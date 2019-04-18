В Воронежской области появятся современные центры обучения и развития детей

В этом году Воронежская область потратит 2,5 млрд рублей на развитие образования в рамках соответствующего национального проекта. Средства направят на реализацию новых интересных проектов для юного поколения.

ВОРОНЕЖ

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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

В Воронеже в октябре откроется Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В нем будут проводить обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, технической, художественной, спортивной, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности.

Инфраструктуру центра разместят на нескольких площадках:

1. «Кампус» – круглогодичный комплекс на базе действующего уже пять лет центра по работе с одаренными детьми Воронежской области («Репное», ул. Гринько, 10). Ребята здесь получат углубленные знания по направлениям науки, спорта, искусства. На территории центра разместятся учебные классы, зона проживания для 74 участников, актовый зал, места для общения и отдыха, спортивные площадки.

2. «Наука» – это площадка, которая станет «ядром» инновационного центра, будет включать в себя зоны для занятий математикой, информатикой, проектную и шахматную зоны, территорию медиатеки, участки для формирования навыков безопасности жизнедеятельности, лаборатории технической и научной направленности. Площадка будет располагаться на базе бизнес-центра «Мегион» (пр. Труда, д. 65).

3. Центр тьюторского сопровождения одаренных детей и повышения квалификации педагогов – это площадка для организационно-методической работы центра повышения квалификации педагогов, организации и проведения региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников, региональных конкурсов, тьюторского сопровождения участников проектных смен. Площадка разместится на базе «Областного центра развития дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (ул. 9 Января, д. 161).

4. На четвертой площадке для ребят, увлеченных искусством и спортом, разместятся кампус на 70 мест для проживания в межсессионный период, учебные классы, актовый зал, лектории, художественная мастерская, спортивный комплекс. Эти помещения будут оборудованы на базе Губернского педагогического колледжа (ул. Газовая, д. 24) и будут открыты с 2020 года.

ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) будет располагаться на ул. Ленинградской, д. 33, в четырехэтажном здании, входящем в комплекс Воронежского авиационного техникума им. В.П. Чкалова. Его официальное открытие запланировано на декабрь. На базе ЦОПП будут проходить образовательные и дискуссионные мероприятия, открытые лекции, тренинги, мастер-классы и прочее.

В центре оборудуют аудитории-трансформеры, офисную зону, коворкинг с лабораторией развития коммуникативных компетенций, лекторий, медиазону, зону проектной деятельности, включая лабораторию развития компетенций инженерных технологий и производств, лаборатории развития цифровых компетенций, а также компетенций сервиса и сферы услуг.

Преподаватели ЦОПП помогут своим ученикам получить профессию или повысить квалификацию, сориентировать молодежь на рынке рабочих специальностей. Для педагогов и мастеров профучилищ здесь тоже найдется место.

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» создаются два учреждения на базе имущественного комплекса Воронежского института развития образования.

Первое – Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он будет создан, в первую очередь, в помощь учителю – для выстраивания его индивидуальной профессиональной траектории в соответствии с личностными потребностями и современными требованиями. В структуре учреждения – головной офис в Воронеже и филиальная сеть в Борисоглебске, Бутурлиновке и Россоши.

И второе – Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов.

БОБРОВСКИЙ РАЙОН

ШКОЛЬНЫЙ ГОРОДОК

1 сентября в Боброве откроется образовательный центр. Комплекс включает школу, общежитие, профтехучилище. Общеобразовательная школа рассчитана почти на тысячу учащихся.

«Открытие этого образовательного центра позволит перевести обучение всех школьников Боброва на одну смену. Здесь также создадут лучшие, отвечающие самым современным требованиям, условия для получения среднего профессионального образования», – сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

РОССОШАНСКИЙ РАЙОН

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ЮНЫЕ ГЕНИИ

В октябре в Россоши появится детский технопарк «Кванториум». Молодые и талантливые наставники помогут ребятам получить знания в следующих сферах:

1. Агроэкобиоквантум объединит детей, которым интересна биология и все, что с ней связано. Ребята научатся распознавать биологическую проблематику, проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом, применять на практике знания о пересечении естественных наук (биология, физика, химия), устанавливать взаимосвязь природных явлений, осваивать и применять биотехнологии в инженерных проектах агропромышленного комплекса, инженерные методы решения задач в биологических проектах и, наоборот, биологические методы – в инженерных.

2. Энерджиквантум. Ребята будут учиться работать с информацией, узнавать о современном состоянии и перспективах развития энергетики, получат навыки моделирования процессов и корректного проведения эксперимента.

3. Геоквантум. На занятиях школьники научатся работать с космической съемкой, со спектральными каналами для выявления пожаров, загрязнений, типов растительности, с геоинформационными системами (ГИС), будут получать точные ортофотопланы и трехмерные модели местности, программировать геопорталы (web-карты), создавать панорамные туры, электронные и печатные карты, а также под руководством опытных педагогов научатся решать реальные территориальные задачи.

4. Робоквантум. Наставники технопарка будут учить детей разрабатывать специализированные алгоритмы управления и встраиваемого программного обеспечения, проектировать и конструировать узлы и механизмы роботов. Школьники приобретут навыки работы с системами технического зрения и многокомпонентными робототехническими комплексами, в том числе промышленными.

5. Аэроквантум. На занятиях этого направления мальчишки (а может, и девчонки) научатся печатать на 3D-принтере, пилотировать летательные аппараты, программировать автопилот, освоят 3D-моделирование и приобретут навыки создания деталей из композитов. Также они будут развивать критическое и системное мышление, работать с большими объемами информации.

6. VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность). На занятиях учащиеся научатся программировать на востребованных языках, создавать анимированные низкополигональные трехмерные модели, снимать и монтировать панорамные видео, работать как по техническому заданию, так и предлагать собственные уникальные решения в области разработки симуляторов, игр, образовательных приложений.

7. Направление хайтек. Объединяет инженерию, изобретательство, лазерные технологии, электронные компоненты, основы технопредпринимательства. Дети познакомятся с основными теориями решения изобретательских задач, научатся азам черчения и создания 2D и 3D-моделей, будут осваивать выпуск изделий с помощью лазерных технологий, современные станки с ЧПУ, а также смогут с помощью ручных инструментов материализовывать свои проекты.

Дополнительно для школьников проведут занятия по программам «Практическая математика», «Технический английский», «Инженерное проектирование».

Детский технопарк «Кванториум» планируется оснастить 3D-принтерами и 3D-сканерами, лазерными, сверлильными и заточными станками, а также фрезерными и токарными станками с ЧПУ, квадрокоптерами для аэросъемок, генераторами сигналов, частотометрами и другим высокотехнологичным современным оборудованием.

В технопарке смогут заниматься дети с 8 до 18 лет.

В ТЕМУ

ОТРЕМОНТИРУЮТ ШЕСТЬ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ

В этом году в нашем регионе за счет федерального и областного бюджетов отремонтируют и оснастят оборудованием шесть коррекционных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья: в Боброве, Воронеже (школы-интернаты №№ 3, 6 и 7), Новой Усмани, а также Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

ПОСТРОЯТ ВОСЕМЬ ШКОЛ И 18 ДЕТСКИХ САДОВ

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По словам Александра Гусева, в этом году в регионе введут в строй самое большое количество школ и детских садов за последние годы. Двери для малышей откроют 18 садиков в общей сложности на 3200 мест: в Воронеже, Калачеевском, Бутурлиновском, Семилукском, Рамонском, Новоусманском, Хохольском районах.

Также введут в эксплуатацию восемь школ на 6637 учеников в Воронеже, Бобровском, Новоусманском и Терновском районах.

Кроме того, в регионе идет стройка «школы – детского сада» в Грибановке, школы в Ямном Рамонского района, садика и двух школ в Новоусманском районе.

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Еще пять новых школ построят (но не в этом году) в Семилукском, Поворинском, Павловском, Новохоперском районах и Борисоглебске. Сейчас на них создаются проекты.

– Необходимо обратить пристальное внимание на обеспечение образовательных учреждений профессиональными педагогическими кадрами, – дал поручение губернатор Воронежской области Александр Гусев.

ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ

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В прошлом году воронежские волонтеры за победу во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» получили грант в размере 8,7 млн рублей. Средства пойдут на материально-техническое обеспечение Ресурсного центра (штаб-квартира волонтеров, находится в Воронеже), проведение социологических исследований о состоянии развития волонтерского движения региона и реализацию ряда мероприятий в волонтерской среде. В их числе – Окружной форум добровольцев ЦФО (24–27 сентября), Школа актива для руководителей волонтерских объединений из организаций высшего и среднего профессионального образования (октябрь – ноябрь), серия мастер-классов для волонтеров и волонтерских объединений.

Глава региона Александр Гусев поручил руководителю областного департамента социальной защиты Ольге Сергеевой проработать на этот год программу финансирования НКО, специализирующихся на оказании социальных услуг (это помощь инвалидам, престарелым и проч.).

– Мне нужно, чтобы мы включили НКО в предоставление социальных услуг, – подчеркнул губернатор. – Мы с вами обсуждаем, как волонтеров привлечь к тому, чтобы они ходили к одиноким бабушкам, которые с кровати не встают. Чтобы, помимо буханки хлеба, они могли им тепло человеческое принести. Давайте в рабочем порядке вы мне представите план действий, где будут прописаны деньги и сроки: когда, сколько, по каким направлениям пойдет в некоммерческий сектор. И давайте это делать смелее. Абсолютное большинство людей – это люди с широкой душой, которые хотят чем-то помочь обездоленным. Возможно, там и жулики есть, которые захотят что-то украсть. Сейчас важно создать саму систему, чтобы в нас поверили. А жуликов посадим, если такие найдутся.