Выбираем вместе с «КП» самых красивых офисных сотрудниц Воронежа

Старший следователь, маркетолог, менеджер по продажам, помощник руководителя и еще более десяти девушек из компаний Воронежа примут участие в конкурсе красоты «Мисс Офис - 2019». Открытый кастинг в нашем городе пройдет 6 апреля. Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

«Комсомольская правда», являясь информационным партнером конкурса, предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто уже успел подать заявку и прошел прекастинг. Нужно всего лишь отдать голос за понравившуюся девушка (фото ниже). Участница, набравшая наибольшее количество голосов, получит приятный приз от редакции. Имя победительницы будет объявлено 6 апреля во время кастинга, который стартует в 16:00 в «Сити-парк Гранд».

Добавим, что победительницы кастинга получат возможность представить Воронеж на финале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.