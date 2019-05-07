Материальное и духовное в романе воронежского писателя «Крымский мост»
Писатель, журналист, общественный деятель, главный редактор издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин известен тульскому читателю как автор эпопеи «Русский крест» судьбах поколения, прошедшего через смену вех в истории современной России. Темой другого романа, «Святые грешники», стал поиск ответов на вечные вопросы бытия.
Недавно вышел в свет новый роман – «Крымский мост». Публикацию книги писатель приурочил к пятилетней годовщине присоединения Крыма к России. Фактура романа «Крымский мост» – плод серьезной многолетней изыскательной деятельности. «Как можно писать роман, если ты там не был и ничего не знаешь. Готовя роман, я встречался с множеством людей: командиром крымского «Беркута», военным советником, казаком-ополченцем, местным издателем, помощником депутата…». Уже более пяти лет прошло после возвращения Крыма в Россию. Больше года, как он связан со страной мостом из бетона, свай и металла. Это материальная сторона, но есть духовные, исторический связи.
- Ваш роман - не о строительстве, а Крымский мост – не инженерное сооружение. О чем он?
- Это философский роман, который рассказывает о Крыме, как о месте, в котором хранится душа русского народа. Возвращение этой народной души – главная мысль романа.
- Почему душа именно в Крыму?
- Санкт-Петербург – мозг России, Москва – сердце, Урал – хребет России, а Крым – душа. Потому что, для начала, в Крыму произошло крещение Руси. Князь Владимир в 988 году был здесь крещен, следом приняла крещение его дружина. Уже из Крыма вместе с женой, византийской принцессой, он отправился в Киев. С этого момента Русь считается православной. Вера стала основой для развития культуры, письменности, архитектуры. Это по сей день определяет наши менталитет, мировоззрение, духовные поиски.
Сам Крым – это мост во времени и пространстве, через него к нам пришла Византийская культура. Это сгусток исторических процессов. За Крым мы воевали, начиная с Ивана Грозного. Потом при царевне Софье, Петре, Екатерине. Россия столько крови пролила за Крым, как ни за какое другое место не произошло столько сражения. Это – некий русский рай. Русские всегда жили на севере с суровым климатом, Крым – это совсем другой климат.
Именно в Крыму творили многие русские художники, поэты и писатели. Алушта, Ялта, дача Воронцовых, дача Николая II. Есть такие места, как Коктебель, где в конце XIX появились целые поселки, в которых селилась творческая интеллигенция. Это место посещали все виднейшие представители культуры и искусства: Алексей Толстой, Викентий Вересаев, Марина Цветаева, Михаил Булгаков, Николай Гумилёв и многие другие.
Здесь были царские дачи, жила высшая знать. Из Крыма уходили последние защитники царской России. Об этом есть упоминание в романе. Во дворце Дюльбер после Февральской революции Временное правительство разрешило укрыться некоторым представителям династии Романовых. Сюда, под защиту толстых стен были переведены из различных имений все находящиеся в Крыму члены семьи Романовых — великие князья Александр Михайлович, Николай Николаевич и Пётр Николаевич с семьями, а также вдовствующая императрица Мария Федоровна. В апреле 1919 года они эмигрировали из России.
В эфире «Радио России» автор рассказал, кому был посвящен роман.
- Моя жена, как и супруга Льва Толстого, все переписывала, перепечатывала за мной. Это тяжелый труд. Книга мне далась очень тяжело. В процессе работы делал много правок. И, конечно, она помогала, делала замечания. Книга, как ребенок. Кому доверишь, кроме родного человека, - отметил Александр Лапин.
Лапин на ТВ.
ИСТОЧНИК KP.RU