Органическое земледелие должно стать новым брендом Воронежской области

Разговор о перспективах органического земледелия состоялся в Воронеже на площадке отеля Marriott в рамках Агропродовольственного форума - 2019.

По поручению главы региона Александра Гусева форум открыл заместитель губернатора Сергей Трухачев. Он напомнил, что Воронежская область занимает первые позиции в ЦФО по производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника. В этом году аграрии региона получат в общей сложности более 7,7 млрд субсидий. Средства пойдут на поддержку всех отраслей АПК и переработку сельхозпродукции.

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Затем Сергей Трухачев зачитал приветственный адрес от губернатора Воронежской области Александра Гусева: «Правительство Воронежской области рассматривает аграрный сектор как драйвер региональной экономики. Направляя усилия на создание благоприятного инвестиционного климата, внедрение передовых технологий и эффективное применение государственной поддержки, мы заняли устойчивые позиции в первой пятерке регионов России по объему производимой продовольственной продукции. Одним из богатых источников дальнейшего развития агропромышленного комплекса считаю внедрение органического земледелия. В ближайшие годы это направление должно стать прорывным проектом и новым брендом региона».

Чуть позже в рамках деловой программы участники обсудили технологии производства органической продукции, ее переработку и сбыт, а также меры господдержки. Свою позицию в отношении сбыта высказали представители торговых сетей. Они утверждают, что в супермаркетах существует большая конкуренция между товаропроизводителями. А сами магазины являются всего лишь «интерфейсом» товаров.

Про господдержку рассказал руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов. По его словам, сейчас готовятся к принятию нормативные документы, которые станут основой для развития органического сельского хозяйства. Речь идет о новом Законе Воронежской области «Об органической продукции», который будет синхронизирован с федеральным законодательством. Еще один документ - постановление правительства Воронежской области, направленное на компенсацию 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение разрешенных в органическом производстве препаратов. Также внесены изменения в Государственную программу по развитию сельского хозяйства Воронежской области, а приказом департамента аграрной политики утверждена «дорожная карта» развития производства органической продукции до 2022 года.

Одним из первых в производство «органики» в Воронежской области готов включиться крупный производитель молока Штефан Дюрр. В хозяйстве, расположенном в селе Дивногорье Лискинского района, он собирается выращивать экологически чистую сою, чечевицу, пшеницу, ячмень.

- Мы взяли понятие «органическая продукция» и сейчас пытаемся его защитить - донести до людей, что эта продукция произведена без использования пестицидов и гербицидов. Кроме того, такая продукция обязательно должна быть проверена и сертифицирована по стандартам российского органического земледелия. А вот фермерские продукты - это лишь способ их производства. Там все эти добавки и удобрения как раз используются, - пояснил Штефан Дюрр.

НАША СПРАВКА

Органическое сельское хозяйство предполагает сознательную минимизацию использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок. Для увеличения урожайности применяют севообороты, органические удобрения (навоз, компосты, пожнивные остатки) и проч.