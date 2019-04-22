Умный город - зло или благо воронежских автомобилистов?

На наших глазах Воронеж переживает активную цифровизацию. Те процессы, для управления которыми ранее требовались затратные усилия людей или сложная работа машин, переходят сегодня в цифровую среду. С каждым днем Воронеж приближается к стандарту «умного города», заданному Минстроем, - города, в котором для создания благоприятных условий жизни людей внедряются передовые цифровые и инженерные решения.

В Воронеже перемены особенно заметны в сфере транспорта. За последний год их было, пожалуй, больше, чем за все минувшее десятилетие. И некоторые горожане – в частности, многие автомобилисты - столкнулись с необходимостью изменить свои привычки. «Умный город» - зло или благо для автолюбителей? На этот вопрос постараемся сегодня ответить.

Зафиксировать и проанализировать

Мероприятия стандарта «умный город», касающиеся транспорта, классифицируются как «базовые» и «дополнительные». Одно из первых - введение системы автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД. Напротив этой графы власти региона смело могут поставить галочку.

Приборов видеофиксации в городе немало.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Алексей Рыжков, начальник отдела эксплуатации средств фото-видеофиксации Центра видеофиксации ГИБДД, рассказал «КП»:

- Сейчас наш центр входит в десятку лучших по эффективности работы. В области действуют 187 комплексов: 98 стационарных, 86 передвижных (так называемые «треноги»), три мобильных (работают в движении).

В ближайшее время к контролю правил остановки и стоянки подключатся 57 стационарных камер SOVA парковочного пространства.

Водители теперь могут автоматически получить штраф, если превышают скорость, не предоставляют преимущество пешеходам на нерегулируемых переходах, паркуются на газонах и тротуарах, игнорируют правила стоянки или остановки, проезда регулируемых перекрестков, расположения ТС на проезжей части. Многие комплексы работают на поиск сразу нескольких нарушений. На перекрестке к примеру, авто могут сфотографировать при проезде стоп-линии, при выезде на встречную и даже при повороте налево не со своего ряда.

Любое обсуждение камер видеофиксации на тематических форумах заканчивается битвой не на жизнь, а на смерть. Одни утверждают, что приборы не очень-то и влияют на снижение аварийности, и ставят их исключительно ради пополнения бюджета, что метод кнута – не то, что нужно для формирования автомобильной культуры. Другие спрашивают: “А в чем, собственно, проблема? Достаточно просто не нарушать, чтобы никогда не видеть письма со штрафами в своем почтовом ящике”.

Можно смело говорить, что камеры ломают определенные привычки воронежских автомобилистов. Например, проноситься со скоростью 80 км/ч там, где можно только 40, небрежно относиться к стоп-линиям и зебрам («Пешеход постоит еще минуту, что ему будет?»). Эти привычки не имеют прямого отношения к комфорту передвижения. Последний всегда подразумевает безопасность – как тебя самого, так и окружающих. Комфортное движение – это движение по правилам.

То же самое можно сказать о приборах «Городских парковок», фиксирующих нарушения стоянки. Те, кто бросал машину во втором ряду «на 15 минут», следовал привычке, но потенциально создавал аварийную ситуацию, ведь возникала необходимость его объезжать, покидать свою полосу.

У городских систем видеофиксации есть еще одна важная особенность. Их данные могут использоваться для розыска преступников и пропавших людей. Пример тому – поиск 16-летней воронежской девочки, которая сбежала от родителей в Санкт-Петербург. Чтобы найти ее следы, правоохранителям потребовалось изучить данные более чем о тысяче автомобилей, выезжавших из Воронежа в сторону Москвы. Номера запечатлели камеры видеофиксации.

Еще один аспект профилактики нарушений – приложение-помощник. Пока такое есть только в Москве. При виде автохама, перекрывшего тротуар или заехавшего на газон, не придется ничего ему доказывать - достаточно открыть приложение, сделать фотографию и отправить правоохранителям. Электронные обращения с фотографиями можно отправлять и без «Помощника», однако по каждому нарушению инспекторам приходится проводить длительную проверку. Приложение, подобное «Помощнику Москвы», позволит ускорить работу.

Парковаться по-умному

Парковки в центре Воронежа тоже «становятся умными». Сегодня идет создание масштабной системы регулирования загруженности парковочного пространства, с помощью которой планируется учет не только муниципальных, но и коммерческих стоянок. Доступ к данным о свободных местах на парковках будет иметь каждый автомобилист, у кого есть установленное приложение «Горпарковки».

Достаточно открыть приложение.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Несмотря на то, что проект работает недавно, практическая его польза уже очевидна - центр города из спутанного, сигналящего и кричащего клубка превратился в простую и понятную сеть улиц. Рассосались многие пробки, казавшиеся «городскими достопримечательностями».

И эти опции автомобилисты уже оценили, используя возможность припарковаться в любое время дня в любом месте города, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях. Хотя и тут кому-то пришлось отказаться от привычек. Один из аспектов эффективности парковок – оборачиваемость мест. И она несовместима со сценарием, когда человек приезжает на работу с утра пораньше и оставляет машину на центральной улице на весь день.

На парковках центра ранее не было столько свободных мест.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

И здесь еще один важный момент - «Горпарковки» получают огромный массив данных о движении машин в конкретных точках города. Изучение этой информации совместно с транспортными институтами позволит городским начальникам делать выводы, как лучше горожан туда доставить - с помощью личного автомобиля? Такси? Автобуса?

Все больше «шеринга»

Главной транспортной новостью Воронежа последних дней стало появление каршеринга - сервиса краткосрочной аренды автомобиля. Жители крупных городов уже оценили его преимущества. Это и возможность сэкономить время и деньги на страховку, налог и техобслуживание, ведь заботы об авто берет на себя фирма. И возможность пользоваться машиной по своему усмотрению, как минимум - доехать из точки А в точку В, в том числе до центра города. В ближайшее время компания, предоставляющая эту услугу, получит разрешения на льготную парковку в центре Воронежа.

- Мы приветствуем работу каршеринга. Сейчас мы проходим этап интеграции, чтобы упростить процесс оплаты парковок и уменьшить стоимость при условии высокой оборачиваемости автомобилей каршеринга, - говорят в «Горпарковках».

Город должен быть удобным для пешеходов.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

«Шеринг» (тоже, кстати, присутствует в программе «умного города») - это нечто более широкое, чем каршеринг. Это особые общественные пространства, которые можно арендовать на короткое время, «общие» велосипеды.

Игорь Титов, председатель общественного движения «ВелоВоронеж», рассказал «КП» о перспективах «велошеринга» в нашем городе:

- Совершенно спокойно эта идея приживется, если будет реализована. Более того, я слышал, что такие планы уже есть, и разработки ведутся. Система может быть реализована как силами муниципальных властей, так и при участии бизнеса. Знаю, что некоторые наши крупные компании готовы даже самостоятельно закупать части этой системы – например, одну станцию возле отеля или торгового центра. Воронеж – очень удобный для велосипедов город, достаточно прямой (за исключением перепада с левого на правый берег). Благодаря созданию такой системы часть людей смогут пересесть с автомобилей. Кроме того, начнут укреплять свое здоровье.

Новые подходы к транспорту

Другие транспортные нововведения, предусмотренные стандартом «умного города»: остановки с wi-fi и мониторами, на которых можно отслеживать передвижение транспорта (что жители многих городов воспринимают как данность, для нас - пока экзотика); приложения по отслеживанию автобусов (в Воронеже немало подобных сервисов, созданных сторонними разработчиками); безналичный способ оплаты проезда (который уже прижился: водители даже перестали прятать терминалы куда-то под сиденья); система видеонаблюдения в салоне автобусов (позволит запечатлеть не только пронырливого карманника, но и хамство водителя). Комфортный общественный транспорт позволит отказаться от автомобиля в ситуациях, где он особенно и не нужен, а является просто средством передвижения.

Каким будет общественный транспорт завтрашнего дня?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Как видим, значительная часть мероприятий «умного города» в Воронеже уже реализована. Все они существенно меняют окружающее нас пространство. И если какие-то из них на старте автомобилисты встречают без аплодисментов, то вскоре понимают, что речь идет об их безопасности и комфорте в том числе, и значительной экономии времени.