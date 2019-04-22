Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова: Маститая коллега устроила мне проверку на сцене

На днях Воронеж с антрепризой «Выход через спальню» посетила Екатерина Волкова - актриса стала знаменитой после роли Верочки из «Ворониных». Героиня вечно молодая, хотя сериал в этом году отмечает 10-летний юбилей! О приметах и мистике «Ворониных», а также о роли мечты Екатерина рассказала «Комсомолке».

МЫ В РЕАЛЬНОСТИ БЫСТРЕЕ СОСТАРИМСЯ, ЧЕМ НАШИ ГЕРОИ

- Сериалу «Воронины» в этом году исполняется 10 лет. Как будете отмечать?

- Мы приступили к съемкам 27 августа 2009 года, а 14 ноября вышла первая серия в эфир. Я не знаю, в какую дату группа соберется. Сейчас все в отпуске до 1 июня. С лета начинаем снимать новый блок. Сценаристы пишут серии, подбирают локации…

- А вам не надоело 10 лет в одном проекте? Ни разу не было момента, чтобы вы сказали: все, ухожу из этого сериала?

- Раз в месяц все «уходим», когда устаем. Но в целом, лучше ставить вопрос так: как мы друг другу не надоели? Но мы не целыми днями вместе. Даже в период съемок мы разъезжаемся на гастроли, в отпуск. Иногда сцены не совпадают, снимаемся раздельно. Со Стасом Дужниковым порой можем месяц не пересекаться на съемочной площадке. Потом в 2-3 дня отбивают все наши сцены. Мы характерами сошлись, нам нечего делить. Нет конкуренции. У нас нормальные дружеские отношения. Мы приезжаем друг к другу в гости, созваниваемся.

- Как вы думаете, будет ли Вера когда-нибудь пенсионеркой? Хочется вам сыграть старушку в седом парике?

- Был момент, когда мы играли родителей. Костя играл папу, я играла маму. В париках. Это ж классно! Мы наоборот просим - напишите нам что-нибудь смешное, с гримом. Но это зависит от тайминга. Есть определенная выработка, а пластический грим занимает много времени. И писать отдельную серию под это, выделять отдельные деньги - невыгодно. Пока не написали под нас старичков. Мы уже смеемся - мы в реальности быстрее состаримся, чем вы напишете. Вообще 10 лет срок конечно. Все уже замуж вышли, детей родили. У кого по двое-трое...

- А ваша Вера все молодая.

- Да, уже Маше 15 лет, а я все та же. Над этим тоже смеемся. Хотя сейчас показывают серии первого-второго блока, мы с Егором друг над другом подкалываем: о, морщины, а у тебя лысина, у тебя тут живота нет, да и ты моложе была. Стасик нас успокаивает: да и я меньше был!

ОБРАТНАЯ ПРИМЕТА НА ПОГОДУ

- А откуда на съемочной площадке берутся совсем маленькие дети?

- Есть специальная картотека. Много мам, которые хотят, чтобы их дети снимались. Детки есть в рекламных базах, в актерских базах, они постоянно обновляются. У нас пока Люся была маленькая, за пять серий сменилось пять детей. Потому что в одной серии ребенок молчит, а приносят на вторую, и он уже рыдает, или стал на неделю старше и не идет к тебе на руки. Бывало, в одной серии у нас было двое детей, приходилось прятать лицо малыша, поворачивая его спиной. Это большая редкость, когда грудной ребенок спокоен, У нас была такая девочка. Когда надо, она хохочет, надо молчать - молчит. Но она быстро выросла, к сожалению.

- А вы не хотели предложить вашу дочку в сериал?

- Ей было три года, когда предложили роль для девочки. Мы взяли учить текст. И она вроде учит, а потом это переходит в игру. Я поняла, что ей рано, снимали вечером, она сейчас хочет говорить, а потом не захочет. И ответственность буду нести я, подставлять мы не имеем права. Поэтому я сказала «нет». У нее бывают моменты, когда она ходит со мной в театр, ей хочется на сцену и в кино. Но когда приходит на съемочную площадку, видит 101 дубль, говорит: спасибо, мне и так хорошо. Она в театральном кружке занималась, стихи учит, даже на пробы на «Лед-2» мы ходили. Ей нравится, она не боится камер, но насильно я не заставляю.

- Это какой сезон «Ворониных» будет?

- Мы не отслеживаем сезоны, снимаем блок по 20 серий, иногда по 40. В месяц - по 10 серий. Но все вразброс. Зависит от того, как соберутся актеры, как найдут площадки. Опять же погодные условия. Иногда серию пишут под лето, а сдается она зимой.

- А казусов из-за такого разнобоя не было?

- Конечно, когда я была беременная, мы со Стасиком по графику никак не могли совпасть. Это было очень смешно. Я из кухни выхожу в гостиную, на мне свободное платье и нет живота, а захожу в гостиную - у меня уже живот. Приходилось полностью переснимать все сцены. Егор, помню, заходил в гостиную без цветов, а выходил с цветами. Потому что он должен был мне их быстренько вручить, чтоб не видно было живот. Был момент с челкой. Из спальни я выхожу с ровной челкой, а вхожу в коридор - челка другая, по бокам длинная - потому что в разное время снимали. Однажды сняли, приходим: те же сцены. Оказалось, случайно отформатировали диски и все стерлось. А однажды вообще мистика была - в какой-то съемочный день ни одна камера не писала. У нас были такие длинные монологи, тяжелые сцены. И когда выяснилось, что ничего не записывалось, мы были в шоке. Еще у нас есть примета: когда нам пишут сцены для уличной съемки, если прописано что это лето, солнце, то обязательно будет дождь, снег и холодно. Когда пишут что Воронины выезжают в снег, его не будет.

Екатерина Волкова в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РОГОВ УМЕЕТ ИМПРОВИЗИРОВАТЬ

- К вам в 500-й серии по сюжету приходил стилист Александр Рогов. Вы обрадовались? Вы шмоточница или нет?

- Не шмоточница точно. Меня очень напрягают магазины, я от них устаю. Тем более, что это все на длинноногих и высоких смотрится классно, а мне не все идет. Я люблю джинсы-кеды-футболки - в повседневной жизни хожу в том, в чем удобно, выбираю комфорт. И порой наберу в магазине, а потом сдаю обратно... И когда Саша на съемках пытался надеть на меня фуксию, я сначала протестовала, потом просто доверилась ему, а в конце даже хотела забрать домой вуальку из образа. Саша - большой молодец, умеет импровизировать - это его конек. Мы после съемки его отпускать не хотели, завалили вопросами: что будем носить весной, где купить, с чем скомбинировать? Совмещали приятное с полезным… А в жизни благо есть прекрасные друзья-стилисты, которым можно позвонить, и они тебе все привезут. На днях мне нужно было на премию журнала, мне подруга-стилист привезла бомбический плащ и корсет. Так шок был, когда я поняла, что этот корсет не сходится на мне на 10 см. Времени час ночи, я не могу в него влезть. На следующий день мне два человека его стягивали, булавками закрепляли. Думаю, если все расстегнется, буду стоять не двигаясь. Вот такие экстримы бывают.

- Писали, что на эту премию вы с телеведущей Юлией Барановской пришли в аналогичных плащах.

- У нее был белый, а у меня серый. И она плечо одно оголила, а у меня полностью были открыты плечи. Сейчас просто плащи в тренде. Бывает и в платьях одинаковых приходят на красную дорожку. Если бы такое случилось со мной, я бы наверное, посмеялась и сфотографировалась с той, у кого было бы такое же платье. Но потом стилисту, конечно, поставила на вид. Они же должны все это контролировать. Дизайнеры ведь знают, для чего у них берут наряды, куда в них пойдут. И должны предупреждать.

ИЗВЕСТНАЯ АКТРИСА НЕ ПОМОГЛА НА СЦЕНЕ

- В прошлый приезд вы нам жаловались, что из-за «Ворониных» вас никуда не берут. Зато сейчас, наверное, радуетесь: у всех кризис, а у вас есть работа.

- Работа-то есть - и в театре, и в кино. Но просто хочется другого. Понятно, что у кого-то вообще ничего нет и про нас говорят: «Ой, они зажрались. У них есть стабильная работа, а они ноют». Это все понятно. Но нам хочется чего-то нового. В параллели можно успеть все. Просто большая часть продюсеров и кастинг-директоров думают, что мы вечно в съемках, и нам звонить бесполезно. Но как назло: как у нас простой, нас никуда не вызывают, как только работы полно, начинают вызванивать с предложениями по запускам новых проектов. Замкнутый круг. Но все равно на пробы хожу.

- От антреприз отказываетесь?

- Бывает же, что у тебя то густо, то пусто, и думаю, порой актеры боятся отказываться, потому что пару раз откажешься, дальше не позовут. Приходится аккуратненько извиняться, мол, по графику не подходит. Так у меня было с одним спектаклем: поняла, это не мое. Это просто тупо «походить», заработать денег, но мне это неинтересно. Но бывают и хорошие спектакли. Вот сейчас я в проекте «Корабль дураков» с Марией Ароновой и Олесей Железняк - партнеры шикарные и материал интересный. Еще перед Новым годом я экстренно ввелась в спектакль «Вредные привычки» с Шакуровым, Спиваковским и Угольниковым - вместо Альбины Джанабаевой. Я получаю удовольствие от взаимодействия с партнерами. Они так помогают, подсказывают, когда выходить, когда начинать реплики. А то был момент в одном спектакле, там меня тоже ввели. Спектакль в стихах, и я вдруг забыла слова. Встречаюсь на сцене с партнершей, смотрю на нее в надежде, а она мне губами: «Вспо-ми-най!». Ребята стоят из-за кулис подсказывают, а она стоит и смотрит на меня. В итоге я так и не вспомнила слова, свои в стих собрала и пошла дальше. Это известная актриса, старше меня. Когда отыграли спектакль, вечером на банкете она говорит: «Я просто тебя проверяла!». Я говорю: «Дай бог вам здоровья и нервных клеток, чтоб вас так не проверяли!». Так никто не делает, все мы в одной лодке, это может случиться с каждым. А так мне очень везло с партнерами. Но хочется большего, хочется полного метра в военной картине, я прям мечтаю. Хочу и с немецкой стороны сыграть, и с нашей стороны разведчицу, только дайте возможность. Готова все выучить даже на двух языках.

Екатерина Волкова в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Вы ведете программу «Полезно и вкусно» на «Домашнем». Это как-то влияет на домашнюю готовку?

- Мы готовим только на выходных, потому что в течение недели никого дома не бывает. Мы неприхотливы в еде. Так как живем за городом, делаем все на гриле – рыбу, курицу, овощи. Благодаря программе я вижу легкие рецепты, что-то Андрей может сделать, ему Лиза помогает. Я тут приехала, они шарлотку пекли. Правда, она к форме прилипла, они забыли муки присыпать, но это ерунда, отковыривали и ели. Супы варили они... Сейчас меня диетолог посадил на диету. Потому что во мне шесть лишних кило, которые не уходят. Оказалось, произошел гормональный сбой, железо низкое, и это тоже влияет на фигуру. И сейчас я сижу на прекрасной диете: меня заставляют есть! Моя задача: есть курицу, индейку и салаты. В общем, сейчас я ем и худею.