Петр Красилов: "Мне 42, но до сих пор предлагают роли 20-летних"

На днях в Воронеже с комедией «Выход через спальню» побывал известный актер Петр Красилов. Он стремительно ворвался в кино-театральную сферу в 2002-м – получил премию «Чайка» за роль Фандорина в РАМТе, потом друг за другом сыграв в рейтинговых сериалах «Бедная Настя» и «Не родись красивой». А потом затишье. В послужном списке Красилова не так много киноролей. Почему стал заложником амплуа, актер рассказал «Комсомолке».

КОГДА ДОЛГО ХВАЛЯТ - ПЕРЕСТАЕШЬ РАСТИ

- Петр, на днях вы зачитывали «Тотальный диктант». Сами-то как учились в школе, как с грамотностью - справились бы с текстом?

- Я бы написал. Но когда мы учились в школе, конечно, нам настолько сложные научно-исследовательские тексты, с огромным количеством авторских соображений по пунктуации, не давали. Текст был действительно трудный. Я делал все от себя зависящее, чтобы интонационно помогать. Непросто было.

- Мне понравилось, как вы говорите, что спокойно относитесь к критике, мол, она помогает расти. А многие актеры очень обижаются. Вы такой особенный или кокетничаете?

- Да нет, не кокетничаю. Естественно, каждому человеку нравится, когда его хвалят. Но у нас такая профессия, что если нас хвалят-хвалят-хвалят, мы только одну сторону медали видим, глаз замыливается, и сам себе говоришь: «Я бог». И тогда перестаешь прогрессировать, перестаешь расти. Просто если кто-то обижается на критику, может, она необоснованная? Бывает так, что человек долго ругает спектакль, или режиссера, или актера. А у него спрашиваешь, когда вы смотрели спектакль, и он говорит: Да я не смотрел, я слышал, но знаю, что плохо! Ну, понятно же что в этом театре не могу поставить хорошо. А в том могут. - А вы в том смотрели? - Тоже не смотрел. Ну, неважно, я же знаю… На такое даже не стоит обижаться. Надо пожалеть этого человека и посоветовать ему все-таки сходить в театр и посмотреть. А вдруг ему понравится.

Петр Красилов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ НАСТУПАЕТ, КОГДА НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕШЬ, А ЗРИТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ТЕБЯ ЛЮБИТЬ

- Ваша театральная карьера началась с премии за роль Эраста Фандорина. Это хорошо, когда молодого актера сразу так отмечают? Как вы сейчас думаете с высоты лет?

- Это хорошо. Когда ты работаешь над большим проектом, да если он еще у тебя один из первых, эта большая серьезная работа занимала определенную нишу, которая была тогда свободна. Для молодого человека, каким я тогда был, это было здорово. Эта премия дала мне чувство удовлетворения, я почувствовал, что я не просто так поработал. Зрительское внимание, зрительское признание, аплодисменты - это все здорово, мы для этого работаем, черпаем в этом энергию, но когда еще и статуэтку какую-то дают, тоже приятно.

- А звездная болезнь не захватывает, когда вот так слава сваливается?

- Нет. Звездная болезнь была бы, если ты получаешь статуэтку, ничего не делаешь, или делаешь на много порядков хуже, чем то, за что ты получил статуэтку, при этом зрительский интерес не пропадает. Грани прекрасного стираются. И ты можешь подумать: «Да мне вообще наплевать что я, как я, где я - я же звезда!»… Мне кажется, звездная болезнь исходит из характера каждого отдельно взятого человека. Кто-то заболевает стремительно, кто-то - подхватил вирус, но излечился.

КОГДА 40-ЛЕТНИЙ ИГРАЕТ 20-ЛЕТНЕГО, ЭТО ГЛУПО ВЫГЛЯДИТ

- К вам после ролей в сериалах «Не родись красивой», «Бедная Настя» приклеился имидж плейбоя. Как вы к этому отнеслись?

- Спокойно. Я же себя знаю: роль отдельно, я - отдельно. Но из-за того, что я был молодой и красивый и меня использовали в кино в одном и том же амплуа, сейчас мне это боком выходит. Тогда мне было 20. Сейчас 42, но предлагают все то же. А я же сейчас не играю Фандорина. Потому что по сюжету ему 20. И когда 40-летний играет 20-летнего, зритель со стороны видит же разницу возрастов, это глупо выглядит. Те поступки, которые совершает 20-летний, если их совершает 40-летний, это глупый человек. Ни чему не научившийся. Юному можно простить все. А дяденьке - уже нет.

- Вы из-за этого сменили чисто внешне образ - отрастили бороду - чтобы отдалиться от имиджа плейбоя?

- Просто подумал, что эти видоизменения покажут людям, которые меня приглашают на роли молодых парней, что мне не 20. А то читаю сценарий: там герою 28. Прихожу, они удивляются несоответствию внешности. В театре-то с этим проще. Там тебя постоянно видят. И все там разнообразнее. А кино как-то садится на проторенную дорожку: если сыграл когда-то что-то, всю дорогу это будешь играть.

Петр Красилов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Зато у вас была роль в фильме «Людмила Гурченко». А еще предлагают интересные проекты? Или вы теперь отказались от кино?

- Можно, конечно, сделать позу: мол, роль кино в моей жизни не определяющая. И замолчать навсегда. Но на самом деле, мне просто пока не предложили ничего интересного. Вернее недавно предложили, согласился даже за бесплатно играть Деньги данном случае неважны, я их в другом месте заработать могу… А вообще предлагают огромное количество ерунды. Приходишь на пробы, просто чтобы не забыть, как выглядит камера. Уходишь и думаешь: только бы не взяли! Прямо катастрофа. Может, это мне такую ерунду предлагают? Может, другим артистам предлагают хорошее, высокохудожественное? Может, просто не верят в меня? Зато в театре верят. Поэтому я с большим удовольствием им занимаюсь. Настолько, что у меня крайне мало времени, чтобы тратить его на ерунду.

ЗА РОЛИ СТАРИКОВ ИДЕТ ВОЙНА: АКТЕРОВ МНОГО - РОЛЕЙ МАЛО

- Вы говорили, что задумываетесь о том, что будете делать в старости: играть стариков не хочется, заниматься педагогикой тоже.

- К педагогической деятельности просто не готов. Не чувствую в себе того количества потенциала, который могу передать. То, чему меня научили, чему я себя пытаюсь научить, мне этого хватает. Но чтобы передавать что-то другим, боюсь, у меня пока авторитета не хватит. Педагога все-таки ученики должны уважать. А со мной все норовят панибратски общаться… А насчет играть стариков - это можно и интересно. Просто таких ролей очень мало. Хороших. А артистов пожилых много. И идет прямо война-война за эти роли. Надеюсь, что когда дойду до стариков, попытаюсь эту войну выиграть.