2019-03-29T14:25:46+03:00
Общество

Выбираем вместе с «КП» самых красивых офисных сотрудниц Воронежа

Участие могут принять девушки в возрасте от 20 до 35 лет
Белоглазова Марина
Поделиться:
предоставлено организаторами.предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

Старший следователь, маркетолог, менеджер по продажам, помощник руководителя и еще более десяти девушек из компаний Воронежа примут участие в конкурсе красоты «Мисс Офис - 2019». Открытый кастинг в нашем городе пройдет 6 апреля. Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет.

«Комсомольская правда», являясь информационным партнером конкурса, предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто уже успел подать заявку и прошел прекастинг. Нужно всего лишь отдать голос за понравившуюся девушка (фото ниже). Участница, набравшая наибольшее количество голосов, получит приятный приз от редакции. Имя победительницы будет объявлено 6 апреля во время кастинга, который стартует в 16:00 в «Сити-парк Гранд».

Добавим, что победительницы кастинга получат возможность представить Воронеж на финале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании «Комус».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших SPA-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы.

x

Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Воронежской области 2 млрд рублей направят на региональную адресную программу капремонта
На эти средства в муниципальных образованиях региона приведут в порядок ряд медицинских, образовательных, культурных и спортивных объектов, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
«Все хотят денег и секса»: откровения телефонного продавца о торговле успехом и счастливой любовью по сходной цене
Поговорили с продавщицей билетов на тренинги о том, чего хотят покупатели, и как убедить их, что за 20 тыс рублей можно купить любовь олигарха или найти секрет быстрого обогащения
Улетная любовь Михаила Абызова: как самая красивая стюардесса России Валентина Григорьева угодила в райскую жизнь
Как рассказывала сама экс-стюардесса, министр-миллионер влюбился в нее просто увидев фото. Найти телефон понравившейся девушки не составило для влиятельного бизнесмена никакого труда [видео]
Новости 24
В Воронеже мошенник притворился сотрудником банка и украл 10 тысяч у горожанки
Суд запретил воронежскому ТСЖ выпускать двойные квитанции
Налоговые льготы, беспроцентные кредиты: губернатор позвал бизнес в Павловск
На жительницу Воронежской области возбудили уголовное дело за шутку о заминированной администрации
Спасатели и медики провели учения на станции «Воронеж -1»
В Воронежской области приставы убедили горе-отца устроиться на работу и выплатить алименты
В Воронеже на мужчину завели уголовное дело за 300 килограммов немаркированного табака
В Воронежской области парня, без причины избившего фельдшера, заставили бесплатно поработать
В Воронежской области проснулись клещи
В Воронежской области энергостроительная компания задолжала сотрудникам 7,5 млн рублей
Воронежских девушек пригласили покорить бездорожье
В Воронежской области сотрудницу расчетного центра осудили за обман клиентки
Под Воронежем подросток, ограбивший продавца на 1800 рублей, может сесть в тюрьму на десять лет
В Воронеже разыскивают сбившего мужчину водителя
Парковочные извращенцы: воронежцы оставляют машины на крыше и между лавок
Воронежские таможенники «поймали» контрафактную рыболовную леску
Прокуратура выявила массовые подделки документов в воронежских больницах
В Воронеже работники аэропорта отделались штрафом за поддельные больничные