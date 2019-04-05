В Воронеже гайд-парки хотят вынести из центра?

В Воронеже есть шесть мест, где до 100 человек могут публично выразить свою позицию, не подавая каких-либо уведомлений в администрацию. Так называемые гайд-парки, символично или же нет, в большинстве своем расположены рядом с памятниками тем, кто умел словом или делом вести за собой народ – Никитину, Пушкину, Пятницкому и Платонову. Также высказаться без препон по идее можно на Советской площади и перед зданием Облдумы.

4 апреля в Воронеже прошли «экспертные консультации» по вопросу: «Стоит ли актуализировать местоположения гайд-парков?». Этот круглый стол мог бы и вовсе пройти без внимания, если бы не появившиеся предположения, что за этими беседами кроется желание вытеснить пикетирующих людей из центра города.

Так обстоит ситуация сейчасФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Безопасность превыше всего?

- Цель сегодняшнего мероприятия – обсуждение проблемы безопасности жителей региона, которая возникает при проведении массовых мероприятий, - сразу же отметил Алексей Федосов, старший помощник прокурора Воронежской области по взаимодействию с органами власти и местного самоуправления, - Сегодня, к сожалению, остается высокая угроза терактов. Правительство России устанавливает требования к антитеррористической защищенности различных объектов, например, здравоохранения, образования, культуры, спорта.

Правоохранители напомнили о безопасностиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Представитель прокуратуры предложил скорректировать региональное законодательство с учетом «безопасного расстояния» от социально значимых зданий. Но как оценить эту значимость? В качестве примера к таковым было предложено отнести ТРЦ, учреждения культуры и храмы.

Получается, что та же площадка у памятника Никитину, которая чаще всего используется в качестве гайд-парка, не соответствует этому требованию. Ведь тут же стоит кинотеатр «Пролетарий».

- Я буду говорить открыто. Скорее всего, потребуется актуализация перечня специально отведенных под публичные выступления мест. Так как существующий перечень не учитывает требования федерального и регионального законодательства, - подчеркнул Алексей Федосов.

Мероприятие прошло достаточно спокойноФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Уже озвученный аргумент, конечно же, стал не единственным в пользу переосмысления перечня гайд-парков. Дело в том, что если вы хотите выражать свою позицию вместе с единомышленниками, каждому из вас положен квадратный метр. Понятно, что места не всегда достаточно на тех площадках, что действуют сейчас.

Вспомнили и о том, что для пикетирующих важна транспортная доступность, биотуалеты, лавочки. Да и металлодетекторы, по словам правоохранителей, было бы неплохо поставить.

Общественники предложили создать рабочую группу для рассмотрения важных вопросовФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Полковник полиции Геннадий Минаков поддержал коллегу из прокуратуры. Он отметил, что активисты все-таки могли бы предупреждать стражей правопорядка о своих намерениях. На что уже изумились сами общественники: «В чем же тогда будет смысл гайд-парков?». На что Геннадий Минаков подчеркнул, что достаточно будет простого звонка, чтобы полиция могла защитить в случае конфронтации тех же, в кого полетит зеленка, снежки или что-то похуже.

Митинги перенесут на окраины?

Нельзя сказать, что «экспертные консультации» проходили остро. Более того, все стороны согласись, что центр города в целом перенасыщен гайд-парками, а вот в других районах их почему-то нет вовсе.

- Нам нельзя забывать о том, что возможность выражения мнения на публичном мероприятии – это конституционная ценность, за которую мы боролись. Гайд-парки – это места исторические. Сама идея распределить их на другие районы мне нравится. Если у меня проблемы левого берега, почему я должна шагать на правый? - упомянула Татьяна Зражевская, уполномоченный по правам человека в Воронежской области.

Татьяна Дмитриевна призвала создать рабочую группу, чтобы конкретно определить места для будущих гайд-парков. Однако оказалось, что некая приблизительная схема уже существует. Ее тут же продемонстрировали на экране:

Такую схему показали во время "круглого стола"Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Депутат городской Думы Андрей Померанцев вначале извинился за то, что «придал остроты» мероприятию с помощью своего выступления в социальных сетях, но вместе с тем продолжил отстаивать свое мнение.

- Если бы правоохранители выступили со статистикой, сказали бы: «Что ни митинг, что ни пикет – обязательно какая-то провокация». Но что было за всю историю? Это проблема с приезжими НОДовцами из Москвы – однако их, по крайней мере на последнем митинге, быстро успокоили. Да, с «голубками» еще была проблема. Однако ее распиарили вначале на весь город. Проблем-то особых-то и нет, - высказался Андрей Померанцев.

Вместе с тем депутат сделал замечание за то, что «схему» гайд-парков, решили продемонстрировать, не обсудив с депутатами. Действительно предложенный проект, пусть это пока только разработка, вызывает вопросы.

- Будем честны сами с собой. В нашем городе живут далеко не идиоты. Мы можем говорить об «актуализации», но люди считывают это вполне однозначно, - отметила правозащитник Наталья Звягина.

Участники сошлись во мнении, что существующий перечень нужно систематезироватьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Денис Рослик, представитель воронежских коммунистов, продолжил эту мысль. Он подчеркнул, что тот же парк «Шинник» находится на отшибе города. Как туда переносить гайд-парк? Вызвала вопросы и транспортная доступность еще одного места – Бринкманского сада. А о сквере имени Костомарова, оказалось, и вовсе слышали немногие. Оставшиеся три места: скверы имени Дурова (за зданием цирка), «Примирения и согласия» и «Аллея Славы» - были всеми сторонами признаны приемлемыми.

О том, что всех любителей пикетов отправят на окраины, говорить пока не справедливо и рано. Однако нормы безопасности, если они будут утверждены в региональном законодательстве, действительно могут сделать так, что в центре Воронежа просто не будет пространства для подобных акций.

Звучали во время «круглого стола» мысли перенести гайд-парки на площадь Ленина к облправительству, к мэрии и гордуме. Но разве там нет социально значимых зданий? Так что вопрос по-прежнему остается открытым.