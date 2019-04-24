2019-04-24T10:19:11+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС-2: на втором инновационном энергоблоке №2 приступили к испытаниям турбоагрегата на холостом ходу

Специалисты прокрутили турбину на холостом ходу, поэтапно увеличивая количество её оборотов до проектных значений
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23 апреля 2019 года на Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») выполнен пробный пуск турбины инновационного энергоблока №2 (блока №7 НВАЭС) поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200.

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Специалисты прокрутили турбину на холостом ходу, поэтапно увеличивая количество её оборотов до проектных значений.

«Испытания турбины на холостом ходу прошли успешно. Мы вышли на 3 000 оборотов в минуту. Замечаний к работе оборудования нет. Данная технологическая операция произведена на мощности реактора 30%. Это та мощность, которая необходима для выработки пара, достаточного для первого «толчка» турбины», - отметил заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по строящимся блокам Владимир Казанский.

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Пусковые операции на энергоблоке №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 начались 19 февраля 2019 года, когда в активную зону реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. 22 марта 2019 года реакторная установка энергоблока № 2 была выведена на минимально контролируемый уровень мощности, дав старт проведению различных испытаний и измерений. 27 марта 2019 года программа физического пуска энергоблока №2 была выполнена в полном объеме. 2019 года на энергоблоке №2 начался этап энергетического пуска, во время которого будет проведено комплексное опробование блока при поэтапном освоении проектной мощности.

Ввод энергоблока №2 НВАЭС-2 в эксплуатацию планируется до конца 2019 года, после чего Нововоронежская АЭС пополнит бюджет региона более чем на 1 миллиард рублей в качестве налога на имущество в 2020 году.

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Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью энергоблока с реактором ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих АЭС максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. На энергоблоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» – устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

Эту технологию выбрали для себя такие страны как: Финляндия, Венгрия, Бангладеш, Беларусь и т.д. Всего в международном портфеле заказов Росатома 36 блоков ВВЭР в 12-ти странах.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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