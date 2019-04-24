Шагающая коляска инженера Шишкова: как воронежский изобретатель в 90-е удивил московских чиновников

Для российских городов безбарьерная среда остается недостижимой мечтой: кажется, что они сплошь состоят из бордюров и ступеней. В Воронеже живет человек, который еще в 90-е предложил свое решение этой проблемы. Валерий Шишков сконструировал шагающую инвалидную коляску. От обычной она отличается тем, что при необходимости может сама преодолевать препятствия в виде бордюров и ступенек. По задумке создателя, управлять ей способен даже ребенок - никакой особенной силы мышц для этого не потребуется. К настоящему моменту инженер так и не нашел спонсора, чтобы запустить производство своих колясок.

«Наши инвалиды сидят в тюрьмах»

Валерий Шишков рассказывает:

- Когда началась перестройка, и в стране стали появляться кооперативы, одна такая команда обратилась ко мне и предложила делать самые обычные инвалидные коляски. Это был, наверное, 1989 год. Я работал тогда в НПО «Энергия» в качестве конструктора. Начал с того, что съездил в наш дом инвалидов, познакомился с людьми, узнал, с какими трудностями они сталкиваются. Я понял, что даже лучшая продукция немецкого или латвийского производства в наших условиях неприемлема. Наши инвалиды фактически сидят в своих квартирах, как в тюрьмах. А шагающая коляска решила бы проблему с минимальными затратами, потому что подъемников всюду не настроишь. Мы подготовили макетик. Попробовали - шагает. Первый экземпляр снабдили маховиком, и теперь для совершения шага требовалось минимальное усилие - нагрузка всего в три килограмма.

Валерий Михайлович Шишков.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

По словам Валерия Михайловича, в 90-х у него был реальный шанс сделать так, чтобы изобретение разошлось по стране:

- С первым экземпляром мы обратились во Всероссийское общество инвалидов. Они быстро сработали, передали материалы в Министерство соцзащиты. И осенью 1992 года нас пригласили в Москву, где я продемонстрировал коляску - прямо на оживленной улице поднялся и спустился на ней по лестнице какого-то административного здания. Тогда это был нонсенс, и вокруг собралось много зевак. Один из чиновников спросил: «А девятилетний ребенок так сможет?». И показал на стоящего рядом мальчика. Я говорю: «Сможет». Усадил его, и он точно так же, как и я, поднялся и спустился по ступенькам. Министерство соцзащиты написало положительный отзыв о нашем изобретении и выделило больше 20 миллионов рублей. Мне кажется, в переводе на сегодняшние рубли это около двух миллионов. На эти деньги нужно было изготовить десять пилотных экземпляров, которые планировалось раздать добровольцам, чтобы те их протестировали.

«Таких колясок не было нигде»

Средства на реализацию задумки, по словам воронежского конструктора, у него «увели». Валерий Михайлович должен был работать в тандеме с фирмой, которая производила технику для людей с инвалидностью и медицинское оборудование.

- Деньги выделили московскому предприятию, в сотрудничестве с которым наша воронежская команда должна была работать. На подготовку технической документации мы получили менее миллиона. Как раз в это время приняли закон, согласно которому АОЗТ должны перейти в другую форму - ООО. Наши партнеры воспользовались этим и сказали: «Ребята, раз вы теперь ООО, мы к вам никого отношения не имеем». И деньги ушли на другие цели. На какие - не могу сказать.

Чтобы преодолеть лестницу, нужно подъехать к ней спиной.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

После этого случая Валерий Михайлович тщетно пытается найти спонсора.

- Таких колясок не существовало нигде, мы первые о них заявили, - заявил конструктор. - В плане доступности среды «законодателями моды» были в то время немцы, но и у них подобного не выпускали. Я видел какие-то модели, отдаленно напоминающие нашу коляску, но они приспособлены только под определенные ступеньки - конкретной высоты и ширины. Наша же очень устойчива и может взобраться на любую лестницу.

«Все упирается в деньги»

Сейчас изобретатель шагающей коляски руководит компанией, которая производит пожарные стволы:

- Когда я понял, что дело не идет, финансирования нет, а жить на что-то надо, все решил случай. Меня пригласил к себе начальник нашего пожарного управления и сказал примерно следующее: «Мы тушим непонятно чем. Может, придумаешь что получше?». По этому заказу мы разработали ствол с двумя струями - одна направленная, другая распыленная, расщепленная на множество мелких капелек. Они оседают на горящие предметы, прекращая тление. Благодаря этому во время тушения у нас наконец-то перестали затапливать квартиры. Порядка 45 тысяч наших стволов разошлось по всей стране.

Валерий Шишков, тем не менее, не теряет надежды, что кому-нибудь приглянется его давний проект. В последние годы его фирма совместно с московским малым предприятием произвела несколько усовершенствованных колясок, поделив обязанности: воронежские инженеры взяли на себя изготовление механических деталей, а столичные - производство электроники.

Нажатие на ручку подтягивает коляску по ступеням.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Нам продемонстрировали работу одного из первых макетов. В движении по ровной поверхности это обычная коляска. Когда появляется необходимость преодоления препятствия, человек подъезжает к нему спиной. Начинает нажимать на ручку, и особые зубцы в задней части коляски подтягивают устройство наверх. Образец уверенно преодолел несколько ступеней, но без серьезных усилий «водителя» двигаться дальше отказался.

- Конечный вариант – такой же, какой пошел бы в производство - предполагает усовершенствованный механизм и другие материалы. Но он по-прежнему не изготовлен, - говорит инженер. - Все упирается в деньги.