Всероссийские проверочные работы 2019: воронежские школьники напишут физику, историю и окружающий мир

«Ни ЕГЭ, так ВПР! Ну сколько можно?» Наверняка, эта фраза отражает состояние многих родителей, чьи дети оказались вынужденны писать Всероссийские проверочные работы. ВПР впервые провели четыре года назад, с 2016-го они стали регулярными, но до сих пор не всем понятно, кто обязательно их должен писать и на что влияют оценки по ВПР. За разъяснениями «КП» обратилась в управление образования и молодежной политики Воронежа.

Кто пишет ВПР?

Всероссийские проверочные работы обязательно сдают учащиеся 4-6 классов, 7 и 11 - в режиме апробации, на усмотрение школы. В Воронеже все 118 общеобразовательных учебных заведений решили участвовать в ВПР. Кстати, официальные основания для отказа школ от написания работ, законодательно не определенны.

Какие есть основания, чтобы ребенок в частном порядке не сдавал ВПР?

Не писать Всероссийскую проверочную работу школьник может по состоянию здоровья, если он заболел. Также может быть иная «уважительная причина» (что это конкретно, не указывают). А выпускники участвуют в ВПР только по тем предметам, которые они не выбрали для государственной итоговой аттестации. Добавим, что резервных дней для проведения ВПР не предусмотрено.

Как должна проводиться проверка знаний детей с ограниченными возможностями здоровья?

Для написания таких работ детям с ОВЗ необходимо создать условия с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. При желании, ребенка можно даже освободить от сдачи ВПР. Для этого родителям нужно написать заявление руководству школу.

На что влияют оценки по проверочным работам?

- По решению школы ВПР можно использовать в качестве традиционных итоговых годовых контрольных работ. Но Рособрнадзор не рекомендует общеобразовательным учебным заведениям использовать результаты Всероссийских проверочных работ для выставления годовых оценок обучающимся, - поясняет начальник отдела общего и дополнительного образования Воронежского управления образования и молодежной политики Ирина Лырьщикова.

Оценки по тренировочным заданиям к ВПР могут как учитываться в общей успеваемости по предмету, так и не считаться. Это также отдают на усмотрение школы. Если в плане урока предусмотрено выполнение самостоятельной работы, то учитель вправе раздать пробное тестирование и выставить оценки.

Могут ли отказать ребенку в переводе в профильный класс, если он плохо написал ВПР?

- Нет, - успокаивает Ирина Владимировна. - В школе есть положение по отбору учащихся в профильный класс. Перечень дисциплин, которые учитываются. Неуспешная ВПР не должна на это влиять. Но для полной уверенности, родителям нужно просто запросить документацию о приеме в профильный класс у школы и все проверить.

И в заключении: специалисты управления образования и молодежной политики Воронежа уверяют, что даже если ребенок не сдал, провалил ВПР, никаких плохих последствий для него не будет.

P.S. Сроки и даты проведения Всероссийских проверочных работ устанавливаются на федеральном уровне. Ознакомиться с ними можно ниже: