2019-05-14T09:14:07+03:00
Общество

Более двухсот нововоронежцев приняли участие в патриотической акции молодых атомщиков НВ АЭС

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9 мая Организация молодых атомщиков Нововоронежской АЭС (ОМА НВ АЭС) совместно со студентами Нововоронежского политехнического колледжа провели в Нововоронеже патриотическую акцию «Помнишь Победу – напиши имя деда», приуроченную к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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На площадке у городского фонтана были установлены стенды с плакатами, на которых каждый желающий мог написать имена своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Горожанам волонтеры раздавали один из главных символов праздника – Георгиевские ленточки. Как рассказали организаторы акции – работники цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ), а также цеха по обращению с радиоактивными отходами (ЦОРО) Нововоронежской АЭС, участие в ней приняли более двухсот жителей Нововоронежа. Теперь плакаты с именами участников Великой Отечественной войны передадут в городской Совет ветеранов.

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«Нововоронежцы не остались равнодушны к акции, и мы ее обязательно продолжим. Можно смело сказать, что наши жители чтут память своих героев, ведь война коснулась каждой семьи. Прямых свидетелей тех страшных событий становится все меньше, поэтому наша задача – сохранить обо всех память», - рассказал один из организаторов акции, электрослесарь ЦТАИ НВ АЭС Родион Терсинцев.

«Мой дедушка Хаханов Ефим Андреевич был пехотинец, получил тяжелое ранение под Орлом, лишился ноги, долго пролежал в госпитале. Вернулся с фронта в родное село Можайское Каширского района в 1943 году. Тогда мужчины здесь были наперечет и ему доверили должность председателя колхоза, нужно было восстанавливать хозяйство. Мы благодарны ему и всем участникам Великой Отечественной войны за Победу, за мир, за жизнь», - поделилась жительница г. Нововоронежа Валентина Белозерова.

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Цель мероприятия – сохранение памяти о подвиге отцов и дедов; воспитание патриотизма у нынешнего и будущих поколений; призыв к изучению истории своей страны. Акция «Помнишь Победу – напиши имя деда» стала неким продолжением акции «Бессмертный полк», который в Нововоронеже проходит уже пятый год подряд. В этом году на улицы города вышло 4 тыс. горожан с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. 1 мая 2019 года на Нововоронежской АЭС состоялся энергетический пуск энергоблока №7.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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