«Дизай!ФЕСТ» устроит в Воронеже «парад светлячков»

19-20 апреля в Воронеже пройдет первый фестиваль для школьников и студентов «Дизай!ФЕСТ». Масштабный форум посвятят детскому творчеству в области архитектуры и всех видов дизайна. Организаторы хотят помочь школьникам и начинающим дизайнерам с выбором профессии, развить творческий потенциал детей и подростков, направить идеи юных на пользу городу - чтобы в ближайшем будущем было кому создавать правильную городскую среду.

- Каждый сможет почувствовать себя настоящим дизайнером, воплотить в жизнь свои творческие замыслы. На фестивале можно будет порисовать акварелью, научиться красиво обрабатывать фотографии, делать архитектурные скетчи, попробовать себя в леттеринге и мультипликации.

Победители заочного этапа Лиза Косякова и Лера Докучаева уже сделали фестивалю афишу и персонажа, Кирилл Минаев в ближайшее время воплотит в жизнь свою конкурсную работу - распишет забор школы №14 вместе с ее учениками.

Теперь дело за участниками очного - организаторы ждут креативных фишек. В конкурсе несколько номинаций: фантазийная, интерьерная, архитектурная, графический дизайн.

- Тема фестиваля - «Путешествие». Во всех смыслах этого слова: в свой внутренний мир, по родному городу, странам, стилям, временам, - рассказала член жюри конкурса, доцент кафедры дизайна ВГТУ, руководитель детской студии "Ступени" Татьяна Паничева. - Дети такие генераторы интересных идей, что за столько лет работы с ними я не понимаю, кто у кого учится!

Кроме конкурса-выставки детских проектов (ее на фестивале будет также образовательная и развлекательная части. Будет работать детский дизайн-маркет, пройдет «парад светлячков» (дефиле светящихся костюмов), запланированы лекции и мастер-классы по актуальным направлениям от экспертов в области дизайна.

Фестиваль пройдет на event-площадке на ул. Карла Маркса, 53. Вход свободный.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (2 этаж)

19 апреля

10.00 вход на фестиваль

12.00 Летающий город - создание инсталляции.

12.00 Песочная анимация от Валерии Гудковой.

12.00 Аттракцион "Виртуальная реальность".

12.00 Рисование для малышей с Анастасией Трофимовой.

15.10 Фестиваль "Читай-Болтай" делится опытом.

16.30 Показ современной российской анимации.

20 апреля

10.30 Летающий город - создание инсталляции.

10.30 Песочная анимация от Валерии Гудковой.

10.30 Аттракцион "Виртуальная реальность".

10.30 Лепка для малышей с Анастасией Трофимовой.

10.30 Сказкотерапия с Геннадием Матвиенко.

16.30 Построение личного бренда с Ольгой Гесс.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (3 этаж)

МАСТЕР-КЛАССЫ

19 апреля

12.30 и 13.30 Создание экодекора (12+). Дизайнер интерьера, декоратор, основатель экодизайн-студии Дарья Жданова расскажет об экологичном подходе к дизайну интерьера, создании декора из природных материалов, совмещении традиций и современности.

12.30 Мобильная фотография (14+). Основатель фотошколы Макс Швырев научит делать красивые качественные фото на смартфон, обрабатывать их и использовать в соцсетях.

15.00 Леттеринг (12+). Дизайнер, иллюстратор, специалист по рисованию букв Тамара Аркатова расскажет, как приручить бумагу, краски, пластилин.

15.00 Живопись акварелью (10+). Дизайнер Стас Горшков поделится секретами работы акварелью. Под его руководством участники мастер-класса смогут написать этюды видов Воронежа по фотографиям.

20 апреля

10.30 Архитектурные скетчи (10+). Дизайнер и художник Нелли Фролова научит делать быстрые городские зарисовки.

12.30 Печатные техники (12+). Мастер-класс проведут архитектор-дизайнер, художник, педагог студии экранного творчества «Телескоп» Евгения Горохова вместе с дизайнером и художником Дарьей Степановой. Участники погрузятся в атмосферу Японии, пофантазируют, как минимальными средствами создать полноценную картину, и воплотят в своих композициях уникальное визуальное впечатление с помощью различных текстур и трафаретов.

12.30 и 15.00 Анимация в технике перекладки (6+). Ведущий преподаватель студии экранного творчества «Телескоп» Олеся Скоробогатова и поэт, путешественник и рассказчик Константин Колгушкин познакомят желающих с принципами создания мультфильма в технике «Бумажная марионетка». Участники придумают историю, героев, научатся визуализировать их в формате графического сценария (раскадровки) и оживлять при помощи профессионального съемочного оборудования. Гости попробуют себя в разных ролях: станут аниматорами, сценаристами, художниками и режиссерами.

15.00 Мастер-класс для родителей (18+). Педагог-психолог Ольга Вязникова расскажет воронежским родителям, как грамотно выстраивать взаимоотношения с ребенком.

ЛЕКЦИИ

19 апреля

12.00 «Как работает брендинговое агентство» (16+). Денис Деменко расскажет, «почему бренд-дизайн - это хорошо».

13.20 «Работа или учеба? Вот в чем вопрос!» (16+). Дизайнер, арт-менеджер, преподаватель Валентин Старилов объяснит, как найти работу после учебы, стоит ли начинать ее поиски во время обучения, совмещать все или чем-то жертвовать.

14.50 «Новые технологии в графическом дизайне» (16+). Дизайнер Ника Злобина расскажет о 3D-графике и анимации как инструментах графического дизайна.

16.10 «Иллюстрация как магия» (14+). Дизайнер и иллюстратор Марина Демченко расскажет о своем профессиональном и творческом опыте, о работе фрилансера, о проекте «Воронеж на ладони» и о магической силе иллюстрации.

20 апреля

10.20 «Чему не учат в вузах? Интерьерный дизайн на практике» (16+). Дизайнер Наталия Боровлева расскажет о своем опыте, практических навыках и о том, к чему совсем не готовит вуз.

13.20 «Как попадают в мультипликацию?» (14+). Художник-постановщик студии Wizart Animation Алексей Замыслов расскажет о возможном пути в мир анимации на примере проектов студии – франшизе «Снежная королева».

14.50 «Секреты общения с подростком» (18+). Педагог-психолог Ольга Вязникова научит воронежских родителей сохранять контакт с ребенком в сложный период взросления.

16.10 «Как спасти мир инструментами дизайна и коммуникаций?» (16+). Дизайнер Юлия Саламех расскажет о развитии природных территорий.