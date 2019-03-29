А были ли карлики: кто построил древний лабиринт в Воронежской области?

Власовский лабиринт. Стоит загуглить эти слова - и интернет выдает сногсшибательную информацию, одну новость поразительнее другой. Как считают любители сенсаций, в подземном лабиринте, обнаруженном воронежскими археологами в 80-е годы прошлого века, обитали карлики, а сама Власовка - и вовсе пристанище колдунов.

Племя карликов и трепанация черепа

В интернете бродит версия, что рост карликов был не более 80 см, вес - 25 кг, и в этом самом лабиринте они совершали магические обряды. Малые габариты таинственных существ вытекают из небольшой высоты и узости ходов. Даже исследовательнице лабиринта студентке ВГУ Ирине Писаревой при росте 148 см якобы приходилось передвигаться там ползком!

Фигурирует в этих фантазиях и череп человека со следами трепанации треугольной формы, якобы найденный, по версии тех же изданий, в самом центре лабиринта. Ровные края раны свидетельствуют: после операции этот человек прожил еще немало.

Дальше - больше. Оказывается, проведение археологических изысканий было смертельно опасно! Некий руководитель раскопок Николай Прохоров вспоминает, что местные наотрез отказались помогать экспедиции. Более того, они предупреждали: ворошить древние курганы чревато губительными последствиями.

Их опасения не замедлили материализоваться, утверждает интернет: в полевом лагере археологов таинственным образом вышла из строя вся техника, а поутру сам Прохоров обнаружил возле палатки свежеотрезанную конскую голову. При этом ничего подозрительного он ночью не слыхал.

Экстренно свернув лагерь, археологи ретировались домой. Но это не спасло. Многие очутились в больнице с отравлением, а иные умерли при таинственных обстоятельствах.

Но и это не все. Есть еще одна, вроде бы реальная, душераздирающая история, как бы подтверждающая существование «цивилизации карликов» у Власовки. В августе 1945-го самолет воронежского летчика-истребителя Василия Егорова был сбит над Монголией. Пилот выжил, но надолго попал в плен к существам, чей рост не превышал 45 см. Когда ему удалось добраться до людей, рентген обнаружил у него на голове... треугольное отверстие той же формы, что у черепа из Власовского лабиринта.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями этих остросюжетных историй к кандидату исторических наук, доценту кафедры истории России Воронежского государственного педуниверситета Валерию Березуцкому. Именно он был организатором и участником раскопок курганов у села Власовка с 1985 по 1996 год вместе со студентами археологической экспедиции педуниверситета.

Первые раскопки власовских курганов, 1985 годФото: Предоставлено Валерием Березуцким

Обряды в лабиринтах

...При словосочетании «цивилизация карликов» Валерий Дмитриевич неизменно улыбается. Как ученому, да и просто выходцу из Грибановского района, ему глубоко претят столь вольные трактовки происхождения и предназначения лабиринта. Увы! Бред про подземных злобных низкорослых существ и погибших архитекторов оказался более живуч, чем сенсационные реальные факты, обнаруженные во время раскопок.

Находки же воронежских исследователей в курганах у Власовки действительно уникальны. Уже первые раскопки 1985 года выявили свидетельства эпохи бронзы времен III- IIтысячелетий до н. э.

Валерий Березуцкий рассказывает об археологической экспозиции в музее ВГПУ.Фото: Предоставлено Валерием Березуцким

- На власовских курганах мы столкнулись с древним обрядом племен, живших в эпоху бронзы: могильные конструкции их создатели плотно забивали глиной. Обнаружить эти сооружения и исследовать их помог, как водится, случай. Долгое время признаков могильной ямы, располагавшейся в центре кургана, не было, хотя закопались глубоко - метра на четыре. Шла одна глина. Сели перекусить и тут один из местных трактористов попросил разрешения набрать глины для хозяйства, - вспоминает Валерий Березуцкий. - Мы разрешили. Чуть погодя тракторист подошел с виноватым лицом. Вы извините, говорит, я там ковшом кости какие-то зацепил...

На дне могильной ямы действительно оказались скелеты погребенных людей. Там же были сделаны другие удивительные находки: флейта из трубчатых костей крупной птицы, богато орнаментированные глиняные сосуды, костяные украшения. На флейте благодаря глиняной забутовке и ограниченному поступлению воздуха сохранился даже кожаный шнурок от соединения элементов!

Флейта из трубчатых костей крупной птицыФото: Предоставлено Валерием Березуцким

Увидев эти материалы, Арсен Тигранович Синюк, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Отечественной истории в педуниверситете, был немало удивлен, и вскоре археологическая экспедиция надолго обосновалась во Власовке. Было исследовано около 20 курганов, получены уникальные данные и об эпохе бронзы, и о кочевниках периода Римской империи – сарматах, и о кочевниках эпохи Золотой Орды XIII - XIV веков.

А в 1988 году при раскопках одного из курганов наши археологи обнаружили огромное могильное пятно, где-то 8 х 8 метров. Находка обещала нечто из ряда вон. К тому же и тут, и там в насыпи встречались обломки крымских амфор - следы поминок по умершему.

«Готовь мешки, будем золото складывать», - подшучивали над Валерием Березуцким коллеги.

А в итоге были найдены остатки сложной подземной конструкции. В ее центре находилась большая яма квадратной формы - очевидно, когда-то предназначенная для установки деревянного или каменного столба (идола?). На полу ямы лежали несколько мелких костей человека.

Форма конструкции напоминала юрту с купольным потолком, к которой вели многочисленные извилистые узкие ходы. Вместе они и образовывали лабиринт. Часть ходов находилась под землей, часть была открытой, но в центр сооружения можно было попасть только на четвереньках. В ходах нашли фрагменты древней посуды - крымских амфор и кувшинов - кости овцы, несколько черепов лошадей с передними конечностями.

А один череп содержал железные удила с псалиями - металлическими стержнями для лучшего управления лошадьми. Псалии и позволили установить время создания лабиринта: VIII- IXвека нашей эры. Это период господства племен Хазарского каганата: алан (иранцы), болгар, самих хазар (тюрки) и более мелких кочевых тюркских группировок. Кто-то из них и создал таинственную конструкцию.

Находки археологов позволяют утверждать: в центре лабиринта проводились обрядовые действия - жертвоприношения коней, овцы, человека. После совершения обрядов создатели лабиринта полностью засыпали его землей.

Возможно, так выглядела подземная юрта (реконструкция Валерия Березуцкого)Фото: Предоставлено Валерием Березуцким

Тайна ожидает разгадки

Кто и для чего создал Власовский лабиринт? Какова цель обрядов? На эти вопросы нет ответов до сих пор, но существуют версии.

Лабиринт уникален, такого нет ни в Европе, ни в Азии! Хотя существование подобных сооружений подтверждают изображения лабиринтов, к примеру, на меловых камнях в хазарской крепости Саркел. Археологи С. А. Плетнева и А. З. Винников предположили: во Власовском лабиринте, возможно, проводились обряды инициации - посвящения во взрослые члены общества юношей и девушек.

Ну, а версия о «цивилизации карликов» - не более чем выдумка одного из воронежских журналистов. Надуманная, злая и вредная фальсификация. Она не выдерживает малейшей критики. На самом деле, в раскопках никогда не принимала участия студентка ВГУ Ирина Писарева, если такая вообще существует. Не было там ни трепанированного черепа, ни археолога Николая Прохорова, реальность существования которого, снова-таки, не установлена.

Жертвенный камень на пересечении ходов лабиринтаФото: Предоставлено Валерием Березуцким

При этом участники археологических экспедиций живы-здоровы по сей день, да и в самом селе нет даже признаков мистических явлений.

Кстати, сами власовцы до сих пор обижаются, что легким движением руки их поголовно зачислили в маги и колдуны.

- Современные жители Власовки к экспедиции относились приветливо, носили нам картошку, арбузы, дыни, яблоки - чтобы студенты не голодали. Студенты тоже помогали бабушкам: кому дрова поколоть, кому забор поправить, - вспоминает Валерий Березуцкий. - Мы много общались с местными. Но никто и никогда не пугал археологов ужастиками про карликов, мистикой и колдунами.

Сегодня, как и много веков назад, тайна Власовского лабиринта, засыпанного нынче землей, ожидает разгадки.

- Пройдет время - и, освободившись от намеренной фальши, она будет разгадана, - считает Валерий Березуцкий. - И тогда реальное историческое прошлое, замасленное сегодня невежеством с примесью ложных сенсаций, станет ближе и понятнее. Как и те, кто в таинственных действиях на нынешней власовской земле оставил нам загадку - срез своей веры, срез своей жизни.