаточно популярны. Большое спасибо за это Людмиле Бойко, вот уже 20 лет продвигающей шахматы в селе и руководству общеобразовательной школы № 1, предоставляющей площадку для занятия шахматами. Мы очень рады, что наше начинание поддержал Воронежский областной шахматный клуб, и директор клуба Павел Сиротин согласился приехать и лично провести мастер-класс и турнир.

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Вот так, совместными усилиями, нам удалось сделать яркое, запоминающееся событие, устроить настоящий праздник шахмат, - рассказал Андрей Свиридов, полномочный представитель УГМК в Новохоперске.

Действительно, для юных шахматистов Елань-Колено это мероприятие стало увлекательным и запоминающимся. Здесь занимается много детей разных возрастов. Уровень, конечно, у ребят разный: кто-то только начинает, у кого-то уже есть средние знания. Но главное - они готовы мыслить, готовы сражаться за свою позицию и учиться новому.

Раскрыться школьникам помогла «оперная» партия Морфи, сыгранная еще в 1858 году. Игра прошла в Театре итальянской оперы в Париже: американский шахматист Пол Морфи в антракте поучительно обыграл двух любителей, советовавшихся друг с другом, — герцога Карла Брауншвейгского и графа Изуара.

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Ребята окружили большую магнитную доску, чтобы самим погрузиться в атмосферу игры и всем коллективом выбирать наиболее сильные ходы. Эта яркая партия, заставляющая идти на смелые решения, показала, кто из учеников готов мыслить нестандартно. Хотя бывало и так, что некоторые ребята, придумывая комбинации, запутывались сами. Тогда уже вернуться на верную дорогу им помогал Павел Сиротин. Конечно, в итоге школьники поставили мат герцогу и графу.

- Шахматы - это интеллектуальная игра. Она учит детей думать логично и всеобъемлюще. Фигуры передвигать по доске не просто. Ребята оценивают ситуацию, в которой находятся, пытаются просчитать и свой ход, и ход противника, а в итоге приходят к некой комбинации, которая должна привести их к победе. Шахматы учат думать о последствиях своих решений - а это очень пригодится в жизни, - уверен Андрей Свиридов.

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Это игра, в которой все зависит только от нас

Учитель физики, а по совместительству местный шахматный тренер Людмила Бойко увлекается этой логической игрой всю свою жизнь. Людмила Михайловна признается, что давно не видела такого ажиотажа: некоторые школьники, которые пришли на мастер-класс и даже записались на турнир, никогда не ходили в клуб или появлялись там эпизодически. Но, может быть, после такого яркого праздника у них возродится интерес к ферзям, слонам и ладьям?

В школу помимо инвентаря привезли портреты чемпионов мира по шахматам - теперь дети будут знать, с кого брать пример и, может быть, углубятся в историю игры. Тем более, что теперь и профессиональная литература доступна каждому школьнику - несколько современных книг о шахматной тактике также подарили клубу.

- Я уже около пяти лет занимаюсь шахматами в спортивном клубе «Елань». Два раза мне удавалось выигрывать межрайонные турниры среди ровесников , которые проходили в Анне и Борисоглебске, - поделился девятиклассник Павел. - Мастер-класс понравился: мне удалось закрепить свои знания. Конечно, хотел бы, чтобы у нас почаще проходили подобные уроки и турниры. В последнее время в наш клуб приходит все больше новых шахматистов из начальной школы. Все больше людей увлекаются этой игрой.

Шахматисту - любителю или профессионалу - нужна не только теория, но и практика. Поэтому все желающие ребята могли поучаствовать в турнире.

- Шахматы - это спорт. Если мы участвуем в состязании, значит хотим победить. Но естественно порой и проигрываем. Тогда мы обязательно хотим выиграть следующую партию. Так развивается наш характер. Шахматы - это игра, в которой все зависит только от нас самих. Здесь нет хороших или плохих карт, нет кубика, нет судей, которые бы ставили баллы. То есть все решает только то, как мы сами умеем играть, - отметил Павел Сиротин.

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В Новохоперском районе действительно все больше людей увлекаются шахматами: это как дети, так и взрослые. Здесь можно проводить небольшие межрайонные турниры между любителями этого логического вида спорта. И, вероятно, уже в сентябре такое соревнование действительно состоится!