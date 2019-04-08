Жестокая традиция: сколько птиц погибло в Воронеже на Благовещение

На Благовещение после службы принято отпустить на волю птичку, а вместе с ней и свои грехи. Об истоках этой традиции «Комсомолке» рассказывал представитель Воронежской епархии Николай Серпухов: «Люди милосердные подбирали в лесах, полях полумертвых, замерзших птичек, приносили их к себе в хату и отогревали, откармливали. А когда приходила весна и птички набирались жизненной силы, их отпускали».

Сегодня традиция превратилась в очередной способ заработать за счет природы. Птиц не подбирают замерзшими зимой, их сотнями отлавливают в лесах. В незнакомой местности, без еды, раненые, напуганные, они редко выживают после того, как их выпускают в городе.

Корреспондент «КП» побывала на одной из точек продажи птиц в воскресенье, 7 апреля.

Щеглы по 150, чечетки по 100

В 10.30 на Советской площади уже полно народу. Несколько людей с клетками стоят возле входа со стороны Театральной улицы.

Вот один из торговцев, немолодой мужчина. У него две клетки, в них - маленькие пестрые птички. За ними очередь человек в пять. Рядом другой мужчина продает белых голубей, но к нему покупатели подходят редко.

- Щеглы по 150. А это чечетки, дрюкала, зяблики - они по 100, - продавец лесных птиц предлагает свой товар.

- Почему эти дешевле?

- Щеглы красивее, у них пять цветов. А еще их тяжелее поймать, - объясняет торговец. - Еще трудно поймать зяблика: он глазастый, все видит. Меня их с детства научили ловить, надо только места знать.

Клетки с остальными птицами спрятаны в большие сумкиФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Идем дальше. Возле самого Покровского храма настоящий базар. Вот двое мужчин: постарше - в кепке и помладше - в очках. У них клетка, в клетке несколько десятков птиц. Одна маленькая, зеленоватая, прижалась к прутьям. Глаза - полузакрыты. Остальные прыгают, пищат.

- Его же сейчас затопчут!

- Он просто испугался - люди ведь кругом ходят. Это же лесная птица, - пожимает плечами тот, что в очках.

- А им в клетках не тесно?

- Пока тесно. Вот купите, отпустите - будет у них воля, - улыбаясь, хрипит тот, что в кепке.

- Если их никто не купит, вы их выпустите?

- Конечно.

- Обратно в лес повезете?

- Зачем? Тут выпустим, они сами долетят. Вот же лес, Шиловский. 10 минут лететь.

Вот бабушка отдает мальчику только что купленную птицу с красной головкой. Мальчик улыбается, но отпускать не торопится: внимательно рассматривает черные глазки, желтый приоткрытый клюв. Держит крепко, чтобы не улетела. Бабушке тоже интересно - она гладит пальцем крошечную головку. Наконец, ладошки разжимаются, птичка вспархивает - и приземляется на газон, в трех метрах от той клетки, в которой сидела 10 минут назад.

А вот еще птичка. Такая же - красноголовая. Ее и ловить не надо, она лежит кверху лапками посреди площади и улетать не собирается.

Птица не долетела даже до ближайшего дереваФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Отряд по спасению

По газону и возле деревьев ходят люди с сачками. Они ловят отпущенных детишками птиц и относят их к дальнему краю площади - там находится «база» Центра реабилитации диких животных «Сердце леса» во главе с его учредителем Анитой Придокайте. Вновь пойманных сразу же отпаивают питательным раствором, который помогает восстановить силы. Активных сажают в одну коробку, «задохликов» - в другую. А третья - для трупов. Еще нет и одиннадцати утра, а она уже не пустая.

Волонтеры центра реабилитации дежурят на пяти точках города. Им помогают студенты из Дружины охраны природы ВГПУ - около 20 человек; еще шестеро, члены «Альянса защитников животных», приехали из Москвы.

Волонтеры ловят птиц, чтобы вылечить их и потом отвезти в лесФото: Анна ПОПОЛИТОВА

- Щеглов, овсянок, зябликов ловить легко: за ними не нужно далеко ездить, - рассказывает Анита Придокайте. - В природе они едят семена сорных трав, а «ловцы» кормят их подсолнечником. Редко кто составляет нормальный рацион. Поэтому, когда их выпускают в городе, у них почти нет шансов выжить: они истощены, напуганы, помяты. У них нет сил долететь до леса. Еще опасность - машины и хищники.

По словам Аниты, доказать факт жестокого обращения с животными очень сложно. Поэтому продавцов можно привлечь только к административной ответственности за незаконную торговлю. Сделать это удалось всего один раз, в 2015 году, когда в городе только начинали спасать птиц на Благовещение.

«Делайте, что хотите, но чтобы через пять минут вас тут не было»

Но сегодня правоохранительные органы вмешались снова. Появляются двое полицейских, подходят к нашим знакомым: постарше в кепке и помладше в очках. Спрашивают документы - документов нет.

- Либо сворачиваетесь, либо привлекаем вас к административной ответственности, - предлагает гражданин начальник.

- Уходим, уходим, - улыбается тот, что в очках.

А стражи порядка движутся дальше. Вот «птичий магнат» - у него три большие, по метру в ширину, клетки. Он уверяет, что птиц сам не ловил, а купил их на рынке. Документов тоже нет. Полицейские требуют выпустить пернатых здесь и сейчас. Подходит Анита и просит отдать их ей, ведь просто отпустить - бессмысленно. Клетки трогать нельзя, заявляет продавец. Это, говорит, частная собственность. Он начинает складывать их в сумки, а полицейские уже следуют дальше.

В каждой клетке несколько десятков птицФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Они обходят одного продавца за другим, иногда составляют протоколы, требуют прекратить торговлю, а птиц отпустить на волю. На вопрос корреспондента «Комсомолки», почему бы не заставить их отдавать пернатых волонтерам, отмахиваются: это же птицы, сами долетят, куда им надо.

- Делайте, что хотите, но чтобы через пять минут вас тут не было, - грозятся полицейские.

Продавцы спешно начинают собираться, уносят клетки в машины. А как только стражи порядка отходят, торговля возобновляется с новой силой, только уже «втихаря».

Лайки за птичку

Это правило игры - «втихаря» - с азартом принимают покупатели. Вот семья - трое взрослых и трое детей - столпилась вокруг нашего знакомого продавца в очках. Теперь у него в руках совсем крошечная клетка с тремя птичками. Молодая блондинка покупает чечетку, вручает ее дочке лет четырех. Достает смартфон и просит родню разойтись, чтобы не портили кадр. Но птичка вылетела слишком рано, фотография смазалась. Не беда, три птички спустя получилась хорошая картинка - наверняка, соберет много лайков. Кстати, справились вовремя, потому что вот вернулись полицейские.

- С праздником вас, - девушка кокетливо улыбается.

Полицейские вопросительно смотрят на продавца в очках, тот пожимает плечами и показывает пустую клетку. Люди в форме уходят, а мужчина отправляется к машине и возвращается с новой партией птиц - у щедрых клиентов еще два ребенка не сфотографировались.

Люди приходят не в храм, а за птицами - чтобы сделать фото и порадовать ребенкаФото: Анна ПОПОЛИТОВА

Отдам даром

А вот «птичий магнат» никуда и не думал уходить. Клетки все так же в сумках - он просто достает птиц не глядя. Людям тоже уже все равно, кого купить. Лишь бы летало. Полицейским, видимо, это надоело:

- Раздавай всех прямо сейчас! И бесплатно! Женщина, не суйте вы ему деньги. Это незаконная торговля.

На бесплатных птиц сбежалась половина площади: пернатых хватают, швыряют в небо и тут же тянутся за следующим. «Магнат» распихивает птиц в руки, лишь бы быстрее от них избавиться. Все, закончились. Полицейские удовлетворительно кивают и продолжают свой обход.

- Выписали вам штраф?

- Суд будет, - «магнат» закуривает рядом с пустыми клетками.

- А сколько же вы сегодня заработали?

- Да ничего почти не заработал. Купил я их, сотню, по 50 рублей каждого. А продавал по 100.

«Хотите соблюсти традицию - покупайте голубей»

- А мы вот специально приходим каждый год и покупаем птичек, чтобы отпустить их на волю. Жалко же их, сидят в тесных клетках, - женщина лет сорока растерянно смотрит на агитационную листовку от центра реабилитации. - Больше не будем.

- Да, не нужно. Пока люди покупают птиц, их будут ловить и дальше, - объясняет Анита Придокайте. - А если хотите соблюсти традицию, купите лучше голубя. Он либо вернется домой, либо прибьется к какой-нибудь стайке в городе. Да, они рублей на двести дороже. Зато никто не погибнет.

Грустные цифры

Все воскресенье до позднего вечера волонтеры собирали по городу лесных птиц. Всего нашли 269 пернатых, из них 24 мертвых, 28 в тяжелом состоянии, и еще 11, скорее всего, никогда больше не смогут жить в природе. Волонтеры будут собирать птиц по улицам еще несколько дней, так что цифры могут вырасти в разы. Большая часть найденышей будет находиться в вольере центра реабилитации, пока у них не восстановится оперение. Потом их отпустят в лес.

«Щегол - самая красивая птица во всей средней полосе России!» - заявлял корреспонденту «Комсомолки» один из продавцов. Щеглы и стали самым популярным «товаром» в это Благовещение: волонтеры подобрали 114 штук. Их же и больше всего погибло - нашли семерых.