2019-04-12T08:21:51+03:00
Общество

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем авиации и космонавтики

Уважаемые сотрудники и ветераны космической отрасли! Дорогие воронежцы!
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Поздравляю вас с Днем авиации и космонавтики!

Полет Юрия Гагарина в космос не только стал грандиозным общемировым событием, прославив Советский Союз как передовую космическую державу, но и открыл широкие перспективы для развития науки и высоких технологий. Я искренне горжусь тем, что дата 12 апреля 1961 года напрямую связана с нашим городом и его легендарными предприятиями – КБХА и ВМЗ, которые и сегодня вносят существенный вклад в развитие космической отрасли и укрепление оборонно-промышленного потенциала страны.

В этот знаменательный день я желаю жителям Воронежа и всем причастным к ракетно-космической отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть чувство гордости за великие свершения наших соотечественников и земляков вдохновляет вас на новые выдающиеся достижения!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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