2019-04-04T01:17:36+03:00
Звезды

«RE:Форма танца»: Воронежский ТОБ ставит несколько балетов в современной пластике - от неоклассики до contemporary dance

В мае в театре пройдет масштабный фестиваль актуальной хореографии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Александр Литягин и Константин Матулевский.Александр Литягин и Константин Матулевский.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 13 по 18 мая в Воронеже пройдет масштабный фестиваль современной хореографии «RE:Форма танца». Актуальный танец представит самый академический театр города - театр оперы и балета, и это неслучайно. Эксперты фестиваля «Золотая маска», посмотрев балет «Корсар» Воронежского ТОБ, отметили, что на сегодняшний день наша балетная труппа самая развивающаяся в нашей стране.

- Мы не хотим терять этот темп. Хотим развиваться и в области современной хореографии. Вначале мы хотели сделать творческую лабораторию, где молодые хореографы показали бы свои идеи. Но благодаря грантовой поддержке региона, проект перерос в большой фестиваль, - рассказал «Комсомолке» автор идеи «RE:Формы танца» и руководитель проекта, главный балетмейстер ТОБ Александр Литягин. - Первый опыт постановок современного танца был у нас на Платоновском фестивале в рамках мастерской Владимира Васильева. С тех пор прошло пять лет, современный танец в мире очень популярен, мы не хотим отставать, хотим совершенствоваться. Новые эмоции в репертуарном театре нужны не только артистам, но и зрителям.

Актуальные тенденции современного танца привнесут на сцену театра оперы и балета молодые, но уже известные хореографы, ставшие явлением российского и мирового культурного пространства, новаторы в области пластического искусства - от неоклассики до contemporary dance. Постановки войдут в постоянный репертуар театра. Над спектаклями с артистами ТОБ будут работать балетмейстеры-постановщики Софья Гайдукова и Константин Матулевский, Павел Глухов, Андрей Меркурьев, Александр Литягин. Возможно, к проекту присоединятся Юрий Смекалов и Александр Могилев (пока их участие под вопросом из-за графиков работы творцов).

Работа уже во всю кипит. На 70 процентов готовы постановки Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского.

- Конечно, артистам, привыкшим танцевать классические партии, не просто постигать новый язык, осваивать новые навыки. Но у них горят глаза, они крайне заинтересованы приобрести новый опыт, - отметил Константин Матулевский. - В современном танце важна тема атмосферности, эмоционального состояния, когда даже если артист стоит, но его тело выражает эмоции. Те, кто осваивает современный танец, даже классику потом танцует с новыми ощущениями.

Каждый из хореографов представит в рамках фестиваля премьерный балет. Объединенные в отдельные вечера современной хореографии, эти спектакли составят основную программу «RE:Формы танца». Уже известно, что 18 мая, на закрытии фестиваля, покажут три одноактных балета: Aheym в постановке Константина Матулевского на музыку Брайса Деснера (говоря о сюжете, хореограф описывает его как философское размышление о месте человека в жизни), «Арлекинада.New» Софьи Гайдуковой на музыку Алексея Айги (Софья предложит новое прочтение старинного произведения), завершит вечер совместная работа Матулевского и Гайдуковой - балет Anima на музыку Филиппа Гласса (пронзительное обращение к самым сокровенным уголкам человеческой души). Полную программу фестиваля «RE:Форма танца» обещают представить в ближайшее время.

Кроме того, на форуме запланирована и образовательная программа: мастер-классы от балетмейстеров-реформаторов и лекции экспертов в области современной хореографии.

Фестиваль «RE:Форма танца» пополнит афишу событий, которые Воронежский театр оперы и балета подготовил к Году театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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