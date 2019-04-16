Жительница Воронежа спасла енотовидную собаку от притравочной станции

Пару лет назад в Фонд «Право на жизнь» поступило сообщение: нужно пристроить енота в хорошие руки. Взять животное себе согласилась жительница города Семилуки Яна Урывская. Она рассказала эту историю корреспонденту «КП».

Зверушка - лучший подарок?

Веню - так зовут нашего пушистого героя - отдавала молодая девушка. Оказалось, что она получила его в подарок от своего парня. Откуда он взялся у него, нам выяснить не удалось. Да и в лесных зверях ребята, видимо, не разбирались - то, что они отдавали под видом енота, оказалось совершенно другим животным: енотовидной собакой. В любом случае, подарок получился неудачным, ведь прожил Веня у девушки всего несколько дней. Она купила ему поводок и ошейник, но признавать в ней хозяйку Веня не собирался. Это было совершенно дикое и агрессивное животное, и справиться с ним оказалось не так просто.

фото: Яна Урывская

Хотели отдать на растерзание собакам

«Хозяйка» Вени была готова избавиться от него любым способом. Она даже разместила объявление на одном известном сайте. С пометкой «срочно» животное отдавали совершенно бесплатно. И нашлись те, кто интересовался им в корыстных целях.

- Когда я узнала, что его хотят отдать на притравочную станцию в Латное, я поняла, что зверя надо спасать, - рассказывает Яна Урывская.

Сейчас в Воронежской области легальных притравочных станций нет. Они исчезли в 2018 году после появления статьи 55.1 в ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Статья запрещает притравливание охотничьих собак на животных контактным способом. Раньше пес мог попробовать любого зверя - лису, енота, барсука - на «вкус». Если бы Веня попал туда два года назад, ему бы вырвали клыки и когти, чтобы он не ранил четвероногих охотников. Сегодня притравливать собак на зверей можно, только обеспечив безопасность диким животным. Конечно, их теперь не рвут на кусочки, но и нормальной такую жизнь не назовешь. Звери томятся в неволе, в тесных клетках, и каждую притравку испытывают сильный стресс.

Еще одна попытка приручить

Яна забрала Веню к себе в Семилуки, и он прожил у нее во дворе, в вольере, два года. Выпускать его в лес женщина побоялась: вдруг он рожден в неволе и не умеет охотиться? Со временем Веня освоился в новом доме, даже начал защищать свою территорию, когда к нему подходили собаки Яны. Но с людьми он на контакт так и не шел.

фото: предоставлено Яной Урывской

- Я понимала, что для такого зверя это не жизнь. Ни к чему заводить дикое животное дома: это стресс для него и лишние проблемы для самого человека, - рассказывает Яна. - Его было очень жалко, он был какой-то затравленный. Но куда его еще деть - я не знала.

Добро пожаловать в «Лунную Поляну»

Наконец, Яна познакомилась с Анной Лисицыной - директором Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Лунная Поляна», который находится во Владимирской области. Она согласилась принять подопечного Яны в свой центр.

Спустя несколько лет одиночества Веня встретился со своими сородичами - енотовидными собаками Люком и Леей, которые тоже живут в «Лунной поляне». Кстати, в центре выяснилось, что Веня самка.

- Его, скорее всего, щенком изловили браконьеры, - объясняет Анна Лисицына. - Енотовидных собак часто продают под видом енотов, хотя это совершенно разные животные, пусть и очень похожие. К сожалению, нет возможности точно выяснить происхождение Вени, поскольку внешне фермерские и дикие енотовидные собаки неразличимы. Поэтому мы не сможем вернуть его в природу: если он родился на ферме, из-за особенностей организма не сможет там выжить.

«Лунная поляна» принимает практически любых диких животных, которые нуждаются в помощи. Некоторых лечат и возвращают в природу, остальные остаются жить в центре. Больше всего там птиц: филины, совы, вороны, черные коршуны и даже один орлан-белохвост - он, кстати, тоже приехал из Воронежа. В «Лунной Поляне» постоянно находится около полусотни животных. Центр существует в основном на средства волонтеров. Кроме того, здесь действует программа опеки: некоторых обитателей можно «усыновить». В скором времени «Лунная Поляна» переедет из Владимирской области в Московскую. Там администрация выделила центру несколько гектаров земли на границе с огромным лесом.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Закон позволяет

Как оказалось, российское законодательство не запрещает лишать диких зверей привычной среды обитания и мучить их ради наживы или забавы.

О том, можно ли вылавливать енотовидных собак из леса и продавать, нам рассказала Марианна Комаровская, член ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «Зооправо».

- Незаконно охотиться на животных, которые занесены в Красную книгу. Енотовидная собака к таким не относится. Так что и охота на нее разрешена, - объясняет наша собеседница. - Закон «Об ответственном обращении с животными» не исключает возможность передачи их новым хозяевам на возмездной или безвозмездной основе. Так что прямого запрета на продажу диких зверей нет. Да и вообще доказать, что его поймали, чтобы продать, очень сложно.

На вопрос, можно ли держать енотовидную собаку в квартире, Марианна Комаровская отвечает:

- К сожалению, это не запрещено законом. Правительство РФ разработало перечень животных, которых нельзя будет держать в домашних условиях. Сейчас он обсуждается в Государственной Думе. И енотовидной собаки в нем нет. Поэтому получается, держать дома ее можно. Другой вопрос в том, что отлов или содержание животного могли происходить в ненадлежащих условиях. Здесь уже можно привлечь человека к ответственности. Но доказать это почти невозможно.