2019-05-07T14:36:56+03:00
Общество

Материальное и духовное в романе воронежского писателя «Крымский мост»

Из чего соткан Крымский мост в романе Александра Лапина обсудили в эфире канала Россия 24 и "Радио России"
Юлия КУДЫМОВА
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Александр Лапин.Александр Лапин.
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Писатель, журналист, общественный деятель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин известен тульскому читателю как автор эпопеи «Русский крест» судьбах поколения, прошедшего через смену вех в истории современной России. Темой другого романа, «Святые грешники», стал поиск ответов на вечные вопросы бытия.

Недавно вышел в свет новый роман – «Крымский мост». Публикацию книги писатель приурочил к пятилетней годовщине присоединения Крыма к России. Фактура романа «Крымский мост» – плод серьезной многолетней изыскательной деятельности. «Как можно писать роман, если ты там не был и ничего не знаешь. Готовя роман, я встречался с множеством людей: командиром крымского «Беркута», военным советником, казаком-ополченцем, местным издателем, помощником депутата…». Уже более пяти лет прошло после возвращения Крыма в Россию. Больше года, как он связан со страной мостом из бетона, свай и металла. Это материальная сторона, но есть духовные, исторический связи.

- Ваш роман - не о строительстве, а Крымский мост – не инженерное сооружение. О чем он?

- Это философский роман, который рассказывает о Крыме, как о месте, в котором хранится душа русского народа. Возвращение этой народной души – главная мысль романа.

- Почему душа именно в Крыму?

- Санкт-Петербург – мозг России, Москва – сердце, Урал – хребет России, а Крым – душа. Потому что, для начала, в Крыму произошло крещение Руси. Князь Владимир в 988 году был здесь крещен, следом приняла крещение его дружина. Уже из Крыма вместе с женой, византийской принцессой, он отправился в Киев. С этого момента Русь считается православной. Вера стала основой для развития культуры, письменности, архитектуры. Это по сей день определяет наши менталитет, мировоззрение, духовные поиски.

Сам Крым – это мост во времени и пространстве, через него к нам пришла Византийская культура. Это сгусток исторических процессов. За Крым мы воевали, начиная с Ивана Грозного. Потом при царевне Софье, Петре, Екатерине. Россия столько крови пролила за Крым, как ни за какое другое место не произошло столько сражения. Это – некий русский рай. Русские всегда жили на севере с суровым климатом, Крым – это совсем другой климат.

Именно в Крыму творили многие русские художники, поэты и писатели. Алушта, Ялта, дача Воронцовых, дача Николая II. Есть такие места, как Коктебель, где в конце XIX появились целые поселки, в которых селилась творческая интеллигенция. Это место посещали все виднейшие представители культуры и искусства: Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилёв и многие другие.

Здесь были царские дачи, жила высшая знать. Из Крыма уходили последние защитники царской России. Об этом есть упоминание в романе. Во дворце Дюльбер после Февральской революции Временное правительство разрешило укрыться некоторым представителям династии Романовых. Сюда, под защиту толстых стен были переведены из различных имений все находящиеся в Крыму члены семьи Романовых — великие князья Александр Михайлович, Николай Николаевич и Пётр Николаевич с семьями, а также вдовствующая императрица Мария Федоровна. В апреле 1919 года они эмигрировали из России.

В эфире «Радио России» автор рассказал, кому был посвящен роман.

- Моя жена, как и супруга Льва Толстого, все переписывала, перепечатывала за мной. Это тяжелый труд. Книга мне далась очень тяжело. В процессе работы делал много правок. И, конечно, она помогала, делала замечания. Книга, как ребенок. Кому доверишь, кроме родного человека, - отметил Александр Лапин.

Лапин на ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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