2019-04-17T11:43:53+03:00
Общество

Дачный сезон 2019 в Воронеже: Яблони для мини-сада

Разбираемся, что такое колоновидные сорта
Елена ФЕДЯШЕВА
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У колоновидных яблонь свои преимущества и недостаткиУ колоновидных яблонь свои преимущества и недостаткиФото: из архива «КП»
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Редкий дачник не мечтает посадить на своем участке как можно больше всевозможных сортов плодовых деревьев. Увы, порой эти мечты ограничивает небольшая площадь участка. А ведь решение есть!

В 1964 году канадский ученый обратил внимание на необычную мутацию сорта яблони Макинтош. На дереве выросла вертикальная толстая ветка без боковых побегов, густо усеянная яблоками. Ученый взял с дерева черенок и привил его на яблоневый подвой. Так появилась новая разновидность яблонь – колоновидные. В России и в нашей области они уже успешно выращиваются на участках продвинутых садоводов.

- Мы попробовали сорта колоновидных плодовых деревьев давно и остались довольны результатом, - рассказала нам садовод Валентина Селиванова. – Ведь кроме яблонь существуют колоновидные сливы. Но, конечно, самое большое разнообразие сортов выведено у яблонь. Практически каждому полноростовому варианту сорта есть колоновидный аналог.

МИНИ-ДЕРЕВО, МАКСИ-УРОЖАЙ

Одно из основных преимуществ колоновидных сортов – их компактность. Максимальная высота деревьев составляет 2,5 – три метра, она достигается к пятому году жизни дерева. Диаметр кроны около полуметра. Такая же компактная у «колонок» и корневая система. Совокупность этих особенностей позволяет сажать их на близком расстоянии друг от друга. Несложной будет и раскорчевка.

При таких скромных размерах урожай с одного дерева в среднем составляет от шести до 12 килограммов. Причем первые плоды появляются уже на второй год. Максимального плодоношения колоновидные яблони достигают к возрасту семь – восемь лет.

- Из-за того, что у этих сортов компактная корневая система, они нуждаются в подвязывании к опоре, - говорит Валентина Федоровна. – Важно также следить за достаточной влажностью почвы и при необходимости проводить полив и мульчирование приствольного круга.

Различают несколько разновидностей колоновидных деревьев – карликовые, полукарликовые и сильнорослые. Садовые культуры карликовой группы прививаются на семенном подвое, они вырастают до двух метров в высоту. Скрещивание карликового привоя с сильнорослым позволяет получить экземпляры с крепким стволом. В этом случае использовать опору не нужно. Полукарликовые сорта с сильнорослым привоем могут давать более крупные деревья до 3 м в высоту.

Пожалуй, единственным недостатком колоновидных яблонь является их непродолжительный срок плодоношения. В среднем он составляет 10-15 лет. После этого сад придется выкорчевывать и сажать новые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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