2019-04-24T21:18:11+03:00
Общество

Воронежцы до 30 апреля должны заплатить налоги

Правда, оформлять декларацию нужно лишь в определенных случаях
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» могут заполнить документы онлайн без скачивания программыПользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» могут заполнить документы онлайн без скачивания программыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Многие воронежцы привыкли, что налог на доходы физических лиц уплачивается автоматически – удерживается с заработной платы. Но, порой, необходимо самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию. И сделать это нужно до 30 апреля!

Кого же это касается? Представить декларацию о доходах (по форме 3-НДФЛ) нужно, если вы продали автомобиль, находившийся в собственности менее трех лет. То же самое касается и проданной квартиры, если вы были ее хозяином менее пяти лет.

Вам подарили недвижимость, транспорт или другое имущество? Если это сделали родственники – спите спокойно. А вот если чужой человек вдруг преподнес вам такой сюрприз, извольте уплатить налог.

Сдаете квартиру в аренду? Учитесь заполнять декларацию. То же самое касается и выигрыша в лотерею в отдельных случаях. Да, умение угадывать числа не освобождает вас от налогов.

Если вы, например, выполнили работы по ремонту чужой квартиры, строительству и получили «вознаграждение», то не стоит его скрывать.

Задекларировать полученные в 2018 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

В то же время до конца 2019 года освобождены от уплаты налога люди, получившие доходы за уборку помещений, уход за детьми и пожилыми, а также за репетиторство (если вы уведомили налоговую).

Также, уже в этом году воронежцы могут не платить НДФЛ с доходов от продажи жилых домов, квартир и других «квадратных метров», а также транспортных средств, которые использовали в предпринимательской деятельности. Только помните о сроках: в данном случае также должно быть учтено правило о 3 годах.

Для заполнения налоговой декларации удобно использовать специальную компьютерную программу – она так и называется «Декларация». Сервис вы найдете на сайте ФНС.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» могут заполнить документы онлайн без скачивания программы. Декларацию можно заполнить и отправить в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС.

По-старинке декларацию, конечно же, можно отнести самому. Еще один путь – направить документ в виде почтового отправления с описью вложения.

К слову, 25 и 26 апреля планируются дни открытых дверей в налоговых органах – отделения ФНС будут работать в продленном режиме. Но и в обычные рабочие дни в инспекции вам помогут заполнить и представить декларации. Кроме того, свои вопросы вы можете задать по телефону – 8 (800) 222-22-22 – это бесплатный единый номер налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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