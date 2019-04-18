2019-04-18T14:31:26+03:00
Происшествия

Под грузовым поездом в Воронежской области нашли бомбу

В правоохранительных органах сейчас разбираются в ситуации
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Официальной информации об инциденте пока крайне малоОфициальной информации об инциденте пока крайне малоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Утром 18 апреля территорию вокруг железной дороги в городе Лиски Воронежской области оцепили. Как сообщили в региональной «Системе-112», в 10:59 рабочие нашли на рельсах некую коробку. Заглянули ли они внутрь и испугались? Или просто действовали по инструкции? Об этом пока ничего не известно.

Казалось бы, мало ли какой мусор могло занести под грузовой поезд? Однако в социальных сетях со стремительной скоростью начало распространяться сообщение, что под составом обнаружили настоящую бомбу. Речь, по предварительным данным, идет о свертке 100 на 500 мм с боевым детонатором и замедлителем до шести дней. Якобы наполнителем был пластид с оксидом серы. Все поместили в технологическое окно надрессорной балки. Рядом, также по неподтвержденным данным, была пластиковая бутылка с неким горючим.

Поезд шел из Ростовской области. Кто мог поместить взрывное устройство прямо под вагон? Был ли целью именно грузовой состав? Или все просто так совпало? Пока вопросов гораздо больше, чем ответов.

На месте работали взрывотехники, которые все обезвредили и увезли на экспертизу. Делом занимается ФСБ – однако в ведомстве пока не раскрывают подробности дела.

Мы связались с региональными представителями ФСБ, которые не стали опровергать распространенное сообщение о бомбе и подчеркнули, что разбираются в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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