Воронежская участница «Песен на ТНТ»: «Тимати сказал, что во мне есть авторские задатки»

- Я не волновалась. Но за секунду до выхода на сцену эмоции все-таки захлестнули меня. Боялась опозориться. Боялась не вступить, спеть плохо, забыть слова. Я чувствовала огромную ответственность, ведь это моя авторская песня, и теперь ее услышит вся страна…

Девушка, которая с одним чемоданом уехала из родного поселка в столицу. Воронежская певица, которой удалось выделиться из 30 000 исполнителей со всей страны. Она вышла на сцену проекта «Песни на ТНТ» и покорила Басту и Тимати. Знакомьтесь - 22-летняя Мария Боброва. Ах, да - теперь MISIDA.

«Карьера» началась с ДК

Маша родилась в Кантемировке - в 256 километрах от Воронежа. Семья простая. Папа - мастер отделочных работ, мама - кассир-оператор на заправке. Когда дочке исполнилось десять лет, мама отдала ее в музыкальную школу.

- Не понимаю, зачем она это сделала. Я ведь не пела. Заметила, что у меня есть талант? Училась я... не очень хорошо (смеется), мне было неинтересно. Не нравилось на фортепиано играть, особенно классику, - вспоминает девушка.

В шестом классе поющую в хоре Машу заметила работница местного дворца культуры. Она предложила ей попробовать себя в сольном исполнении. С этого и началась ее «карьера».

«Фанатею от своего отца»

Уже взрослой Маша узнала, что ее музыкальные способности достались ей по наследству. Отец девушки в молодости тоже пел. У него даже была своя группа - «Хорус».

- Папа - самоучка. Он писал песни. Некоторые посвящал маме. Группа выступала в нашем ДК, насчет других поселков и городов не знаю, но у нас в Кантемировке они были очень популярны. А потом что-то не сложилось, папа бросил музыку, группа распалась. Не знаю до конца этой истории. Как он поет, я услышала уже подростком, была шокирована.

Именно отец познакомил дочь с такими группами, как Pink Floyd, Scorpions, Metallica...

- Мой папа для меня - герой, - говорит Маша. Я ни от кого не фанатею ни на нашей эстраде, ни на мировой. Но я фанатею от своего отца, потому что для меня он наглядный пример того, что человек может полноценно развиваться сам. Всегда буду благодарна отцу - за все.

В детстве Маше не нравилось в музыкальной школе.Фото: из личного архива героя публикации.

Чуть не сослали в Борисоглебск

Долгое время девушка не знала, кем хочет быть. Не верила в то, что успехов в музыке можно добиться, живя в поселке.

В девятом классе Маша решила поступить в музыкальное училище. В области, правда, на тот момент учиться вокалу было негде. Единственный подходящий вариант - Борисоглебское музучилище, отделение фортепиано.

- Поступать туда я не очень хотела, но на какое-то время смирилась: вариантов ведь не было. И вдруг мне звонит из Воронежа дядя и говорит, что в колледже Ростроповичей открылось отделение эстрадно-джазового вокала. Я сразу решила поступать. И представляете, прошла на бюджет! Спела две абсолютно разные песни и набрала максимальный на тот момент балл – 95.

В колледже Маша отучилась четыре года: познакомилась с джазом, выиграла несколько конкурсов. За один из них получила приз – студийную запись песни.

- Это было так необычно и интересно для меня, – вспоминает девушка, - слышать свой голос в наушниках. Важный и ценный опыт. А песню храню до сих пор...

«Столица встретила меня диким ливнем»

Кончилась учеба. Марии стало тесно и скучно в Воронеже. Она не видела здесь возможностей для музыкального развития. И решила двигаться дальше.

- Уехала в Москву. Как сейчас помню, было 23 августа - столица встретила меня диким ливнем. Промокли все вещи в чемодане, даже ноутбук. И все равно это было классно, потому что Москва оправдала мои ожидания. Не могу сказать, что сразу начала действовать. Полгода не могла найти нормальную для себя работу. Пела в кафе - но это, как понимаете, не серьезно ведь. Работа менялась часто, да и сейчас продолжает меняться, ведь на музыку нужны деньги...

В Москве Мария познакомилась с ребятами, писавшими песни, именно они повлияли на музыкальное развитие девушки:

- Они поверили в меня, я и подумать не могла, что когда-то напишу свою песню. По буковке, по слову, по строчке сделала это. И поняла, что с такой командой можно горы сворачивать. Когда в тебя верят не близкие, а совершенно чужие люди, это особенно вдохновляет.

Студию для записи первой песни нашла по акции

Песня называлась «Космос мой». Автор музыки - знакомый Маши из Кантемировки.

- Я занялась записью. Сама нашла какую-то студию, по акции. Вышло ужасно и, разумеется, песня ушла в стол. Но это был важный опыт. Пробую, изучаю, как правило, с каждым разом получается все лучше и лучше.

Сегодня Маша пишет ноты за фортепиано и отдает профессионалам для создания аранжировок. А первые поклонники, как это часто бывает, нашли Машу в соцсетях.

Маша на съемках.Фото: из личного архива героя публикации.

«Богиня М-Исида»

- Был обычный рабочий день, когда мне в «директ» пришло сообщение от моей подписчицы - пост о начале кастинга в шоу «Песни на ТНТ». «Ты должна пойти», - написала она мне, и я пошла.

Девушка признается, что хотела заявить о себе, о своих песнях, рассказать о поселке, ведь именно там началась её история.

- Я сразу для себя решила, что буду представлять Кантемировку. Ждала от проекта не то чтобы популярности, но надеялась найти свою аудиторию, для которой буду творить дальше. Хотелось стать признанной.

В заявке нужно было указать псевдоним, но ничего подходящего в голову не приходило. И тогда вспомнила историю, которую рассказывали родители. Они подбирали имя своей дочери в день Марии Египетской. И девушка подумала: «Почему бы не посмотреть египетские имена?» Понравилось имя богини Исиды:

- И я просто подставила букву «М».

«Мой голос дрожал, а мозг был в состоянии спячки»

Ожидание, казалось, длилось вечно. На предкастинге ни один предшественник Маши в проект не прошел.

- Я знала, что, если выйду на сцену неуверенной, меня никто не пропустит дальше. Все очень устали, хотелось спать. Когда подошла моя очередь, времени было уже около 11 часов ночи. Но я собралась, спела три песни, после чего мне сказали, что я прохожу в следующий этап.

Уже утром Маша была на месте, и сразу решила идти первой. Зашла, ответила на вопросы, спела.

- Мой голос дрожал, а мозг был в состоянии спячки, ничего не понимал, - вспоминает Мария, - и всё-таки этот этап тоже прошла.

А дальше был эфирный кастинг.

Девушка рассказывает, во время съемок царила странная атмосфера: чувства соперничества и конкуренции отсутствовали, ребята знакомились, вместе пели, репетировали. Страха не было. Сначала.

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- Я не волновалась. Но за секунду до выхода на сцену эмоции все-таки захлестнули меня. Боялась опозориться. Боялась не вступить, спеть плохо, забыть слова… Чувствовала огромную ответственность, ведь это моя авторская песня, и теперь ее услышит вся страна, - вспоминает Маша.

Все пролетело как один миг. Большая сцена. Сотни зрителей. И она вновь прошла.

Новые ПЕСНИ: MISIDA - Это сделал ты.Полный 5 выпуск шоу #ПЕСНИ смотри здесь http://bit.ly/misida-5vypusk Выступления других участников 5 выпуска: ОЛЬГА ВЕДИ - Виртуоз, https://youtu.be/9bDIoRSshUM МЕДНИКОВ КИРИЛЛ - Photo of us, https://youtu.be/9YlAHhxQr84 РОМАН ШЛЕПЯК - Хлопья летят наверх, https://youtu.be/ATSC3dHceA0 MONA SONGZ - Варнава возвращается в Павлодар, https://youtu.be/Fbz_1lNF7jk ДЭН ГЛАДКИЙ - Аллергия, https://youtu.be/hUb2u_2es_c КСЕНИЯ МИНАЕВА - Незабудка, https://youtu.be/kGOWeP8TG_E ALLANI - Если бы не ты, https://youtu.be/L37fiITLuh8 Группа ДАВИНЧИ - Не отпускай, https://youtu.be/LQXP9XLlfoI NARCISS - Narciss, https://youtu.be/mcpOlFfZvgY АРТЁМ АМЧИСЛАВСКИЙ - Addicted, https://youtu.be/eLulVltvO3c ЮРИЙ НИКОЛАЕНКО - Небо, https://youtu.be/nCqjjOPHLt8 ГРОШЪ - Сдача, https://youtu.be/oEleh3fbwBc CALIPSO - Падаем, https://youtu.be/QcypreIpF-M ЭКА ДЖАНЕЛИДЗЕ - Килла, https://youtu.be/QKV4fh0HfVk MONA SONGZ - Под названием секс, https://youtu.be/U_NgMAnNrm4 ТРИГГЕРЫ - Медуза, https://youtu.be/xuygM3WWUCU #ПЕСНИ2 #ПЕСНИНАТНТ #ТНТ #gazgolder #blackstar

- Вообще ничего не успела понять. До просмотра эфира я даже не знала, что у меня два «да». В тот момент, когда Баста сделал свайп, я отвернулась, потому что заплакала. И в этот момент Тимати тоже свайпнул. А еще он сказал, что во мне есть авторские задатки.

«Звездой себя не чувствую»

Но вот дальше в проекте Маша пройти не смогла. Ее выступление на втором отборе не попало в эфир. Но тем не менее, участие изменило жизнь девушки:

- Появилась узнаваемость, аудитория. Масса целей, главная из которых - писать песни. Звездой себя не чувствую, да и вообще не хотела бы этого шума вокруг себя. Это неправильно. Нужно всегда оставаться только собой.

Свою неудачу Мария объясняет тем, что артистов выбирают продюсеры. Они знают, какие им нужны исполнители и песни. И, к сожалению, девушка под эти критерии не подошла. Пойдет ли на кастинг в следующем году, она не знает. Пока планирует просто саморазвиваться.

MISIDA мечтает выступать на большой сцене. Говорит, что даже не ради денег. А просто хочет увидеть горящие глаза своих слушателей. Людей, которые будут знать слова ее песен и споют их вместе с ней.