Воронежцы смогут бесплатно встретиться с Львом Додиным и Константином Райкиным

Дирекция Платоновского фестиваля объявила программу «Театр-плюс» девятого форума искусств, который пройдет с 1 по 16 июня. Среди бесплатных событий - творческие встречи с известными режиссерами и актерами, мастер-классы от участников фестиваля, лекции театральных критиков и показ фильма.

2 июня в 11.00 в репетиционном зале театра оперы и балета пройдет мастер-класс по хип-хопу от танцовщиков компании Käfig, которая основана известным французским хореографом Мурадом Мерзуки в 1996 году. Ее участники начинали танцевать на улицах, в своих спектаклях они соединяют хип-хоп с контемпорари. Количество мест ограничено - заявки дирекция форума принимает до 27 мая.

3 июня в 16.00 в малом зале кинотеатра «Пролетарий» пройдет творческая встреча с известным режиссером и худруком Малого драматического театра – Театра Европы, лауреатом Платоновской премии 2012 года Львом Додиным.

В этом году на фестивале будет показан его спектакль «Братья и сестры. Версия 2015».

4 июня в 13.00 в Камерном театре пройдет творческая встреча с известным актером и худруком театра «Сатирикон» Константином Райкиным. Напомним, в этом году на Платоновфесте зрители увидят Константина Райкина в роли Сганареля в спектакле «Дон Жуан».

7 июня в театре драмы после спектакля «Блаженство» зрители обсудят постановку с драматургом Фрейзером Грейсом (Великобритания). Писатель переработал повесть Андрея Платонова «Река Потудань» в пьесу, на основе которой поставили спектакль.

8 июня в 12.00 в драмтеатре пройдет мастер-класс режиссера и художественного руководителя Menagerie Theatre Company Пола Борна (Великобритания) для подростков 13-16 лет, занимающихся театром и изучающих английский язык. Количество мест ограничено, заявки принимают до 27 мая.

9 июня в 19.15 в фойе Камерного театра для зрителей спектакля Псковского драматического театра «Река Потудань» пройдет лекция театрального критика

Андрея Пронина «Режиссер Сергей Чехов и его «Река Потудань».

10 июня в 16.00 в драмтеатре пройдет творческая встреча с создателями спектакля «Русский роман» - драматургом Марюсом Ивашкявичюсом и режиссером Миндаугасом Карбаускисом.

12 июня в 17.15 в фойе 2-го этажа Воронежского концертного зала для зрителей спектакля Театра имени Шота Руставели «Вано и Нико» пройдет лекция театрального критика Аллы Шендеровой «Театр Роберта Стуруа».

12 июня в 14.00 в малом зале кинотеатра «Пролетарий» покажут короткометражный игровой фильм с участием Ирины Пеговой «Прости нас, Юшка» по мотивам рассказа Андрея Платонова, который получил призы на многих фестивалях. После него пройдет творческая встреча с создателями картины - режиссером Юлией Горбачевской, оператором Дмитрием Горбачевским, актерами Ириной Пеговой, Сергеем Данилевичем, Полиной Галкиной и Анной Цимбаловой. Необходима регистрация - количество мест ограничено.

13 июня в 10.00 в репетиционном зале театра оперы и балета пройдет мастер-класс французского хореографа Орельена Бори «Тело и пространство». В 2016 году Платоновфест показал воронежцам его спектакль «Сплетение», в котором японской танцовщице Каори Ито приходилось балансировать на платформе, подвешенной за тысячу нитей, и вступать в борьбу с пространством. В этом году покажут спектакль Орельена Бори «aSH / Пепел» для Шанталлы Шивалингаппы, который тоже строится на взаимодействии с пространством. Количество мест на мастер-класс ограничено, заявки принимаются до 3 июня.