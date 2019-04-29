Писатель Александр Лапин: "Крым – это русский рай"

«Путешествие в пространстве, во времени и в самом себе», - так охарактеризовал Александр Лапин свою новую книгу под названием «Крымский мост». Его герой берет читателя под руку и ведет по тесным улочкам европейских городов, приглашает в кельи отшельников на горе Афон, показывает тайные места Крымского полуострова, навсегда связанные с чем-то личным. Роман, сотканный из чувств и размышлений, писатель представил в воронежском книжном клубе «Петровский» 25 апреля.

Вернуться и полюбить

Александр Лапин рассказал, что работа над книгой началась с подготовки научной базы.

- Хотел познакомить читателя и с историей масонов, тамплиеров, и с духовными практиками. Если ты ученый, то собираешь факты и объединяешь в научную работу. А если писатель - ищешь сюжет. Как иначе передать вам всю эту информацию, чтобы вы прочитали ее с удовольствием?

Что могло стать движущей силой большого путешествия, а что - его целью? Александр Лапин сообщил, как разрабатывал сюжет «Крымского моста».

- Я стал думать: а что бывает такого важного в жизни человека, что способно повести его за собой спустя десятилетия? Любовь. Свою первую любовь вспоминают и мужчины, и женщины: «А что было бы, если бы я вернулся?». Обычно никто не возвращается. Но такая потребность существует. Вернуться и просто посмотреть. А может быть, вернуться и полюбить снова. Тогда я понял, что буду строить историю на этой основе. А дальше было легче. 22 года назад в Крыму разгорелись споры между Россией и Украиной, шел дележ кораблей. Мой герой был там, и решил вернуться - уже в другой Крым.

Роман "Крымский мост" был написан за 22 месяца.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

«Крыму нужны пассионарии»

Писателя попросили высказать отношение к тому, как в наши дни складывается жизнь на полуострове.

- Сегодня Крым - один из регионов России. Со всеми вытекающими проблемами - например, плохими дорогами и невысокой зарплатой. Его жители несколько отягощены собственными ожиданиями. Крым сегодня ищет свое место, и это самое сложное, - уверен Александр Лапин. - Мой герой все время мыслит категориями бизнеса. Разглядывая английский Стоунхендж, он говорит: «Наставили камней, а теперь гребут деньги». После попадает в Таганрог и поражается. Тут такая история с Александром I случилась, что «Граф Монте-Кристо» рядом не стоял. А в императорском особняке сегодня обычный санаторий. Денег заработать не могут!

Отметим: речь идет о здании на улице Греческой. Именно там в 1825 году по официальной версии скончался Александр I, и смерть эта была овеяна самыми разными слухами. Историки Таганрога уже более двадцати лет настаивают на восстановлении музея, который мог бы стать магнитом для туристов.

- Похожая история - с Крымом, - продолжает Александр Лапин. - Крым - это русский рай. В одном из эпизодов романа между полуостровом и большой землей возникает радуга. Как раз символ рая. Но сегодня этот рай - запущенный за последние тридцать лет, с расхлябанной экономикой. Федеральные власти строят дороги и ведут электричество. Но как они могут каждому повысить зарплату?

И как Крыму начать экономический рост? Там есть ресурс, но не хватает людей, которые бы его использовали. Проявляются типичные южные проблемы. Многие живут ровненько, стараются не напрягаться: «Шесть месяцев работаю, шесть - отдыхаю, мне достаточно». Для рывка нужны пассионарные личности, которые смогли бы создать программу для Крыма. Там куда ни ткни - везде архитектурный памятник какой-то эпохи, какое-то открытие. Но все это в зыбком состоянии.

На презентации в Воронеже Александр Лапин подписал свои книги.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

«Выразил себя на 70%»

Свой предыдущий роман - «Святые грешники» - Александр Лапин издал совсем недавно, в 2017 году.

- «Крымский мост» для меня - большой подвиг, его я написал всего за 22 месяца. Сдал «Святых грешников» и сразу же сел за новую книгу. И меня захватило это повествование! Уперся, работал в полную силу, и текст шел легко. Но все же так быстро работать больше не хочу...

У Александра Лапина спросили: в какой мере он выразил себя как писатель?

- Во всех моих романах после «Русского креста» есть определенный подтекст. Поднимаю вопросы религии и философии, своей точки зрения на мир, духовного опыта. Но все это встроено в головокружительный сюжет. Читатель не всегда успевает сфокусироваться на этих вещах. Они проскакивают 25-м кадром. Но если человек начнет вдумчивое чтение «Святых грешников», «Крымского моста» и, может быть, моего следующего романа, то откроет мое понимание. С новой книгой я примерно на 70 процентов выразил себя как писатель. Когда скажу, что хотел, то выверну карманы: «Ничего у меня больше за душой нет!». На этом и буду заканчивать писательскую работу.

Александр Лапин признался, что сейчас работает над следующим романом, который, возможно, получит имя «Книга живых». Его первая часть будет называться «Суперхан».

- В новой книге хотел бы поразмышлять, в том числе, о главных проблемах, связанных с народным духом. Мы обнаружили одну из них, когда общались с земляками Михаила Шолохова в Вешенской. Оказывается, в народе по-прежнему живет деление на белых и красных. Это пошло с 1917 года, и не закончилось до сих пор. Мы не ощущаем себя чем-то единым. Как написать об этом противостоянии? Рассказать новую историю Ромео и Джульетты. Моя «Джульетта» будет из белого казачества, а «Ромео» - из красного. Другая наша проблема, которую я тоже отметил - сложные отношения между властью и предпринимателями. Наше государство, восстановленное по советским лекалам, просто не совмещается с рыночной экономикой, с настроем населения, с желанием зарабатывать. От этого и тормозит рост экономики.

КСТАТИ

«Герой своего времени»

На презентации своим отзывом о романе «Крымский мост» поделился председатель Воронежской областной организации Союза писателей России Иван Щелоков.

- Герой Александра Лапина - Олег Мировой - отчасти проходит тот же путь, что проходил Пьер Безухов в «Войне и мире». В поисках себя он обращается к тайнам масонов, но потом разочаровывается и отстраняется от них. Другая часть повествования отсылает нас к берегам «Тихого Дона» - к Григорию Мелехову. Мировой, как и Мелехов, - человек с возможностями, мобильный, динамичный, пылкий и сообразительный, герой своего времени. Очень точно обозначено жанровое движение романа: в пространстве, во времени, в самом себе. Здесь важна не политика, как отметил один из рецензентов, а философия, религия. Пик, который проходит герой, - это беседы с отцом Анатолием. Именно тогда он окончательно понимает, что ему, запутавшемуся, нужно вернуться в Крым, найти свою любовь. Эти моменты заставляют сопереживать, заставляют понять, что именно можно считать главным в жизни.