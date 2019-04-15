Владимир Винокур: Алла Пугачева приехала в Курск на УАЗике, чтобы попробовать рыбу моей мамы

14 апреля воронежцев в Event-Hall смешил Владимир Винокур. В программе «70 лет шутЯ» перед публикой засветились практически все звезды отечественного шоу-бизнеса. «Комсомолке» Владимир Натанович признался, что на него практически никто не обижается, потому что он делает пародии любя! О дружбе с Примадонной, Магомаевым, Кобзоном, а также юморе в жизни и аресте внука рассказал нам известный артист.

В ЖИЗНИ Я НАМНОГО СМЕШНЕЕ

- Владимир Натанович, вы на сцене всех смешите, а в жизни?

- Друзья говорят, в жизни я намного веселее, чем на сцене. Это легенда - что юмористы в жизни люди грустные. Неправда. Гена Хазанов – «летающая тарелка» юмора, центр застолья. На что уж теоретик юмора Женя Петросян сдержанный в эмоциях человек и то рассказывает анекдоты, байки. Уж о молодежи не говорю: Игорь Маменко - полный анекдотов, Миша Задорнов тоже веселый был. Евдокимов Миша феерический человек был, такое вытворял, мы с ним очень дружили.

- У вас две недели назад был день рождения (Винокуру исполнился 71 год, - ред.). Так сказать, снова 21! Совершеннолетие.

- Да, теперь имею право! На растление малолетних. Видите, какие молодые артисты со мной работают. Это статья! Я их учу смешить людей.

МНЕ ПРИПИСЫВАЛИ РОМАН С ПУГАЧЕВОЙ

- А 15 апреля у Аллы Борисовны день рождения. Много идет передач, посвященных ее юбилею. Все артисты вспоминают случаи, связанные с Пугачевой, раскрывают секреты, достают скелеты из шкафов. Вас не звали?

- Алла меня 17-го апреля пригласила в Кремль на концерт. А в подобных передачах и ток-шоу не участвую. Не люблю обсуждать, осуждать. Я люблю радовать. Кто-то с кем-то сходится-расходится, ищут детей незаконных, все это меня не интересует. Я никогда не участвую в обсуждении личной жизни моих родных, близких и коллег. Считаю, это непорядочно.

- А забавные какие-то истории, связанные с Аллой Борисовной, можете припомнить?

- Забавные могу. В 1986 году в «Олимпийском» был концерт, где мы участвовали вместе с Аллой Борисовной, там присутствовали и мои родители. Мы разговорились, и моя мама рассказывала рецепт, как готовить фаршированную рыбу. Алла говорит: "Моя мама тоже делала, но не знаю, кто лучше. Надо попробовать". На что моя мама ответила: «Володя едет с гастролями в Курск, приезжайте вместе, я приготовлю». На этом и разошлись. Я в полной уверенности, что это была шутка, уезжаю в родной Курск. Звонит мне тогдашний муж Аллы Женя Болдин. Говорит: "Володя, это неприлично! Пригласили и не сказали, куда ехать". Я-то думал, что Алла просто поддержала разговор из вежливости. "Нет, она собралась ехать!", - сказал Болдин. Я объяснил, что с Курского вокзала все поезда идут к нам, пусть садятся на любой, а утром мы с братом их встретим. Они на УАЗике доехали до Курского вокзала и решили, что в поезде ехать не хочется. Так и поехали к нам на машине. Что там какие-то 500 километров. Утром мы с братом встретили их с Женей, два дня Алла гостила у моих родителей. Я ей показал старинный Сергиев Собор, где иконостас ручной работы. Он находится как раз рядом с моим домом. Аллочка везде ходила, осматривала город. Народ был в шоке - концерта не объявлено, а по улицам ходит живая Пугачева. И пошел слух, что у нас с Аллой роман, и она приехала знакомиться с родителями. Несмотря на то, что ее муж Женя Болдин всегда был рядом! Потом нам даже пришлось ее спрятать на обкомовской даче - секретарь обкома сказал: "Тут к ней никто не подступится". Мы там тоже гуляли, ели фаршированную рыбу. Алла общалась с моими родителями, с моим братом. Алла сказала, что мамина рыба лучше. Она до сих пор вспоминает эту поездку. Потому что все произошло спонтанно. Она не собиралась и вдруг собралась, да еще на машине…

Владимир Винокур показывает фото с Аллой Пугачевой.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

АЛЛЕ ПОВЕЗЛО С МАСИКОМ - ОН ЕЕ СЕКЬЮРИТИ И ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

- Вы же много с Аллой Борисовной пересекались….

- Да, я работал в «Самоцветах», она - в «Веселых ребятах», мы с тех лет общаемся. Ездили в туре "Голосуй или проиграешь", когда была предвыборная кампания за Ельцина. Самолетом летали, у меня хранится смешная фотография, где мы с ней на плацу. Потом опять пошли слухи о нашем романе. Хотя никакого романа между нами не было, у нас были ровные дружеские отношения. С матюками, со всеми делами. Она знает, что я люблю ненормативную лексику, и она сама, когда народу нет, может вставить крепкое словечко. В общем, мы много-много лет дружим. И она прислала приглашение на свой концерт. Я прилетаю 17-го на один день к ней в Кремль, потом улетаю в Астрахань, и через два дня прилетаю еще раз, чтобы отметить с ней юбилей 20 апреля - уже в деревне Грязь. Алле повезло с Масиком, он ее секьюрити, он ограждает ее от всех перипетий. Алла сама по натуре человек наивный. Масик все делает, чтобы ее оградить от всяких ненужных контактов. Он ее защита. И энциклопедия. Любой вопрос, который интересует Аллу, он может решить. Человек, который владеет несколькими языками, который знает литературу и искусство не понаслышке. Я с ним много времени говорил.

- Вы недавно вступились за Галкина, когда Лия Ахеджакова была недовольна его пародией на нее. Сказали, что артист должен быть готов, что на него делают пародии.

- Конечно. Анатолий Папанов, когда его спросили, обижается ли он на Винокура за пародию, сказал, что пародия - это популяризация артиста. Я защитил Галкина даже не потому, что он нуждается в защите, он настолько состоявшийся человек и артист, настолько эрудированный, что может сам себя защитить. Но мне обидно за жанр.

- У вас были случаи, когда кто-нибудь просил не делать пародий на него.

- Буба Кикабидзе. Ему какой-то журналист сказал, мол, Винокур говорит, что многие артисты просят. А Буба говорит: мне и так хватает популярности, «Мимино» и все такое. Я сказал: «Буба, я же делаю любя». Когда он был в Курске на гастролях, а там все артисты, которые приезжали, приходили в гости к моим родителям - Лещенко, Кобзон, Валечка Толкунова, Света Моргунова, Муслим Магомаев (с Мусиком мы дружили до конца его жизни). Так вот, Буба тоже дружил и с мамой, и с папой моими. И он пришел и жалуется: «Дядя Натан, Володька на меня сделал пародию». Отец сказал: «Буба, ты же знаешь, Володя к тебе относится как к брату. И мы тебя как сына любим. Он бы никогда не посмел сделать подлянку тебе». Буба вернулся в Москву и тут же мне позвонил: «Извини, я дурак был, меня завели эти журналисты».

- А были те, кто просил сделать пародию?

- В 1975 году на стадионе в Омске ко мне подошел Иосиф Давыдович. И сказал: «Сынок, как тебя зовут? Я смотрел, ты работаешь хорошо. На меня не собираешься сделать пародию? Я занимался боксом...» Я говорю: «Понял, сделаю обязательно». Кобзон сказал, мол, «дедушку» надо слушать. А дедушке тогда и сорока не было. Мне 27-28 было, а Иосифу где-то под сорок.

- То есть он уже тогда прочувствовал?

- Да, он мне помогал, когда я уходил из «Самоцветов». Я пошел на конкурс, победил. Встретил его в Театре эстрады и говорю: «Иосиф Давыдович, я хочу самостоятельно работать, но боюсь, что Маликов меня не поймет. Он сказал: «Если чувствуешь в себе силы победить, иди - я тебя прикрою». И, действительно, я ушел в самостоятельное плавание, и Иосиф мне часто помогал. Мы подружились, перешли на ты. Потом Муслим пригласил меня в поездку в Америку, в 86-м году я с ним ездил. И началась моя сольная карьера.

Владимир Винокур в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МАГОМАЕВ ЛЮБИЛ, ЧТОБЫ Я ВЕЛ ЕГО ДНИ РОЖДЕНИЯ

- Расскажите о дружбе с Магомаевым.

- Муслим любил, чтобы я вел его дни рождения. Накануне всегда раздавался звонок: «Алло, Володя, это Муслим. Ты помнишь, что через три дня?». Да-да, я не работаю, Мусик, это день рождения великого. «Я надеюсь, ты будешь. Позвони Сашке». Это Саша Ворошило, солист Большого театра. Муслим любил, чтобы мы в паре вели, потому что я ненормативку включал и меня надо было уравновешивать. Хотя Муслиму очень нравилось, как я ругаюсь. Сам он никогда в жизни этого не делал, при слове «дурак» он вздрагивал. Муслим был супер интеллигентнейший и тактичный человек, немыслимый музыкант. Он пианист был от Бога, ну и певец, конечно. Очень уважительный и наивный безумно. Я счастлив, что в нашу поездку Муслим сделал так, что с нами не ездил сопровождающий из КГБ, он специально взял лишнего музыканта, пианиста. Поездка была сумасшедшая.

- Вы упомянули, что все артисты любили ходить к вашим родителям, к маме, которую все считали своей мамой…

- Да, потому что все рано потеряли матерей. У Левы мама умерла, когда ему было полгода, его мачеха воспитывала и тоже в 80-х умерла. Лева всегда к маме приезжал, обедал, и в Москве, и в Курске. И Иосиф рано маму потерял, тоже ее мамой звал. Она была наша эстрадная мама. Мой директор всегда снимал финалы моих концертов, отсылал маме, чтобы она видела, что встают зрители, что полный зал. Это была моя задача порадовать маму. Было тяжело, когда она умерла.

АРЕСТОВАЛ ВНУКА ЗА ВЗЯТКУ

- Вам удается внуку Федору время уделять?

- Очень много. Я стремлюсь в свободное время погулять с ним на детской площадке. И дома мы с ним бесимся, играем в разные игры, игрушки ему покупаю. Если я не покупаю, моя жена Тамара покупает по моей просьбе, я прихожу и говорю «Федя, я приготовил». Ему нравится, когда мы играем в дорогу: я полицейский, а он на велосипеде едет. И я показываю красный, а он проезжает. Однажды я его раскрутил: платите штраф. У него такая игрушечная касса, он нажал кнопку, выскочили деньги. Я ему говорю: «Все, вы арестованы, вы дали мне взятку». Он так хохотал, я понял, что он с юмором.

- А в телевизоре смотрит ваши выступления?

- Да, Настя ему показывает. Особенно любит музыкальные номера, когда я пою. Когда я дома пою во весь голос, он удивляется и аплодирует. Любимая песня у него «Расцветали яблони и груши».