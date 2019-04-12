Выходные в Воронеже: пасхальные мастер-классы, "Золотая маска", День МЧС

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

12 апреля в Кантемировке пройдет XIII фестиваль творчества славянских народов «В семье единой».

С полудня в сквере у Кантемировского Дома культуры начнут работать интерактивные тематические площадки и выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, а в 13.30 на сцене ДК в праздничном гала-концерте выступят любительские творческие коллективы вокального, хореографического и инструментального жанров, а также самобытные солисты-исполнители из Воронежской, Ростовской, Тульской областей, из Беларуси и Луганщины.

Вход на праздник свободный.

МУЗЕЙ В КИНО: «Матисс»

13 апреля в кинотеатре "Спартак" покажут фильм из художественного цикла. Легендарные декупажи Матисса в залах в главной лондонской галереи современного искусства Tate Modern. На выставке представлены экспонаты из ГМИИ им. А.С. Пушкина, а также Нью-Йоркского музея MoMA, директор которого расскажет в фильме о жизни и творчестве именитого скульптора и художника. Ему будут помогать кураторы выставки и биографы Матисса. Кроме уникальной выставки, зрители фильма увидят танцевальную постановку, а также услышат композицию известного лондонского саксофониста, написанную к одной из картин великого художника. Начало в 15.00.

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ПАСХАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

В Воронеже проходят традиционные мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров. Горожан научат росписи и золочению яиц, сувенирных предметов, бисероплетению, декупажу, тестопластике, оригами и другим видам народных промыслов.

Мастер-класс пройдет 14 апреля с 10.00 до 16.00 в сити-парке «Град».

ЗОЛОТАЯ МАСКА В КИНО: «Вишневый сад»

14 апреля в кинотеатре "Спартак" пройдет очередная трансляция фестиваля "Золотая маска" в кино". Покажут "Вишневый сад" МДТ- Театр Европы с Данилой Козловским, Елизаветой Боярской, Ксенией Раппопорт. Постановка получила премию «Золотая Маска - 2015» в номинации «Лучший спектакль в драме, большая форма». Начало в 18.00.

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«ДЕНЬ МЧС РОССИИ» В ПАРКЕ НЕЛЖА.РУ

14 апреля в парке детского и семейного отдыха Нелжа.ру пройдет большой праздник, посвященный 370-летию пожарной охраны России. В этот день ребята и их родители смогут стать участниками интересных мероприятий, которые подготовили сотрудники МЧС по Воронежской области.

С 12.00 до 16.00 на концертно-выставочной площадке парка можно посмотреть выставку аварийно-спасательной техники. Ребята смогут посидеть в кабине настоящего пожарного автомобиля, увидеть своими глазами, как спасатели управляют роботом-пожарным МУПР, развернуть рукава и даже подержать в руках настоящие пожарные стволы!

С 13.00 до 14.00 в здании Земской школы запланированы мастер-классы по созданию «Памятки пожарной безопасности своими руками», которые проведут сотрудники Воронежского отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества». Здесь ребята узнают обо всех возможных способах тушения пожара. Кстати, каждый желающий сможет сфотографироваться в форме пожарного!

А с 14.00 до 15.00 на сцене перед зданием «Земской школы» состоятся показательные выступления команды кинологов клуба Nose Work. Сотрудники клуба покажут, как работают собаки во время поиска пропавшего человека, как происходит облайка, расскажут, какими навыками должна обладать собака, чтобы помогать спасателям. А в конце можно будет погладить отважных пушистых помощников. В программе праздника также викторина пожарной безопасности.

Вход на «День МЧС России» в парке Нелжа.ру будет свободный.

ДВЕ ФОТОВЫСТАВКИ

Воронежское отделение Союза фотохудожников России отмечает 20-летие двумя экспозициями.

В зале на Кирова, 8 воронежцы увидят проект «20/24». Горожанам представляют работы маститых авторов Андрея Архипова, Михаила Вязового, Андрея Паукова, а также молодых фотографов Евгения Срибного, Андрея Голова, Анастасии Колесниковой и других.

В фойе выставочного зала на Кирова, а также в Доме журналистов можно посмотреть выставку «Фотографы В.» - работы второго выпуска альманаха «Фотографы Воронежа и Воронежской области».

Выставки продлятся до 21 апреля. Вход на них свободный.

ВЫСТАВКА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

В музее имени Крамского работает выставка Ильи Глазунова - обладателя многочисленных почетных званий и наград, завоевавшего признание далеко за пределами родной страны, ставшего классиком еще при жизни.

Вехой в русском искусстве стали монументальные картины Глазунова «Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Великий эксперимент», «Разгром храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и «Раскулачивание», отразившие философию художника-патриота и его осмысление событий отечественной истории. Талант мастера проявился не только в изобразительном искусстве, блистательный живописец и график, работавший во многих жанрах, внес также весомый вклад в отечественную сценографию, создавал и воплощал в жизнь архитектурные проекты.

Это вторая выставка мастера в Воронеже, первая «персоналка» Глазунова в нашем городе проходила в 1990 году. Экспозиция представит более 30 живописных произведений художника - от картин 1960-х годов до самых поздних работ мастера, выполненных в 2010-е годы. Представленные полотна обращают зрителей к важнейшим темам в творчестве художника, центральной среди которых является тема России - из цикла «Образы Древней Руси». Экспонаты выставки продемонстрируют публике также мастерство Глазунова-портретиста. Напомним, мастеру позировали короли, папа римский Иоанн Павел II, премьер-министр Индии Индира Ганди, представители итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида, Федерико Феллини, Лукино Висконти, французская певица Мирей Матье и другие выдающиеся мировые личности.

Отдельный раздел выставки будет посвящен фотографиям, запечатлевшим яркие моменты жизни Ильи Глазунова.

Выставка продлится до 22 мая.