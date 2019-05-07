Воронежский военный историк рассказал, как вермахт превращал украинцев в людей «И»

Тайны «Абвера», военной разведки Третьего рейха, до сих пор остаются окутаны некой мистической аурой. Однако с помощью рассекреченных в 2019 году документов архива Управления ФСБ России по Воронежской области военному историку, доктору исторических наук, профессору Сергею Филоненко удалось раскрыть одну из таких загадок: кто же такие люди «И»?

Историю превратили в оружие

Часть открытых документов рассказывает о работе воронежских чекистов по расследованию деятельности агентов «Абвера» и о том, как шпионов судили за военные преступления. Сергей Иванович изучил их, когда работал над пятым томом своей книги «Война на воронежской земле», - издание должно выйти к 75-летию Победы.

Ключевой в этой коллекции стала копия трофейного немецкого документа: «Указания для рабочих команд, в которых имеются люди “И”». Перевод выполнен и заверен 14 сентября 1945 года оперуполномоченным группы «СМЕРШ» 213-го лагеря.

- Полученные бумаги уникальны. Я 40 лет проработал в архивах Минобороны, но ранее ни с чем подобным не сталкивался. Речь идет о том, как немецкие контрразведчики готовили диверсантов для борьбы с нашей Красной армией. В документах употребляются ранее не знакомые исследователям понятия «люди “И”» или же «Иббенбюренгские люди», - рассказывает Сергей Филоненко.

Часть немецкого документа: «Указания для рабочих команд, в которых имеются люди “И”»

Сегодня Иббенбюрен - это небольшой город в Германии, который насчитывает чуть больше 50 тысяч человек. Однако в 1941 году в местном пригороде был развернут специальный лагерь: там, в бараках, жили от 300 до 400 человек - советские военнопленные, исключительно украинцы. Будущие люди «И» проходили трехмесячное обучение. Их перевоспитывали в прогерманском духе.

- Преимущественно это были уроженцы Западной Украины. Они проходили строевую подготовку, учились рукопашному бою, улучшали владение оружием. Но среди всех направлений обучения на первом месте была история Украины. Для меня как историка это было удивительно. Понятно, что каждому диверсанту прививалась фашистская идеология. Но почему история Украины? - делится Сергей Филоненко. - Дальнейший анализ показал, что в этом лагере историю превратили в оружие против СССР и России. Агентам ее преподавали в антисоветском ключе. Об этом есть свидетельские показания.

Вот, например, выписка из протокола допроса 1949 года, который провел начальник отделения следственного отдела УМГБ по Николаевской области:

«На лекциях всем слушателям внушали, что школа готовит руководящие кадры украинских националистов для борьбы за создание самостоятельного украинского государства», - рассказывал бывший крестьянин из села Снегиревка, прошедший обучение в спецлагере.

Часть одного из протоколов

«Жены и дети будут вам благодарны»

Выпускников Иббенбюренгской школы немецкая контрразведка направляла в качестве своих агентов в лагеря советских военнопленных и так называемые «рабочие команды». Там вербовали новичков из антибольшевиков для «учебы» - только украинцев.

Почему немцы сделали именно такую ставку? По мнению воронежского историка, главная цель была столкнуть два больших братских народа. Как тут не вспомнить легендарное изречение «разделяй и властвуй».

Нужно, конечно же, сделать ремарку: далеко не все готовы были на такую службу. Многие украинцы рисковали отправиться в более суровый лагерь, но не соглашались становиться агентами «И». Пропагандисты искали именно колеблющихся людей, готовых дать слабину.

До наших дней сохранились листовки, в которых говорится: «Жители Харькова! Не допускайте ненужного кровопролития. Помогайте созданию новой Украины!» Или же вот: «Рабочие Донбасса! Не разрушайте ваше народное достояние, этим вы отвратите голодную смерть! Ваши жены и дети будут вам благодарны!»

Плакат времен Великой Отечественной войны

Такими способами велась информационная война

А вот что говорится в протоколе, составленном в 1948 году уже в Воронежской области:

«Большая часть слушателей направлялась в лагеря для проведения активной пропагандистской работы против советской власти, за создание самостоятельной Украины. Некоторые из слушателей «Зондерлагеря» со специальными заданиями передавались представителям германского командования. Задания, которые давались этой категории лиц, являлись сугубо секретными. Эти лица, как правило, в «Зондерлагерь» не возвращались».

Люди «И» также должны были помогать руководителям рабочих команд. Каким образом? В первую очередь - поднимать дух военнопленных, чтобы те не нарушали порядок. Новоявленные диверсанты доносили руководству о готовящихся побегах и саботажах.

Также агенты должны были стать неким примером для всех, чтобы повысилась производительность. Например, если «И» особенно старателен и корректен, то руководитель рабочей команды должен был наградить его перед глазами всего лагеря, чтобы остальные видели: старание, аккуратность и другие хорошие качества отмечаются.

Но, конечно же, им давали более легкую работу: например, лагерным поваром, переводчиком или помощником начальника. Зачастую таким перебежчикам подбрасывали продукты или табак, но так, чтобы остальные военнопленные этого не заметили.

Некоторые из завербованных действовали в открытую, хотя в основном это были тайные агенты. О результатах работы они отчитывались непосредственно офицеру «Абвера».

- Речь, конечно, идет не о подготовке пяти или десяти человек. Лагерь в Иббенбюрене насчитывал 300-400 курсантов постоянно. И каждые три месяца происходил выпуск. Вы можете сами посчитать, сколько вышло «выпускников» за годы Второй мировой войны, - подчеркивает военный историк Филоненко. - Кроме того, аналогичный лагерь в 1943 году запустили в Мюнстере - там обучалось по 500 человек. Так что речь идет о тысячах людей, прошедших эту спецподготовку.

Наряду с выпуском агентов-диверсантов «школа» готовила руководителей для украинской повстанческой армии (УПА - организация, деятельность которой запрещена в РФ). Даже структурное построение спецлагеря отличалось тем, что он формировался по принципу УПА, подразделяясь на рои, четы и курени.

- Бросается в глаза несоответствие: заявление о независимости УПА и подготовка немецкими контрразведчиками руководителей. Вы можете поверить, что Гитлер реально бы допустил, чтобы Украина была независимым государством в составе Третьего рейха? Это невозможно! - подытожил Сергей Филоненко. - На самом деле немцы просто хотели оторвать Украину от дружественного им народа.