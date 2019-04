Выходные в Воронеже: Первомай, аниме-фестиваль, кофейный фестиваль

ШЕСТВИЕ И КОНЦЕРТЫ НА ПЕРВОМАЙ

На майские праздники воронежцев ждет насыщенная программа. В 10 утра в День Весны и Труда по проспекту Революции пройдет праздничное шествие.

1 мая также стартует парковый сезон, и множество мероприятий пройдет в парках и скверах города. В Центральном парке в 10 утра откроется кофейный фестиваль. В парке шинников на праздник ждут в 15.00, в сквере «У озера» - в 16.00, в «Роще Сердце» - в 17.00. Концерты и развлекательные программы пройдут в течение дня в клубах и у торговых центров.

КОФЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

1 мая с 10.00 до 20.00 в Центральном парке Воронежа разместятся выездные точки лучших кофеен нашего региона. Ожидаются и мастера из Москвы. Обжарщики кофе представят свою продукцию, а бариста поделятся знаниями о бодрящем напитке. Таким предстанет Второй фестиваль кофе в Воронеже.

- Вас ждут конкурсы и призы, детские площадки, мастер-классы и незабываемая шоу-программа. Вы увидите, как сегодня должно выглядеть современное городское мероприятие, где вместо шумных концертов - театральные постановки, а вместо пива - правильный и вкусный кофе, - обещают организаторы.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет первый в Воронеже Чемпионат по альтернативным способам заваривания кофе. Для многих бариста это уникальная возможность впервые проверить свои навыки на подобном уровне.

МУЗЕЙ В КИНО: «Кто украл Banksy»

1 мая в 19.00 и 4 мая в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут остроумный и провокационный фильм о столкновении взглядов, культур и цивилизаций. Закадровый текст читает Игги Поп.

В 2007 году всемирно известный художник Бэнкси отправился в Палестину - и оставил там на стенах несколько своих работ. У кого-то эти граффити вызвали раздражение, кто-то воспринял их как настоящее искусство, а кто-то увидел в них возможность заработать. В частности, местному таксисту пришла в голову бизнес-идея: вырезать кусок стены, на которой была сделана работа, и продать его за максимально возможную цену...

ФЕСТИВАЛЬ АНИМЕ

С 1 по 5 мая в Воронеже пройдет юбилейный, 20-й по счету, фестиваль японской анимации. По предварительным подсчетам организаторов, на него съедутся около 5000 поклонников аниме со всей страны. Фанатов ждет масштабная развлекательная и образовательная программа.

Фестиваль аниме откроется 1 мая в 19.00 в кинотеатре «Спартак» показом мультфильма «Тайная жизнь пингвинов».

2 мая в 14.00 в Event Наll стартует самое зрелищное мероприятие форума - Косплей-шоу. Ожидается, что в костюмированном представлении, в котором перемежаются вокальные, танцевальные и драматические постановки, примут участие около 500 косплееров.

В ночь со 2 на 3 мая на фестивале впервые пройдет кибер-турнир Escape Spring Season Cup 2019 (начало в 23.55). Поклонники японских видеоигр сразятся в одиночных дисциплинах PlayStation 4. В программе турниры по системе Best of 3 и Best of 5 в сетках Double Elimination: Tekken 7, Street Fighter V, Mortal Kombat XL, Guilty Gear Xrd Rev2, BlazBlue: Central Fiction, Dragon Ball FighterZ. Адрес игр ул.20-летия Октября, 66 (ост. Бетховена), вход для зрителей свободный (18+).

3 мая с 10 утра в Доме актера начнутся тематические лекции и мастер-классы от профессиональных актеров и опытных косплееров, которые покажут разные этапы создания образа от укладки париков до съемки видеороликов.

3 мая в 18.30 стартует «концерт в прибежище». В традиционном «ламповом» концерте зрителей ждут сольные выступления и неожиданные коллаборации, танцы и головокружительные номера. Гостей ждут в концертном зале ВГУ (ул. Хользунова, 40а).

3 мая в 23.55 в кинотеатре «Спартак» стартует «Ночь аниме». В программе ночного кинопоказа премьера четвертого эпизода серии русского футуристического аниме-сериала «Моревна» - по мотивам русской народной сказки «Марья Моревна прекрасная королевна». Фильм представят режиссер Константин Дмитриев и художник-постановщик Анастасия Майжегишева. Покажут также аниме «Ученик чудовища» (его представят актеры озвучания и режиссер дубляжа Александр Фильченко), «Мирай из будущего», «По ту сторону океана».

4 мая в 13.00 стартует опен-эйр в парке «Алые паруса». На форуме-выставке будет работать ярмарка сувениров, манги, хендмейда. Здесь можно поиграть в настольные игры или поучаствовать в викторине, прямо из парка отправить открытку в другой город, получить предсказание на японском языке или сфотографироваться у тематического стенда. На сцене под открытым небом выступят вокалисты, здесь же представят фэн-сообщества и клубы.

4 мая в 20.00 в Event-Hall пройдет гала-концерт. Музыку из аниме и компьютерных игр исполнит симфонический оркестр под управлением японского дирижера Кеничи Симура. В программе прозвучит около 25 композиций - любимые фанатами саундтреки из аниме «Наруто», «Сейлор Мун», «Темный дворецкий», «Стальной алхимик», «Евангелион», Вoku no Hero Aсademia, One Piece, Dark Souls, «Атака титанов», Jojo's Bizarre Adventure, «Берсерк», фильмов студии Ghibli, а также игр Final Fantasy, Kingdom Hearts, NieR: Automata, Dark Souls, Persona, Silent Hill, Metal Gear Solid, Castlevania, Bloodborne и других. Ярким акцентом концертной программы станет вокал в исполнении трио Hell Jays.

4 мая в 23.55 в пространстве «Винзавод» пройдет afterparty. Тема вечеринки - «Назад в будущее» (18+).

5 мая с 10 утра и до 16.00 в парке у кинотеатре «Спартак» пройдет свободная фотосессия аниме-персонажей. В это же время в самом кинотеатре пройдут показы мультфильмов «Навсикая из Долины ветров», «Унисенные призраками» и «Хрустальное небо вчерашнего дня».

Завершится фестиваль 5 мая масштабным костюмированным парадом аниме-персонажей. Шествие, где стройными рядами пройдут герои известных мультфильмов в полном наряде, стартует в 16.30 от кинотеатра «Спартак». Участники пройдут по улицам Кардашова, Орджоникидзе до площади Детей. Там выстроятся в хештег #ВРНфест20 и сфотографируются с дрона.

ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

В дни Светлой седмицы - неделю после Пасхи, по 5 мая - воронежцев приглашают принять участие в Пасхальном колокольном звоне на колокольне Благовещенского кафедрального собора.

- Чтобы подняться на колокольню, нужно предварительно записаться, сделать это можно в верхнем храме собора и через официальный сайт, сообщили в епархии.

Горожан приобщают к таинству уже не первый год, каждый раз желающих все больше. Не забудьте удобную обувь.

В Центре Галереи Чижова и в сити-парке «Град» по 5 мая можно посмотреть с 10.00 до 22.00 благотворительные выставки Пасхальных яиц и сувениров.

ПЕРВОМАЙ В ОКЕАНАРИУМЕ

Длинные выходные - самое время для визита в океанариум. Приглашайте друзей, оторвите детей от гаджетов. В Воронежском океанариуме насыщенная праздничная программа. Да и встреча с удивительными животными всегда в радость для детей и взрослых. С 1 по 4 мая посетителей с детьми приглашают на театрализованную интерактивную экскурсия «Живая сказка». Вы совершите экскурсию по экспозиции в сопровождении мультяшных героев и познакомитесь с удивительными обитателями океанариума, побываете на показательных кормлениях животных, увидите как они любознательны и ждут общения с посетителями. Не упустите возможность побывать на шоу «Тайна Золотого корабля». Вы увидите подводную схватку отважных героев в окружении грозных акул и рыб. Яркие костюмы, удивительная музыка, таинственная легенда о хранителе морей. А в 18:00 начнется завораживающее шоу-представления кормления акул. И это еще не все - на майских праздниках в океанариуме вы можете посетить творческие мастер-классы по рисованию в технике Эбру, по цветочной аппликации и изготовлению морских сувениров на память. Чтобы не устать и посетить все программы и шоу в один день, можно воспользоваться услугой неограниченного входа и выхода на экспозицию. Очень удобно для тех, кто хочет провести в океанариуме целый день. Подробности и расписание программ на сайте www.oceanarium-vrn.ru.

фото Воронежского океанариума.

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН В ОПЕРНОМ

До конца 58-го театрального сезона Воронежский театр оперы и балета планирует показать зрителям еще одну премьеру.

В основу либретто новой музыкальной комедии «Семейный ужин» легла история известного французского драматурга Марка Камолетти. Лихо закрученная интрига вовлекает героев в водоворот событий, вынуждая их отчаянно выпутываться и «на ходу» сочинять разные небылицы. Искрометный спектакль будет держать в напряжении вплоть до финала. Как и полагается в музыкальной комедии, в спектакле будет много мелодий, пения и танцев. Партитура составлена из фрагментов произведений классиков мировой оперетты Жильбера, Кальмана, Легара, Оффенбаха, Штрауса.

Ставит спектакль режиссер Левон Микаелян, балетмейстеры-постановщики Михаил Негробов и Анна Смольянинова.

Музыкальный спектакль «Семейный ужин» покажут 5, 11 мая и 21 июня.

ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ РАБОТ ВОРОНЕЖСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЗА 5 ЛЕТ

В выставочном зале на Кирова, 8 работает областная выставка, посвященная пятилетним итогам творческой деятельности Воронежского отделения Союза художников России.

Масштабный проект представил лучшие произведения живописи, графики, скульптуры, современной иконописи воронежских творцов, которые приняли участие на многих крупных экспозициях - XIII Всероссийской художественной выставке в Москве, Всероссийских художественных выставках «Наука и космос на службе мира» в Смоленске и «Лики России» в Архангельске, ХII Региональной художественной выставке в Липецке.

Выставка продлится до 12 мая. Вход свободный.

ЭЛЕКТРИЧКА В ДИВНОГОРЬЕ

С 4 мая воронежцы могут принять участие в экскурсии по Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому монастырю. Для организации перевозки пассажиров к местам проведения экскурсий по субботам будут запущены специальные пригородные поезда.

Вы познакомитесь с духовно-историческим наследием обители, храмами, в том числе с пещерным храмом, уникальными природными пейзажами, меловыми горами с нерукотворными Дивами.

Гости смогут помолиться у главной святыни монастыря – чудотворной иконы Матери Божией Сицилийской или Дивногорской, узнать о жизни монахов обители. Экскурсии проводят опытные экскурсоводы и насельники монастыря.

Кроме того, есть обзорная экскурсия «Летопись Дивногорья» – пешая экскурсия в сопровождении гида. Включает в себя рассказ о геологических и природных особенностях Дивногорья и осмотр основных достопримечательностей: пещерного комплекса в Больших Дивах с храмом Сицилийской иконы Божией Матери середины ХVII века, Маяцкого городища.

ВЫСТАВКИ КСЕНИИ ТАРАКАНОВОЙ

26 апреля в атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова откроются сразу две выставки воронежской художницы Ксении Таракановой. «Галерея в «Галерее» покажет роскошные букеты и пейзажи, написанные на пленэре в Абхазии, весенние улицы Парижа, просыпающаюся природу Черногории, яхты и море - в рамках экспозиции «Мои пленэры», а абстрактный мир, где много экспрессии, живых эмоций - на выставке «Импровизация в ритме и цвете». Представят около 50 полотен художницы. Несмотря на разнообразие сюжетов, нельзя не узнать почерк художницы, имеющей свою творческую "фишку".

Выставка продлится до 22 мая, ее можно будет увидеть ежедневно на 1 этаже «Галереи в «Галерее» с 10.00 до 22.00, вход свободный.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

В музее имени Крамского работает экспозиция, посвященная Году театра в России. В выставочном зале разместилась выставка «Нина Гапонова. Маленький мир в картинной раме». Проект представил около 50 эскизов, созданных известным театральным художником к спектаклям за 1970-2010 годы.

Нина Гапонова в период с 1971 по 1988 годы Нина Ивановна была главным художником Воронежского театра драмы имени Кольцова. Она была первой женщиной на этой должности за более 200-летнюю историю существования театра. В работах Нины Гапоновой запечатлена история воронежского театра. Большинство спектаклей, над которыми работала Нина Ивановна, уже не идут на сцене, но на ее холстах они вновь предстают перед зрителями. В костюмах, сшитых по эскизам Гапоновой, выходили на сцену легенды Воронежской драмы - Римма Мануковская, Кира Трапезникова, Евгений Смирнов, Татьяна Краснопольская. На счету Гапоновой более 200 постановок в разных жанрах - она оформляла не только драмы, в ТЮЗе - сказки, в Воронежском ТОБе - оперы и балеты, телеспектакли и концерты.

Выставка продлится до 26 мая.

ВЫСТАВКА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

В музее имени Крамского работает выставка Ильи Глазунова - обладателя многочисленных почетных званий и наград, завоевавшего признание далеко за пределами родной страны, ставшего классиком еще при жизни.

Вехой в русском искусстве стали монументальные картины Глазунова «Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Великий эксперимент», «Разгром храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и «Раскулачивание», отразившие философию художника-патриота и его осмысление событий отечественной истории. Талант мастера проявился не только в изобразительном искусстве, блистательный живописец и график, работавший во многих жанрах, внес также весомый вклад в отечественную сценографию, создавал и воплощал в жизнь архитектурные проекты. Выставка продлится до 22 мая.