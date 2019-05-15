Ночь музеев в Воронеже-2019: парфюмерный гардероб, крокет, театр теней, квесты и флешмобы

Воронежские музеи 18 мая присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». Темой в этот раз выбрали «Элементы». Куда сходить - выбирайте в нашем путеводителе.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Литературный музей имени Никитина разработал большую программу, в которой примут участие все его подразделения.

В здании Мещанской управы акция продлится с 13.00 до 21.00.

В 18.00 откроется литературно-фотографическая выставка «На контрасте. Леонид Андреев». Проект о писателе подготовлен при участии Орловского литературного музея Тургенева. Книги Леонида Андреева издавались большими тиражами, а пьесы шли на сценах многих театров. Андреева интересовала также живопись и фотография. Он был в числе первых фотографов России, применивших технику автохрома в фотопечати. Вход свободный.

С 19.00 в музее будет работать литературно-театральная гостиная. На встрече «Театр как повод» примут участие победители конкурса юных чтецов «Живая классика» и воспитанники театральной студии «Ассорти» гимназии №9. Прозвучат произведения Бунина, стихи Мандельштама, Рождественского. Вход свободный.

В 20.00 начнется встреча «От книги до мультипликации». В программе экскурсия по выставке «Читай - галерея воронежских авторов «Жучка, Сыщик и другие…», беседа об экранизациях произведений воронежских авторов, показ мультфильмов по мотивам сказок Альберта Иванова и Виталия Злотникова. Стоимость билета 80 рублей.

В доме-музее Никитина акция продлится с 15.00. до 23.00. В 18.00 начнется концерт с обрядовыми, игровыми и плясовыми народными песнями, инсценировками праздничных гуляний конца XIX – начала XX века в исполнении ансамбля «Лазоревый цвет». Вход свободный.

В 19.00 стартуют «Театральные байки» - веселые истории из жизни театра, литературы, кино, эстрады и цирка прозвучат в исполнении профессора ВГИИ Евгения Слепых. Вход свободный.

В 20.00 начнется поэтический перфоманс «Стихи на ветру» - свои произведения прочтут молодые воронежские поэты. Вход свободный.

В 21.00 начнется театрализованное представление «В гостях у купца Никитина» - его участниками могут стать и гости, исполнив роли извозчиков и постояльцев. На постоялом дворе их встретят строгий управляющий и радушная кухарка, а затем примет поэт Иван Саввич Никитин. Он расскажет о самых интересных фактах истории своей жизни и творчества и покажет свой дом. Стоимость билета 80 рублей.

В 22.00 начнется встреча «Произведения Никитина в отечественном кинематографе» - посетителей ждут удивительные истории создания первых фильмов нашей страны и кинотеатров в России и Воронеже. Беседа будет сопровождаться показом отрывков из кинолент начала XX века. Вход свободный.

В Доме Тюриных акция продлится с 13.00 до 20.00.

В 18.00 стартует приключенческая театрализованная игра «Дорога в королевство Маршака» - на основе сюжетов оригинальных и переводных стихотворений поэта. Сначала игроки посетят «Город Маршака», где выполнят задания и найдут ключ от двери в Королевство, где их ждут встреч с любимыми персонажами стихов, забавные истории и невероятные открытия.

В 19.00 начнется игра «Матушка Гусыня», она познакомит с героями известного сборника английского фольклора «Песни Матушки Гусыни». Участники будут следовать за гусями, встретят литературных персонажей, ответят на вопросы увлекательной викторины.

Стоимость билета на мероприятия акции 140 рублей.

В музее-усадьбе Веневитинова акция продлится с 14.00 до 22.00. В 19.00, 20.00, 21.00 пройдут обзорные экскурсии по особняку Веневитиновых с мультимедийным показом. Стоимость билета 80-190 рублей.

С 18.00 можно посетить мастер-класс «Театр теней. Волшебное покрывало Плениры». Ребят познакомят с принцами работы теневого театра. Детвора поучаствует в подготовке сцены из спектакля по мотивам сказки Дмитрия Веневитинова «13 августа». Вход свободный.

В 18.00 начнется костюмированная игра «Крокет - игра королей и дачников». Участники с помощью деревянных молотков смогут провести шары через воротца на площадке усадебного парка. Стоимость билета 150-170 рублей.

В 19.00 стартует творческая мастерская «Парфюмерный гардероб». Участники узнают об истории парфюмерных ароматов России и попробуют подобать личный «парфюмерный гардероб». Вход свободный.

В 19.00 начнется программа сценических импровизаций «Живые картинки дворянских салонов XIX века». Участников познакомят с традиционными салонными развлечениями светского общества, расскажут истории о первых постановках в античном театре, об усадебных театрах дворян. А также состоится мастер-класс по бальным танцам XIX века.

Стоимость билета 170 рублей.

В 20.00 начнется концерт «Музыка - душа моя», посвященный 215-летию со дня рождения Михаила Глинки. Прозвучат фортепьянные пьесы композитора. Стоимость билета 150-170 рублей.

В 21.00 начнется вечер романса «Гусар - питомец славы». Музыкальную программу подготовили ко дню рождения героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Прозвучат его романсы. Вход свободный.

В 21.40 приглашают на бал в дворянскую усадьбу - начнется мультимедийный показ свето-теневых зарисовок бала XIX столетия, вход свободный.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В этот день посещение экспозиции в режиме самостоятельного осмотра бесплатное. В программе акции множество событий.

В основном здании на Плехановской, 29 акция пройдет с 16.00 до полуночи.

В четыре часа дня «Театр исторического костюма» покажет дефиле «От Древней Руси до Новой России». Также в 16.00 выступит студия исторического танца «Каменный мост», начнет свою работу выставка изделий народно-прикладного творчества «Город мастеров», фотовыставка «Лики Воронежа».

В 16.30 начнется флэшмоб с участием любителей художественной фотосъемки «Элементы истории».

В 17.00 начнется концерт Воронежского русского народного хора имени Масалитинова.

В 18.00 стартует лекция-концерт «Погружение в классику» с участием студентов Воронежского института искусств.

В 19.00 выступит хор «Рябинушка».

В 20.00-21.00 начнется лекция «Между красными и белыми: Воронеж 1918–1920гг.» о периоде Гражданской войны в наших краях.

В 21.00 приходите на лекцию «Здесь живет память» - в формате квеста расскажут об истории здания.

В 22.00 начнутся «Прогулки по ночному лесу» - экскурсия по выставкам «Царство животных» и «Крылатое чудо».

В подразделении краеведческого музея - доме-музее Дурова (ул. Дурова, 2)

акция пройдет с 10.00 до 18.00.

В десять утра начнется квест-игра для детей «Животные-актеры».

В 12.00 стартует беседа «Театр Терезы Дуровой».

В 14.00 покажут видеозаписи спектакля «Огниво» Московского Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой.

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

18 мая художественный музей имени Крамского будет работать с 14.00 до полуночи (вход прекращается за 30 минут до окончания работы). В рамках акции можно бесплатно в режиме самостоятельного осмотра посмотреть постоянную экспозицию музея и выставку «Нина Гапонова. Маленький мир в картинной раме». Ну а для «Ночи музеев» сотрудники приготовили для воронежцев обширную программу, на которую тоже вход свободный.

В 15.00 в зале искусства Голландии на 3 этаже начнется лекция «Разговор со зрителем. Формула автопортрета». На встрече участникам предлагают по-иному взглянуть не шедевры голландских художников XVII века. Зрители смогут не только почувствовать эпоху «Золотого века», но и «лицом к лицу» встретиться с одним из лучших учеников непревзойденного Рембрандта. Автопортрет Хогстратена вошел в число 100 самых выдающихся жемчужин мировой живописи и был включен в состав выставки, посвященной 100-летию Пушкинского музея в 2012 году.

В 16.00 на 2 этаже покажут финал фотопроекта #ПОдойдиБЛИЖЕ. На выставке воронежскими фотографы покажут музейные экспонаты или их фрагменты в необычных ракурсах, взаимодействиях, сценариях освещения.

В 18.00 в лекционном зале на 1 этаже начнется творческое занятие «Картины в элементах». Участники создадут авторские работы в смешанной технике. Основой композиции послужат фрагменты картин, дублирующие произведения из основной экспозиции музея. Каждый сможет поразмышлять о возможности соединения времен, событий, персонажей прошлого с атрибутами современности в рамках белого листа.

В 19.00 на 2 этаже стартует танцевально-костюмированное шоу Motus Vivendi и мастер-класс от студии исторического и традиционного танца «Каменный мост». Участники освоят классические элементы танцев разных эпох - поворот, вращение, променад - и применят их на практике - в танце.

В 19.30 на «антресолях» начнется лекция «Aurum - элемент божественной природы». Гостям расскажут о символической и практической роли использования золота в средневековой живописи - на примерах византийского, древнерусского и западноевропейского искусства - произведениях XIV-XVI веков.

В 22.00 в лекционном зале 1 этажа покажут серию фильмов цикла «Палитры». Документальный сериал раскрывает бесконечные тайны, которые могут таить в себе произведения искусства.

ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ»

Музей-заповедник «Дивногорье» в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» для посетителей приготовил мультимедийную экскурсию «Пещеры Дивьих гор». Она пройдет в пещерном комплексе в Больших Дивах - памятнике природы и архитектуры, одной из визитных карточек Воронежской области. Экскурсия с историческими фотоматериалами будет посвящена всем этапам существования пещерного комплекса - культурному расцвету Дивногорья в XIX, упадку в XX и возрождению на рубеже XX–XXI веков. Начало в 20.00.

Перед экскурсией, в 19.30, состоится мастер-класс «Открытка из прошлого», где желающие продемонстрируют знание эпистолярного жанра XIX века и умение обращаться с пером и чернилами.

Вход на программу «Ночи музеев» свободный.

ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»

Музей-заповедник «Костенки» для всероссийской акции подготовили программу «Тайны археологии». Она будет проходить на двух площадках: на прилегающей к музею территории - для организованных школьных групп, а также внутри здания музея - для обычных посетителей. Посетить «Ночь музеев» можно бесплатно.

На площадке №1 в 18.00 начнется танцевальный флэш-моб «Ритмы каменного века» - аниматоры и ростовые куклы помогут погрузиться в эпоху каменного века.

В 18.30 стартует исторический познавательно-приключенческий квест «На зов предков». В ходе игры участники команд будут искать элементы из каменного века - «послания», смысл которых необходимо расшифровать, чтобы перейти на следующий уровень программы. Участники в легкой игровой форме узнают о жизни людей в каменном веке: как они строили дома, охотились на мамонтов, шили одежду, изготавливали каменные орудия труда, какие у них были религиозные представления.

В 19.30 начнется спортивно-интеллектуальная игра «Цивилизация», в ходе которой ребята должны будут сориентироваться на местности, перетягивать канат, проявить меткость в безопасном бросании копья.

В 20.30 запланирован концерт группы «Аквамарин», а в 21.00 - файер-шоу с элементами пиротехнических спецэффектов «Сквозь время».

В 21.30 начнется дискотека для взрослых.

На площадке №2 в 18.30 начнутся блиц-экскурсии «Элементы древней жизни».

С 21.30 до 23.00 посетители могут посмотреть экспозиции в режиме свободного доступа.